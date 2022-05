Im PS Store sackt ihr derzeit 7 Deluxe-Editionen für PS4 und PS5 mit bis zu 70 % Rabatt ein

Bei den aktuellen Angeboten im PS Store bekommt ihr derzeit die umfangreichsten Editionen von Spielen besonders günstig. Hier sind nämlich gerade Deluxe-Editionen gesenkt!

Wenn ihr gerne wartet, bis ihr ein Spiel wirklich komplett kaufen könnt, dann ist jetzt eure Chance gekommen! Denn derzeit könnt ihr im PSN beim Kauf von zahlreichen Deluxe- und Ultimate-Editions sparen. Hier findet ihr sieben der interessantesten Angebote.

Was ihr zu den Bonusrunden-Frühjahrs-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 26. Mai, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Story-Spiele sind manchmal viel zu schnell vorbei. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Deathloop: Deluxe Edition

Genre: Shooter | Entwickler: Arkane Studios | Release-Datum: 14. September 2021 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Deathloop ist ein Shooter, der bei seiner Story von den Stärken des Mediums Gebrauch macht. Denn ihr folgt keiner linearen Geschichte, sondern seit in einer Zeitschleife gefangen und erlebt die Geschehnisse wesentlich immersiver. Euer Ziel ist vergleichsweise einfach: Ihr müsst die führenden Köpfe eines mysteriösen Experiments erledigen, um die Zeitschleife zu beenden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr nicht genug von Zeitreisen und ähnlichen bekommen könnt, lohnt sich ein Blick zu Deathloop. Denn die Spielerei mit der Zeit wird hier zum Gameplay. Wenn ihr ins virtuelle Gras beißt, ist das nicht das Ende, sondern nur der Beginn einer neuen Zeitschleife.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Deluxe Edition mit einer Reihe von Bonus-Skins sowie Buffs ist derzeit um 50 Prozent gesenkt und kostet nur noch 44,99 Euro.

Marvel’s Spider-Man: GotY Edition

Genre: Action | Entwickler: Insomniac Games | Release-Datum: 7. September 2018 | Spielzeit: 35 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Marvel’s Spider-Man schwingt ihr euch als Superheld durch die Großstädte von Manhatten und prügelt euch mit Kleinkriminellen sowie Superbösewichten. Dabei macht ihr nicht nur von Spider-Mans Spinnenfähigkeiten gebrauch, sondern auch nützlichen Gadgets.

Für wen lohnt sich das Spiel? Spider-Man ist ein wahrer Open-World-Traum, der sich nicht nur für Fans des Superhelden eignet. Denn euch durch die Häuserschluchten zu schwingen macht auch dann Spaß, wenn ihr nichts mit kostümierten Rächern anfangen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit der GotY-Edition bekommt ihr nicht nur das Hauptprogramm, sondern auch eine Reihe von DLCs mit zusätzlichen Missionen für insgesamt nur 19,99 Euro.

Mass Effect: Legendary Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: BioWare | Release-Datum: 14. Mai 2021 | Spielzeit: 106 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Mass Effect begebt ihr euch als Commander Shepard auf eine Reise durch das Universum, um eine Bedrohung durch eine uralte Maschinenrasse abzuwenden. Dafür müsst ihr nicht nur Verbündete um euch scharen, sondern auch zahlreiche Quests in der Galaxie abschließen.

Für wen lohnt sich das Spiel? SciFi-Fans bekommen mit Mass Effect ein spannendes Universum und werden zudem mit philosophischen Fragen konfrontiert, wie die, ab wann man etwas als Lebewesen definieren kann.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Mass: Effect Legendary Edition enthält die ersten drei Teile der Reihe mit sämtlichen DLCs. Aktuell ist sie 60 Prozent reduziert und kostet nur noch 27,99 Euro.

