PS Store: Die-Golden-Week-Angebote liefern euch 7 Hits mit starker Story für PS4 und PS5

In Japan nehmen sich die meisten Menschen in der ersten Mai-Woche frei. Deswegen nennt die sich „Golden Week“. Und zu diesem Anlass könnt ihr im PSN richtig kräftig sparen!

Aktruell bekommt ihr eine ganze Reihe spannender Spiele aus Japan richtig günstig. Und unter denen verstecken sich eine ganze Menge Titel mit extrem spannender Story. Sieben der interessantesten findet ihr in dieser Liste. Allerdings lohnt sich auch ein Blick auf die Sale-Seite selbst. Denn das Angebot ist extrem umfangreich!

Was ihr zu den Frühjahrs-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 12. Mai, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Story-Spiele sind manchmal viel zu schnell vorbei. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Lost Judgment

Genre: JRPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 24. September 2021 | Spielzeit: 23 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Lost Judgement schickt euch nach Tokio und Yokohama, wo ihr in einer komplett offenen Welt als Privatdetektiv Yagami Fälle untersucht, in die die Yakuza verstrickt sind. Dafür müsst ihr nicht nur Nachforschungen anstellen, sondern auch in actionreichen Echtzeitkämpfen mit den Gangstern anlegen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Lost Judgment bietet nicht nur eine spannende offene Welt und Kämpfe, sondern auch eine extrem interessante Story, die zudem hollywoodreif inszeniert ist. Das liegt unter anderem daran, dass die Charaktere von echten japanischen Filmstars verkörpert werden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Lost Judgment ist derzeit 50 Prozent reduziert und kostet nur noch 29,99 Euro statt 59,99 Euro.

Persona 5 Royal Deluxe

Genre: JRPG | Entwickler: Atlus | Release-Datum: 31. März 2020 | Spielzeit: 103 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Persona 5 Royal lässt euch ein wenig japanischen Schulalltag erleben, schickt euch gleichzeitig aber auch in gefährliche Dungeons, wo ihr mit Waffeneinsatz sowie den titelgebenden Personas gegen Schatten kämpft, die die Menschheit bedrohen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Story des Spiels dreht sich vor allem Freiheit und das Auflehnen gegen die Obrigkeit und bietet damit durchaus interessante Thematiken. Das Gameplay selbst dreht sich zudem nicht nur um die Kämpfe, sondern auch um die Beziehungen zwischen den Charakteren. Entsprechend lohnt sich das Spiel gerade für all jene, die interessante Persönlichkeiten kennenlernen wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Persona 5 Royal Deluxe ist direkt 70 Prozent reduziert. Derzeit zahlt ihr nur noch 20,99 Euro.

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Genre: Action | Entwickler: Toylogic Inc. | Release-Datum: 23. April 2021 | Spielzeit: 20 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? NieR Replicant ver.1. … oder nennen wir es einfach nur NieR Replicant ist eine modernisierte Version des nur in Japan erschienenen Originals aus dem Jahr 2010. Hier kämpft ihr euch in Echtzeitkämpfen mit Waffen wie Schwert und Speer durch eine feindselige Endzeitwelt und puzzelt euch nebenbei eine sehr spannende Geschichte zusammen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Puzzeln, weil die Story von Nier nicht gerade einfach zu verstehen ist. Doch wenn ihr euch darauf einlasst, erlebt ihr eine extrem einzigartige Geschichte. Doch auch abseits dieser weiß Nier zu überzeugen. Unter anderem durch die zahlreichen spannenden Geheimnisse, die ihr ans Licht bringen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Remake von Nier Replicant ist um die Hälfte reduziert. Das Abenteuer erlebt ihr bereits für 29,99 Euro.

Corpse Party

Genre: Horror | Entwickler: Team GrisGris | Release-Datum: 20. Oktober 2021 | Spielzeit: 9 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Corpse Party ist ein Survival-Horrorspiel, in dem ihr in einer Gruselversion einer japanischen Grundschule überleben und einen Fluch aufheben müsst. Im Verlauf der Geschichte findet ihr so immer mehr über die dunkle Vergangenheit der Schule heraus.

