Eines der besten Survival-Games für PS4 & PS5 ist nur noch kurz im Angebot im PS Store

Gerade könnt ihr euch im PlayStation Store noch eines der besten Survival-Spiele für interessante Koop-Runden sichern und das mit satten 67 % Rabatt. Ihr solltet euch jedoch beeilen, denn das Angebot ist schon bald verschwunden.

Was ist das für ein Spiel? In ARK: Survival Evolved landet ihr nackt auf etwas, das aussieht wie eine Insel und sollt überleben. Das ist jedoch gar nicht so leicht, denn überall lauern Dinos – vom friedlichen Pflanzenfresser bis hin zum blutrünstigen T-Rex.

Ihr sammelt dabei Ressourcen und baut eure eigene Basis, erkundet die Welt und könnt euch die verschiedenen Dinosaurier sogar zähmen. Über ein interessantes Crafting-System baut ihr euch Ausrüstung und Waffen, von einfachen Bögen bis hin zu futuristischen Sci-Fi-Knarren.

Hinter ARK steckt dabei eine Story, die sich über mehrere DLCs und auf mehreren Maps entfaltet. Während ihr die Story erlebt, kämpft ihr immer wieder gegen herausfordernde Bosse und erfahrt mehr darüber, wo ihr hier gelandet seit und was „hier“ eigentlich ist.

MeinMMO bewertete ARK: Survival Evolved als eines der besten Survival-Games für PlayStation im Jahr 2021.

Auch dicke Spinnen stellen sich euch entgegen.

ARK nur noch bis zum 14. Oktober im Deal

Was ist das für ein Angebot? Aktuell gibt es ARK: Survival Evolved im PS Store mit einem dicken Rabatt. Das Survival-Game ist für die PlayStation 4 gelistet, aber durch Abwärtskompatibilität auch für PlayStation 5 verfügbar.

Zusätzlich zum stark reduzierten Grundspiel erhaltet ihr vergünstigt auch zwei Season Passes, in denen zusammen insgesamt 5 DLCs stecken – darunter der große Genesis-DLC. Wer das volle Paket will, kann auch gleich zur Ultimate Survivor Edition greifen.

Ihr solltet euch ARK: Survival Evolved ansehen, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Spiel seid, in das ihr viele Dutzend Stunden investieren könnt. ARK eignet sich sowohl für Solo- als auch für Koop-Spieler, denn ihr könnt alleine überleben oder euch riesige Basen mit eurem Clan bauen – selbst auf den Rücken einiger der imposanten Dinos.

Seid ihr bereits ein Survival-Spieler und habt ARK noch nicht gespielt, lohnt sich zumindest ein Blick. Über die Jahre hat sich eine enorme Fan-Base aufgebaut, die bis heute auf das Spiel schwört. Als Survival-Neuling bietet ARK einen angenehmen Start ohne allzu hohe Hürden, ehe es an die größeren Herausforderungen geht.

Auch für ruhige Solo- oder Koop-Runden eignet sich ARK hervorragend. Wenn ihr euch nicht zu tief in die gefährlichen Gebiete hinaus wagt, könnt ihr viele Stunden mit Bauen, Craften und Dinos zähmen verbringen.

Schaut hier den Trailer zur neusten Erweiterung Genesis – Part 2:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt ARK Survival Evolved Erweiterung Genesis – Part 2

Weitere Sparmöglichkeiten im PS Store: Wenn ihr noch mehr im PS Store shoppen wollt, findet ihr weitere Angebote bei den aktuellen Deals. Ihr kriegt aktuell etwa einige Top-Shooter für kleines Geld – darunter Rage 2 und Battlefront II:

6 starke Shooter, die ihr gerade im PS Store für unter 15 Euro bekommt