The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Bethesda Game Studios | Release-Datum: 11. November 2021 | Spielzeit: 43 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Skyrim ist mittlerweile ein echter Rollenspielklassiker. Hier durchstreift ihr den eisigen Norden von Tamriel und legt euch mit Drachen an, die die Einwohner in Angst und Schrecken versetzen. Doch als Dragonborn könnt ihr selbst von den Fähigkeiten der mächtigen Wesen Gebrauch machen und sie gegen sie verwenden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr ein extrem umfangreiches Rollenspiel, das euch gerade mit seinen Nebenaufgaben sehr lange beschäftigen wird. Denn neben der Hauptquests könnt ihr auch diversen Gilden beitreten und etwa Attentäteraufträge ausführen, oder zum Leiter der Magiergilde werden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Anniversary Edition von Skyrim kommt mit allen DLCs und kostet dank einem Rabatt von 40 Prozent nur noch 32,99 Euro.

Life is Strange: Remastered Collection

Genre: Adventure | Entwickler: Dontnod Entertainment | Release-Datum: 1. Februar 2022 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Life is Strange ist eine Adventure-Reihe, in der ihr die persönlichen Geschichten von verschiedenen Protagonisten erlebt. Dabei beeinflusst ihr die Story mit euren Entscheidungen und werdet die Auswirkungen eurer Taten manchmal direkt, manchmal jedoch erst wesentlich später erfahren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Adventure-Fans kommen kaum um Life is Strange herum. Dafür sorgen gerade die sehr gut geschriebenen Geschichten. Die Remastered Collection hat zudem nicht nur die Grafik aufpoliert, sondern auch einige Rätsel aktualisiert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Sammlung enthält Life is Strange sowie Before the Storm in ihren aktualisierten Fassungen. Für das Paket zahlt ihr derzeit nur 25,99 Euro.

Deep Rock Galactic: Ultimate Edition

Genre: Shooter | Entwickler: Ghost Ship Games | Release-Datum: 4. Januar 2022 | Spielzeit: 62 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Deep Rock Galactic ist ein Koop-Shooter mit SciFi-Setting. Hier schießt ihr euch durch ein prozedural generiertes Höhlensystem und erwehrt euch dabei außerirdischer Insektenwesen. Parallel dazu müsst ihr zudem verschiedene Missionsziele erfüllen

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr ein sehr umfangreiches Koop-Erlebnis, das gerade gemeinsam mit Freunden für viel Spielspaß sorgt. Und dank Progressionssystem, könnt ihr auch viel Zeit damit zubringen, euren Charakter zu verbessern.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Ultimate Edition bietet euch gleich ganze 5 Bonuspacks und kommt mit einem Rabatt von 30 Prozent. Hier zahlt ihr entsprechend nur noch 38,49 Euro.

Monster Hunter: World Iceborne Master Edition Digital Deluxe

Genre: Action | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 1. Oktober 2019 | Spielzeit: 85 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Monster Hunter: World Iceborne ist der Name Programm. Denn hier dreht sich alles um den Kampf mit gewaltigen und furchteinflößenden Monstern. Für Abwechslung sorgen dabei nicht nur die verschiedenen Giganten, sondern auch eine breite Auswahl an Waffen, die sich alle unterschiedlich spielen lassen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer sich nur für die Bosskämpfe in einem Spiel interessiert, hat mit Monster Hunter die richtige Reihe gefunden. Dazu liefert es noch ein ausgeprägtes Fortschrittssystem, da ihr euch mit den Monsterteilen immer und immer bessere Ausrüstung zusammenbauen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Paket ist besonders umfangreich und enthält neben Monster Hunter: World auch das Addon Iceborne sowie kosmetische Ausrüstung. Ihr spart hier 25 Prozent und zahlt für alles zusammen 37,49 Euro.

Auf der Suche nach einer PS5?

Wenn ihr derzeit noch eine Playstation 5 sucht, um auch die verbesserten PS5-Versionen der hier genannten Spiele zu spielen, dann könntet ihr euch dafür interessieren, dass derzeit eine neue Version der PS5-Konsole in Entwicklung sein könnte.