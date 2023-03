Im PS Store gibt’s gerade 7 Spiele für PS4 und PS5 mit einzigartigen Gameplay richtig günstig

Im PS Store verstecken sich derzeit sieben ebenso günstige wie geniale Titel, die euch ein besonders einzigartiges Erlebnis bieten werden!

Das Frühjahr nähert sich dem Ende, aber im PSN gibt es nochmal eine Reih ebesonders genialer Deals auf eine Reihe von echten Unikaten! Hier könnt ihr zwischen 20 und 75 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sparen und damit Spiele mit einem Gameplay bekommen, das sehr einmalig ist.

Die aktuell besten Angebote im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 13. April, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Kerbal Space Program

Genre: Simulation | Entwickler: Squad | Release: 16. Januar 2018 | Spielzeit: 116 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Kerbal Space Program ist eine Raumfahrt-Simulation, in der ihr euer eigenes Raumfahrtprogramm erstellt, Raketen und Raumschiffe baut und sie ins All schickt. Hier erforscht ihr die Weiten des Weltraums und landet auf anderen Planeten und Monden. Das allerdings nicht unbedingt immer erfolgreich.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Physik, Raumfahrt und Simulationen werden viel Spaß an diesem Titel haben. Es erfordert Geduld und eine gute Planung, um erfolgreich zu sein.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Kerbal Space Program gibt es derzeit mit einem Rabatt von 75 Prozent und ihr zahlt nur noch 9,99€ anstelle von 39,99 Euro.

Outer Wilds: Archeologist Edition

Genre: Erkundung | Entwickler: Mobius Digital | Release: 16. September 2022 | Spielzeit: 27 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Outer Wilds ist ein Open-World-Adventure, in dem ihr als Astronaut in einem sich ständig wiederholenden Zeitschleifen-Universum auf der Suche nach antiken Geheimnissen seid. Hier entdeckt ihr unterschiedliche Planeten, löst Rätsel und erforscht die Geschichte einer vergangenen Zivilisation um eure eigene zu retten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Spieler, die innovative Geschichten, Erkundung und Rätsel in einer unverwechselbaren Welt suchen, werden Outer Wilds lieben. Und in der Archeologist Edition bekommt ihr zudem nicht nur das Hauptprogramm, sondern auch das Addon Echoes of the Eye.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Outer Wilds: Archeologist Edition gibt es jetzt für 23,99€, ganze 30 Prozent günstiger als der reguläre Preis von 39,99 Euro.

Rollerdrome

Genre: Sport | Entwickler: Roll7 | Release: 16. August 2022 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Rollerdrome schickt euch in eine Arena der Zukunft, in der ihr auf Rollschuhen in schnellen Matches antretet, um eure Gegner mit waghalsigen Stunts zu erledigen. Dabei wird Shooter-Gameplay mit Sport ala Tony Hawk kombiniert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr immer der Meinung gewesen seid, dass ihr in Sportspielen nicht nur coole Stunts ausführen wollt, sondern gleichzeitig rumballern wollt, dann bekommt ihr hier die ideale Mischung.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Rollerdrome ist momentan zum halben Preis erhältlich – für nur 14,99€ könnt ihr dieses rasante Spiel eurer Sammlung hinzufügen, anstatt 29,99 Euro zu zahlen.

Mount & Blade 2: Bannerlord

Genre: Action-RPG | Entwickler: TaleWorlds Entertainment | Release: 25. Oktober 2022 | Spielzeit: 38 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mount & Blade 2: Bannerlord ist ein Sandbox-Action-Rollenspiel, das in einer mittelalterlichen Welt voller politischer Intrigen, Handel und epischer Schlachten angesiedelt ist. Hier rekrutiert ihr Truppen, baut euer eigenes Heer auf und kämpft in massiven Echtzeit-Schlachten, um euer Reich auszudehnen und zu verteidigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Rollenspielen, Strategie und mittelalterlichen Schlachten sind bei Mount & Blade 2: Bannerlord richtig. Es bietet eine offene Welt, in der Entscheidungen und Aktionen der Spieler tatsächliche Auswirkungen haben. Denn die Welt des Spiels ist organisch und lebendig.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mount & Blade 2: Bannerlord könnt ihr euch jetzt mit einem Rabatt von 30 Prozent für 34,99€, statt der üblichen 49,99 Euro holen.

Sifu

Genre: Action | Entwickler: Sloclap | Release: 6. Februar 2022 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Sifu ist ein intensives Kampfkunst-Actionspiel, das die Geschichte eines jungen Kämpfers erzählt, der nach Rache sucht. Dafür müsst ihr verschiedene Kampfstile meistern, um euch durch eine gefährliche Unterwelt voller Feinde zu kämpfen. Dabei gibt es zudem einen besonderen Kniff: Jedes Mal, wenn ihr sterbt, werdet ihr älter und damit stärker, haltet aber auch weniger aus.

Für wen lohnt sich das Spiel? Sifu ist perfekt für Fans von Kampfspielen und herausfordernden Action-Titeln, die taktisches Denken und Geschick erfordern. Dazu werdet ihr nirgendwo anders so in einen Martial-Arts-Film gezogen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sifu gibt es jetzt mit einem Preisnachlass von 40 Prozent und ihr zahlt lediglich 23,99€, anstatt der regulären 39,99 Euro.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Owlcat Games | Release: 29. September 2022 | Spielzeit: 55 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ein klassisches isometrisches Rollenspiel, das auf dem gleichnamigen Pen-and-Paper-Rollenspiel basiert. In diesem epischen Abenteuer müsst ihr euch gegen Dämonenhorden stellen und trefft zahlreiche Entscheidungen die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von tiefgründigen Rollenspielen, die eine komplexe Handlung und herausfordernde Kämpfe schätzen, werden Pathfinder: Wrath of the Righteous lieben. Allerdings solltet ihr euch auf einiges an Einarbeitungszeit einstellen, denn das Spiel ist äußerst komplex.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Pathfinder: Wrath of the Righteous bekommt ihr gerade zum halben Preis von nur 24,99€, statt den vollen 49,99 Euro.

Neon White

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Angel Matrix | Release: 14. Dezember 2022 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Neon White ist ein actionreiches Ego-Spiel, in dem ihr als Dämonenjäger in einer stilisierten Neon-Welt kämpft. Hier nutzt ihr Karten, um verschiedene Fähigkeiten und Angriffe zu aktivieren und eure Gegner in schnellem Tempo zu besiegen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Spieler, die auf der Suche nach einem schnellen, actiongeladenen Spiel mit einzigartigem Grafikstil sind, werden Neon White lieben. Etwas Frustresistenz solltet ihr aber mitbringen, denn die Missionen sind nicht gerade einfach.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei Neon White spart ihr 20 Prozent auf den regulären Preis und zahlt nur 19,99€ anstelle von 24,99 Euro.

