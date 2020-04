Im April könnt ihr im PlayStation Store ordentlich sparen – und das nicht nur beim Kauf von PS4-Spielen, sondern auch bei digitalen Zusatz-Inhalten wie DLCs oder Jahres-Pässen. Hier findet ihr die besten Season-Pass-Deals der Frühlingsangebote.

Hier könnt ihr sparen: Aktuell läuft im PlayStation Store unter dem Motto „Frühlings-Angebote“ ein großer Spring Sale, bei dem ihr hunderte von PS4-Spielen sowie digitalen Zusatz-Inhalten teils um mehr als 60% günstiger abstauben könnt.

Vor Kurzem wurde diese Rabatt-Aktion sogar um zahlreiche neue Titel erweitert. Falls ihr also Nachschub für eure PS4 sucht, werft einen Blick drauf – es könnte sich durchaus lohnen: Großer Frühlings-Sale geht weiter – mit 16 neuen Highlights für PS4

Doch Nachschub bedeutet nicht automatisch neue Spiele. Viele suchen auch DLCs oder Season-Pässe für ihre liebsten PS4-Games, mit denen sich zahlreiche Zusatz-Inhalte in günstigen Bundles abgreifen lassen.

Nachfolgend findet ihr die spannendsten Season-Pass-Angebote, die der Frühlings-Sale im PS Store für euch parat hält. Vielleicht ist ja auch etwas für eines oder gleich mehrere Games dabei, bei denen ihr euch nach zusätzlichen Inhalten sehnt. Die Inhalte kommen dabei für Spiele verschiedenster Genres, es ist also für so manch einen Geschmack etwas dabei.

Die besten Season-Pass-Angebote des Spring Sale für die PS4

Wer nicht viel Geld ausgeben will, sollte sich die folgenden 11 Angebote genauer anschauen. Dort werden für den jeweiligen Season Pass und somit zahlreiche neue Inhalte weniger als 15 € fällig.

Die 11 besten Season-Pass-Deals unter 15€:

6 weitere interessante Season-Pass-Angebote für PS4-Games: Wenn ihr bereit seid, etwas mehr als 15 € auszugeben, so gibt es auch lohnenswerte Season-Pass-Angebote für folgende 6 Games:

