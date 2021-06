Days of Play im PS Store: Schnappt euch jetzt 12 Monate PS Plus mit 25% Rabatt

Braucht ihr PlayStation Plus für eure PS4 oder PS5? Dann lohnt es sich aktuell, dem PlayStation Store einen Besuch abzustatten. Denn dort bekommt ihr aktuell im Rahmen der Days of Play die PS-Plus-Jahresmitgliedschaft 25% günstiger.

Mit den Days of Play feiert Sony einmal im Jahr seine PlayStation-Community und bietet in diesem Rahmen auch spannende Rabatt-Aktionen bei verschiedenen Händlern und auch im hauseigenen PS Store an. In diesem Rahmen könnt ihr aktuell auch das Abonnement für ein Jahr PlayStation Plus günstiger abgreifen.

Sparen im PS Store – 25 % Rabatt auf PS Plus Jahres-Abo

Was genau bekomme ich hier? Im Zuge dieser Aktion wird ein 12-monatiges Abo für den kostenpflichtigen Zusatz-Dienst PlayStation Plus von Sony Interactive Entertainment reduziert im PlayStation Store angeboten.

Statt der regulären 59,99 € kostet die Jahresmitgliedschaft man im Angebot nun 44,99 €. Ihr bekommt das Ganze also 25 % günstiger im Vergleich zum regulären Preis. Diese Rabat-Aktion läuft dabei noch bis zum 9. Juni.

Hier findet ihr den Deal im PS Store:

Das solltet ihr beachten: Zwar gibt es das Abo hier aktuell zum Aktionspreis, doch nach Ablauf der 12 Monate wird eure Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, dann allerdings zum regulären Preis von 59,99 € – es sei denn, ihr kündigt das Ganze noch vor Ende der 12 Monate oder deaktiviert automatische Verlängerung in euren Abo-Einstellungen.

Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier: PS Plus: Abo kündigen – Alle Infos, Kosten und was mit euren Spielen passiert

Wozu überhaupt PS Plus?

Das bekommt ihr als Mitglied: Habt ihr PS Plus abonniert, profitiert ihr nicht nur vom Zugang zum Online-Multiplayer-Feature in zahlreichen Games, sondern auch noch von einigen weiteren Vorteilen. Das sind die wichtigsten in der Übersicht:

2 kostenlose PS4-Games sowie ein PS5-Spiel pro Monat. Die PS4-Titel können dabei über die Abwärtskompatibilität der PS5 auch auf Sonys neuester Konsolengeneration gespielt werden.

Exklusive Rabatte im PS Store

Exklusive Ingame-Inhalte wie spezielle Skins oder besondere Waffen-Pakete

Free Trials, mit denen ihr bestimmte Games kostenlos testen könnt

PS Plus Collection für Besitzer der PS5 mit Hits wie God of War, Bloodborne oder The Last of Us Remastered

Weitere Sparmöglichkeiten im PS Store: Bis zum 9. Juni könnt ihr außerdem noch von folgenden Aktionen im PlayStation Store profitieren:

Übrigens, falls ihr euch jetzt eine PS-Plus-Mitgliedschaft holt oder euer Abo verlängert, könnt ihr auch die aktuellen monatlichen Gratis-Games für den Juni abstauben: PS Plus Juni 2021: Die neuen monatlichen Spiele für PS4 und PS5 sind jetzt da