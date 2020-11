Im PS Store ist der Black Friday Sale mit vielen Spielen für eure PS4 und PS5 gestartet. Mit dabei sind auch Hits wie Ghost of Tsushima oder The Last of Us Part II.

Was ist das für ein Sale? Der Black Friday Sale im PS Store bietet euch jede Menge Angebote und Rabatte auf PS4- und PS5-Spiele. 6 Highlights aus dem Angebot sind dabei besonders interessant.

Wie lange läuft der Sale? Die Angebote laufen bis zum 1. Dezember 2020. Ihr habt also eine ganze Woche Zeit, euch die Angebote anzusehen.

Watch Dogs: Legion

Genre: Action | Entwickler: Ubisoft Toronto | Release-Datum: 29. Oktober 2020 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Watch Dogs: Legion ist der neuste Ableger der Hacker-Reihe von Ubisoft und spielt in einem London der Zukunft. Das Besondere am dritten Teil ist, dass ihr die Kontrolle über jeden NPC der Spielwelt übernehmen könnt. Alle Charaktere können aber auch sterben, die ihr rekrutiert. Das Spiel bietet dabei wieder die bekannte Kombination aus Kämpfen, Schleichen und Hacken.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mögt ihr Spiele, die in der nahen Zukunft spielen oder mochtet ihr schon die beiden Vorgänger, dann solltet ihr euch Watch Dogs: Legion ansehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen:

Watch Dogs Legion im PS Store für 45,49 ( 69,99 € ), ihr spart 35 %.

Ghost of Tsushima

Genre: Action | Entwickler: Sucker Punch Productions LLC | Release-Datum: 17. Juli 2020 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Bei diesem Spiel handelt es sich um ein PlayStation-Exklusives Action-Spiel. Ihr schlüpft in die Rolle des letzten Samurai der Insel Tsushima, Jin Sakai, der die Insel von der Fremdherrschaft der Mongolen befreien will. Das Kampfsystem basiert dabei hauptsächlich auf dem Schwertkampf und anderen historischen Waffen des 13. Jahrhunderts. Seit wenigen Wochen hat das Spiel mit Ghost of Tsushima: Legends übrigens eine kooperative Multiplayer-Erweiterung – kostenlos für alle Besitzer des Spiels.

Für wen lohnt sich das Spiel? Sucht ihr nach einem Spiel, welches nicht nur eine spannende Geschichte bietet, sondern die auch viel historischen Hintergrund bietet? Dann solltet ihr euch Ghost of Tsushima ansehen. Seid ihr von schnellen Spielen gelangweilt, dann bietet euch das langsamere Kampftempo von Ghost of Tsushima eine interessante Abwechslung.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen:

Ghost of Tsushima im PS Store 49,69 ( 69,99 € ), ihr spart 29 %.

The Last of Us Part II

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog | Release-Datum: 19. Juni 2020 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? The Last of Us Part II ist die erfolgreiche Fortsetzung des Action-Adventures The Last of Us von Naughty Dog. The Last of Us Part II ist 5 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers angesiedelt und spielt in der gefährlichen, postapokalyptischen USA. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Ellie – einem der beiden Protagonisten aus dem ersten Teil.

Für wen lohnt sich das Spiel? Habt ihr Teil 1 bisher gespielt, seid aber bisher noch nicht zu Teil 2 gekommen, dann bietet sich jetzt die Gelegenheit. Seid ihr sonst an Action-Adventures mit Survival-Anteil oder an der Postapokalypse interessiert, solltet ihr euch das Spiel ebenfalls ansehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen:

The Last of Us Part II im PS Store für 39,89 ( 69,99 € ), ihr spart 43 %

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe / Ultimate Edition

Genre: Action | Entwickler: Ubisoft Quebec | Release-Datum: 5. Oktober 2018 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Assassin’s Creed Odyssey ist ein Singleplayer Action-Adventure von Ubisoft. Dabei handelt es sich um den mittlerweile elften Teil der „Assassin’s Creed“-Serie. Das Spiel ist in einer alternativen Version der griechischen Antike angesiedelt, gespielt wird dabei in der Third-Person-Perspektive. Ihr spielt als einer der beiden Nachkommen eines spartanischen Königs.

Für wen ist das Spiel geeignet? Wenn ihr Action-Adventures mögt und das antike Setting cool findet, dann dürfte Assassin’s Creed Odyssey etwas für euch sein. Seid ihr gern in einer riesigen Spielwelt unterwegs und erkundet gern, dann solltet ihr euch ebenfalls das Spiel ansehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: In der Ultimate Edition ist auch der Season Pass mit allen Story-Erweiterungen enthalten:

FIFA 21

Genre: Sport-Simulation | Entwickler: EA Sport | Release-Datum: 21. Oktober 2020 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und ist am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC erschienen. Mit dabei sind wieder FIFA Ultimate Team, Volta, Karriere oder Pro Clubs. Aufwendige Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger Fifa 20 gibt es aber nicht.

Für wen ist das Spiel geeignet? Ihr mögt Sportspiele und Fußball ganz besonders? Dann solltet ihr euch FIFA 21 ansehen. Ob ihr euch das neue FIFA kaufen solltet, hängt vor allem davon ab, ob euch die aktuelle Saison wichtig ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen:

Control Ultimate Edition

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Remedy Entertainment | Release-Datum: 27. August 2019 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Control ist ein Third-Person-Shooter. Ihr schlüpft in die Roll von Jesse Faden, frisch ernannte Direktorin der geheimnisvollen Organisation „Federal Bureau of Control“. Dabei sucht ihr als Jesse nach Antworten und versucht den Geheimnissen rund um die Organisation auf den Grund zu gehen. Der Entwickler setzt auf ein offenes Spieldesign. Ihr könnt also auch abseits der Hauptstory viele Dinge entdecken.

Für wen ist das Spiel geeignet? Sucht ihr nach einem Third-Person-Shooter, der eine verrückte Story und jede Menge abgedrehte Umgebungen bietet? Dann solltet ihr euch Control ansehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen:

Control Ultimate Edition im PS Store für 19,99 ( 39,99 € ), ihr spart 50 %.

Borderlands 3

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Gearbox | Release-Datum: 13. September 2019 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Borderlands 3 ist ein First-Person-Shooter. Er setzt wie seine Vorgänger auf quietschbunte Grafik im Comic-Look und führt die irre Geschichte rund um die Kammerjäger quer durch die Galaxis fort. Denn neben bergeweise neuen Waffen und Fahrzeugen wird Borderlands 3 außerdem erstmals neue Welten bieten und ihr bereist neue Planeten. Mittlerweile ist auch bekannt, dass es nach dem Season Pass mit Borderlands 3 weitergehen wird.

Für wen ist das Spiel geeignet? Sucht ihr nach einem verrückten und abgedrehten Shooter, den man kooperativ zocken kann und in welchem sich alles um verrückte Waffen dreht, dann solltet ihr Borderlands 3 eine Chance geben. Fans der Borderlands-Reihe werden sich sofort wie Zuhause fühlen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: