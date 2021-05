Auch im PlayStation Store feiert Sony die “Days of Play” und läutet dort unter diesem Motto nun einen neuen großen Sale ein. Kurz vor der E3 2021 könnt ihr in diesem Rahmen ab sofort zahlreiche Blockbuster und weitere Top-Games für eure PS4 und PS5 reduziert abgreifen.

In Kürze dürften auf der E3 2021, einer der wichtigsten Videospielmessen des Jahres, zahlreiche neue Spiele enthüllt und vorgestellt werden. Und davor bekommt ihr nun die Möglichkeit, euch Rabatte von bis zu 80 % oder teils sogar mehr auf allerlei coole Games-Highlights der letzten Zeit zu sichern – darunter auch Top-Titel wie beispielsweise Call of Duty: Black Ops Cold War, The Last of Us Part II oder Assassin’s Creed Valhalla.

Solltet ihr also auf der Suche nach neuen Spielen für eure PlayStation 4 / PlayStation 5 sein oder generell Ausschau nach Schnäppchen halten, dann werft jetzt einen genaueren Blick in den PlayStation Store. Es könnte sich lohnen.

Days of Play – Highlights des neuen Sales für eure PS4/PS5

Wann genau läuft der neue Sale? Die “Days of Play”-Rabattaktion ist heute (26. Mai) im PS Store gestartet und wird noch bis zum 9. Juni laufen.

Beachtet dabei: Reine PS4-Games, die im Rahmen dieses Sales angeboten werden, können allesamt problemlos über das Abwärtskompatibilitäts-Feature der PS5 auch auf Sonys neuester Konsole gespielt werden.

Days Gone

Hier einige Highlights der Days of Play im PS Store:

Watch Dogs: Legion

War nichts für euch dabei? Falls ihr noch nicht fündig geworden seid – es waren nur einige Highlights der neuen Aktion. Hier könnt ihr die gesamte Angebots-Palette von Days of Play im PS Store durchstöbern:

Übrigens, wenn ihr ein aktives PS-Plus-Abo habt, dann gibt’s bei einigen Deals nicht nur einen zusätzlichen Preisnachlass, sondern ihr könnt euch auch noch bis zum 1. Juni die Gratis-Games für den Mai sichern. Danach folgen auch schon direkt die neuen PS-Plus-Spiele für den Juni. Ein Leak könnte dabei verraten, welche Titel es werden: Ein Leak zu PS Plus im Juni 2021 verspricht 2 gute Spiele für PS4 und PS5