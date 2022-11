Der Black Friday geht auch am PSN nicht vorbei! Hier bekommt ihr derzeit aktuelle PS4- und PS5-Spiele gesenkt!

Sony zeigt im PS Store, dass nicht immer nur alte Spiele im Angebot sein müssen. Denn hier bekommt ihr derzeit eine ganze Reihe neuer Titel günstig, von denen die meisten nicht einmal drei Monate alt sind! Hier findet ihr sieben der interessantesten Angebote!

Lohnenswerte Spiele im PS Store

Was ihr zu den Black-Friday-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 29. November, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Rollerdrome

Genre: Shooter | Entwickler: Roll7 | Release-Datum: 16. August 2022 | Spielzeit: 4 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Rollerdrome kombiniert Tony Hawk’s Pro Skater mit Waffengewalt. Denn Anstatt die Konkurrenz hier mit hohen Punktzahlen und Tricks auszustechen, müsst ihr sie erledigen. Das aber mit Stil! Denn ihr setzt hier Waffen wie Pistolen und co. ein, während ihr gleichzeitig Wallruns macht und Salti schlagt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit wird das Spiel vor allem Fans von kurzweiliger Arcade-Action ansprechen, aber auch jene, die die Shootouts von Matrix mochten. Denn hier seht ihr ähnlich grazil aus, während ihr euch durch die Arena bewegt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise kostet Rollerdrome 29,99 Euro mit der UVP. Auf die spart ihr derzeit jedoch gleich 34 Prozent und müsst nur noch 19,79€ hinlegen.

Gotham Knights

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Warner Bros. | Release-Datum: 21. Oktober 2022 | Spielzeit: 16 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Batman ist tot! Stattdessen ziehen jetzt Robin, Nightwing, Batgirl und Red Hood durch die dunklen Gassen von Gotham, um allerlei Superschurken wie etwa dem Court of Owls das Handwerk zu legen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer bereits die Batman-Spiele mochte, wird auch mit Gotham Knights seinen Spaß haben. Das Gameplay wird hier zudem mit einem motivierenden Loot-System verbessert, das es euch erlaubt, eure Charaktere im Spielverlauf immer weiter zu verbessern

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Gotham Knights bekommt ihr derzeit mit einem Rabatt von 40 Prozent im Vergleich zur UVP von 74,99 Euro. Der Preis reduziert sich hier auf 44,99€.

Stray

Genre: Jump-and-Run | Entwickler: BlueTwelve Studio | Release-Datum: 19. Juli 2022 | Spielzeit: 5 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Stray spielt ihr eine Katze, die in einer heruntergekommenen und menschenleeren Cyberpuk-Welt zu ihresgleichen zurückfinden will. Dafür muss sie jedoch nicht nur einen weg durch eine abgeschottete Stadt finden, sondern auch deren Bewohnern helfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr das richtige Spiel, wenn ihr auf der Suche nach einer starken Narrative seid und dafür auch eher seichtes Gameplay und relativ simple Puzzle akzeptieren könnt. Für Katzenfreunde führt zudem sowieso kein Weg an dem Spiel vorbei.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell zahlt ihr für Stray nur noch 23,99€ und damit 20 Prozent weniger als die UVP von 29,99 Euro.

Sonic Frontiers

Genre: Jump-and-Run | Entwickler: Sonic Team | Release-Datum: 8. November 2022 | Spielzeit: 16 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Mit Sonic Frontiers versucht das Sega-Maskottchen erneut zu zeigen, dass es doch noch in guten Spielen auftauchen kann. Und mit der Kombination aus Open-World und klassisch bunten Jump-and-Run-Leveln gelingt das!

Für wen lohnt sich das Spiel? Sonic-Fans werden sich freuen, endlich wieder in einem guten Spiel mit dem schnellen Igel losziehen zu können. Gleichzeitig solltet ihr euch den Titel ansehen, wenn ihr flotte Jump-and-Runs mögt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sonic Frontiers kostet mit der UVP üblicherweise 59,99 Euro. Auf den Preis spart ihr aktuell gleich 20 Prozent und müsst nur noch 41,99€ hinlegen.

A Plague Tale: Requiem

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Asobo Studio | Release-Datum: 18. Oktober 2022 | Spielzeit: 17 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Mit A Plague Tale: Requiem kommt der lang erwartete Nachfolger des Action-Adventures, das euch in eine von Ratten heimgesuchte Mittelalterwelt schickt. Hier begebt ihr euch auf eine lange Reise, um ein Heilmittel für eine mysteriöse Krankheit zu finden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr eine Art The Last of Us im Mittelalter, bei dem gerade die Erzählungen einen Großteil des Spiels einnimmt. Zudem werden sich Freunde dieser Zeitepoche freuen, tiefer in sie abtauchen zu können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von A Plague Tale: Requiem beträgt 59,99 Euro. Allerdings bekommt ihr es derzeit 20 Prozent günstiger. Damit beträgt der Preis nur noch 47,99€.

Soul Hackers 2

Genre: JRPG | Entwickler: Atlus | Release-Datum: 26. August 2022 | Spielzeit: 30 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Soul Hackers 2 ist ein Ableger der bekannten Megami-Tensei-Reihe, zu der auch das beliebte Persona gehört. Entsprechend tretet ihr hier gegen allerlei Dämonen an, die ihr aber nicht nur bekämpfen, sondern auch in euer Team aufnehmen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer nicht genug von den Kämpfen in Persona bekommen kann, sollte unbedingt auch einen Blick auf Soul Hackers werfen. Zudem bietet es ein interessantes Setting für Freunde von Endzeitszenarien.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Soul Hackers 2 beträgt 59,99 Euro. Auf die spart ihr derzeit 30 Prozent. Damit reduziert sich der Preis auf 41,99€.

Cult of the Lamb

Genre: Roguelite | Entwickler: Massive Monster | Release-Datum: 12. August 2022 | Spielzeit: 14 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Cult of the Lamb spielt ihr ein Opferlamm, dass nach seiner Opferung von den Toten wiederaufersteht und jetzt einen eigenen Kult gründet. Das ist jedoch einfacher gesagt, als getan. Denn dafür müsst ihr mehr als nur eine schwierige Herausforderung meistern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Fans von Roguelites ist das Spiel ein Pflichttitel. Aber auch wer den Cultist Simulator wegen seinem Setting mochte, sollte einen Blick auf dieses recht interessante Indie-Spiel werfen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Cult of the Lamb kostet derzeit nur noch 19,99€ statt der UVP von 24,99 Euro. Damit spart ihr beim Kauf 20 Prozent.

Weitere spannende Angebote

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Spiele, die bis zum 29. November gesenkt sind. Sieben weitere, die gar weniger als 20€ kosten, findet ihr in einer weiteren erst jüngst veröffentlichten Liste, in der ihr ebenfalls erfahrt, was die Spiele auszeichnet und für wen sie sich eignen.