Für wen lohnt sich das Spiel? Trotz, oder gerade wegen, seiner 2D-Grafik schafft es Corpse Party eine extrem beklemmende Stimmung zu erzeugen. Grund dafür sind vor allem die detaillierten Beschreibungen. Es setzt vor allem auf Atmosphäre und versucht nicht, euch mit Jump-Scares zu erschrecken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Corpse Party gibt es derzeit 20 Prozent günstiger für 15,99 Euro statt 19,99 Euro.

Sakuna: Of Rice and Ruin

Genre: A | Entwickler: C | Release-Datum: 26. Januar 2018 | Spielzeit: 30 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Sakuna: Of Rice and Ruin ist ein etwas anderes Spiel. Auf der einen Seite ist es ein 2D-Action-Platformer mit Metroidvania-Elementen. Auf der anderen ist es eine Reisanbausimulation, die wesentlich komplexer ausfällt, als man es erwartet. Denn Dinge wie Wasserstand und ähnliches wirken sich auf das Wachstum der Reispflanzen und das Endprodukt aus.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für seine Geschichte setzt Sakuna dabei auf eine spannende japanische Pseudo-Mythologie, die klar von dem Land inspiriert ist, sie aber nicht 1:1 wiedergibt. Außerdem sind angehende Reisbauern hier genau richtig. Denn in dem Spiel könnt ihr ernsthaft lernen, worauf es beim Anbau von Reis ankommt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sakuna: Of Rice and Ruin ist 25 Prozent reduziert und kostet während den aktuellen Angeboten nur noch 22,49 Euro.

Steins;Gate 0

Genre: Visual Novel | Entwickler: 5pb. | Release-Datum: 25. November 2016 | Spielzeit: 14 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Steins;Gate 0 ist eine Visual Novel und erzählt die Geschichte von Steins;Gate auf einer anderen Zeitlinie, die maßgeblich zum auch aus dem Anime bekannten True Ending beiträgt. Wie für das Genre üblich, sind eure Entscheidungen der wichtigste Teil des Spiels. Denn die beeinflussen den weiteren Verlauf der Story.

Für wen lohnt sich das Spiel? Bevor ihr euch in Steins;Gate 0 werft, solltet ihr definitiv die Geschichte von Steins;Gate kennen. Denn ohne ergibt das Spiel nicht viel Sinn. Die Story selbst dreht sich letztendlich viel um künstliche Intelligenzen und das Bewusstsein. Es wird also auch durchaus philosophisch.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Steins;Gate 0 ist derzeit um 75 Prozent reduziert. Statt 24,99 Euro zahlt ihr nur noch 6,24 Euro.

Danganronpa 1/2 Reload

Genre: Visual Novel | Entwickler: Spike Chunsoft | Release-Datum: 17. März 2017 | Spielzeit: 59 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Danganronpa 1/2 Reload beinhaltet die ersten beiden Teile der Serie, in denen die intelligentesten Schüler des Landes zu einem gefährlichen Spiel gezwungen werden. Die müssen nämlich ihre Mitschüler umbringen, ohne des Mordes überführt zu werden. Nur wer überlebt, darf die Schule wieder verlassen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dadurch eignet sich das Spiel vor allem für Detektiv-Fans. Denn ihr müsst Hinweise sammeln und in Verhandlungen korrekt kombinieren, um die Täter zu überführen und voranzuschreiten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Danganronpa-Sammlung bekommt ihr derzeit 60 Prozent günstiger, wodurch ihr nur noch 15,99 Euro dafür zahlt.

Story in MMORPGs

Nicht nur reine Singleplayer-Spiele setzen auf eine spannende Geschichte. Auch in zahlreichen MMORPGs ist die richtig wichtig geworden. Fünf der besten Story-MMORPGs, die ihr 2022 spielen könnt, findet ihr in einer weiteren Liste.