Halloween-Sale im PS Store: Holt euch jetzt sieben der besten Gruselspiele für PS4 und PS5

Passend zu Halloween gibt es im PS Store die richtigen Gruselangebote! Hier sind gerade eine ganze Reihe von Horrorspielen für PS4 und PS5 reduziert!

Zu Halloween steht gruseln an und im PSN gibt es dafür den richtigen Sale! Hier findet ihr direkt einige der besten Angebote aus der aktuellen Rabatt-Aktion, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet! So erfahrt ihr nicht nur schnell, worum es in den Spielen geht, sondern auch, ob sie sich für euch eignen.

Die Schnellübersicht

Was ihr zu den Halloween-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 3. November, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Dead by Daylight

Genre: Online-Horror | Entwickler: Behaviour Interactive | Release-Datum: 6. März 2018 | Spielzeit: 340 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dead by Daylight treten vier Überlebende gegen einen Killer an. Erstere müssen fünf Generatoren aktivieren und dann entkommen. Letzterer muss sie davon abhalten und einer ominösen Entität opfern. Das bleibt gerade durch die große Anzahl an Charakteren und Skill interessant. So spielt sich jeder Killer komplett anders und könnt gar mit bekannten Charakteren wie etwa Sadako aus The Ring, Albert Wesker aus Resident Evil oder Freddy Kruger spielen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel sucht, gibt es kaum eine bessere Wahl als Dead by Daylight. Zudem lohnt es für Fans vieler bekannter Horrormarken, da es mittlerweile eine große Auswahl an Charakteren aus berühmten Franchises gibt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit der Dead by Daylight Ultimate Edition bekommt ihr das Hauptspiel und eine ganze Reihe DLCs 40 Prozent günstiger. Statt der UVP von 69,99 Euro zahlt ihr nur noch 41,99€. Doch auch wer das Spiel bereits hat, sollte in den Sale gucken: Die meisten DLCs sind ebenfalls gesenkt.

Resident Evil 2

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 14. Juni 2022 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Resident Evil 2 ist das hochgelobte Remake des gleichnamigen und ebenfalls extrem beliebten Survival-Klassikers. Hier müsst ihr in der Rolle von Leon S. Kennedy und Claire Redfield aus dem von Zombies befallenen Raccoon City entkommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier haben nicht nur Fans der Serie ihren Spaß, sondern auch jene, die es erst noch werden wollen. Denn das Remake von Resident Evil 2 ist ein guter Einstieg in die Serie und behebt viele Probleme des Originals.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Resident Evil 2 ist aktuell 75 Prozent gesenkt und kostet statt der UVP von 39,99 Euro nur noch 9,99€.

Bloodborne

Genre: Action-RPG | Entwickler: From Software | Release-Datum: 25. März 2015 | Spielzeit: 34 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Bloodborne ist ein Soulslike, das jedoch ganz andere Wege geht als die bekannte Dark-Souls-Reihe. Hinter Schildern verstecken ist hier nicht. Stattdessen legt ihr euch auf der Suche nach dem Heilmittel für eine Krankheit in einer viktorianischen Stadt mit Horden von Gegnern an.

Für wen lohnt sich das Spiel? Selbst wenn ihr mit Dark Souls nicht warm geworden seid, könnte sich Bloodborne für euch lohnen. Dafür sorgt gerade das wesentlich offensivere Kampfsystem. Aber auch das Setting an sich kann überzeugen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet Bloodborne nur noch 9,99€, da es im Vergleich zur UVP von 19,99 Euro um 50 Prozent reduziert ist.

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition

Genre: Action-RPG | Entwickler: Tango Gameworks | Release-Datum: 22. März 202 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Ghostwire: Tokyo begebt ihr euch auf der Suche nach dem Entführer eurer Schwester in ein so gut wie ausgestorbenes Tokyo. Denn statt Menschen hausen hier nur noch Dämonen und Geister aus der japanischen Mythologie, mit denen ihr es mithilfe eurer neu gewonnenen magischen Fähigkeiten aufnehmt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade wer von zu viel Horror abgeschreckt wird, ist hier richtig. Denn Ghostwire konzentriert sich viel eher auf sein Shooter-Gameplay als auf reine Gruselatmosphäre. Zudem eignet es sich zum Sightseeing. Denn Tokio wurde hier sehr detailgetreu nachgebaut.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Deluxe Edition kostet euch nur noch halb so viel, wie normalerweise. Denn statt der UVP von 89,99 Euro, zahlt ihr für die nur noch 44,99€.

Carrion

Genre: Reverse-Horror | Entwickler: Phobia Game Studio | Release-Datum: 22. Oktober 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Carrion fürchtet ihr euch zur Abwechslung nicht, sondern lehrt anderen das Fürchten. Denn hier spielt ihr selbst als Alien-Monster, das aus einem Forschungslabor ausbrechen muss. Und das macht es natürlich nicht mit netten Worten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Metroidvania-Fans werden ihre Freude an Carrion haben, müssen sich aber auf eine durchaus kurze Spielzeit einstellen. Gleichzeitig ist hier jede richtig, der einfach nur gerne Monster spielt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Carrion beträgt üblicherweise 19,99 Euro. Allerdings spart ihr derzeit 50 Prozent und bekommt es schon für 9,99€.

Vampyr

Genre: Action-RPG | Entwickler: Dontnod Entertainment | Release-Datum: 5. Juni 2018 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Vampyr müsst ihr euch nicht vor Vampiren fürchten, sondern werdet selbst zu einem und arbeitet euch durch ein Netz aus Intrigen in London nach dem Ende des ersten Weltkriegs. Dabei werdet ihr häufig vor moralische Entscheidungen gestellt und müsst stets abwägen, ob ihr euren vampirischen Instinkten nachgebt, um mächtiger zu werden, oder die Bevölkerung lieber verschont, aber dafür in den Kämpfen stets unterlegen seid.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dadurch eignet sich Vampyr vor allem für Rollenspielfans, die sich in die Rolle eines Blutsaugers einleben wollen. Gleichzeitig werden aber auch Detektivfreunde dank der spannenden Quests, in denen ihr stets nachforschen müsst, gut unterhalten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Vampyr ist gleich 75 Prozent gesenkt und kostet nur noch 9,99€ statt der sonst üblichen UVP von 39,99 Euro.

Ghostbusters Remastered

Genre: Action | Entwickler: Saber Interactive | Release-Datum: 20. März 2019 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ghostbusters ist ein wahrer Klassiker des Halloween und mit der Remastered-Version des Videospiels könnt ihr euch selbst auf Geisterjagd begeben. Besonders spaßig ist dabei, dass ihr die Geister wie in den Filmen nicht einfach erschießt, sondern einfangen müsst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit bietet Ghostbusters ein relativ einzigartiges Gameplay, das sich aber nicht nur für Freunde der Filme eignet. Denn Geister mit dem Protonenstrahl durch die Gegend zu schleudern macht auch Spaß, wenn ihr hier eure erste Begegnung mit den Geisterjägern habt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Da ihr derzeit nur noch 7,49€ für das Spiel bezahlt, spart ihr hier im Vergleich zur UVP von 29,99 Euro gleich ganze 75 Prozent!

Mehr Angebote aus dem PSN

Parallel zu dem Halloween-Sale läuft bis zum 27. Oktober auch noch ein spezieller Sale mit den Spielen von Square Enix. Der ist gerade für Rollenspiel-Fans interessant. Denn der Publisher zeichnet sich unter anderem für große Serien wie Final Fantay verantwortlich.