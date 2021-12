Bei den Video Game Awards (VGA) wurden spannende neue Spiele vorgestellt. Und zu diesem Anlass könnt ihr im PSN kurze Zeit zahlreiche Hits richtig günstig eurer digitalen Bibliothek auf der Playstation hinzufügen.

Die Game Awards sind mittlerweile bereits vorbei. Allerdings haben sie Sony dazu veranlasst, euch zahlreiche Rabatte auf einige wirklich interessante Blockbuster zu geben. Begonnen bei modernen Titeln, die erst 2021 erschienen, bis hin zu den größten Hits der letzten Jahre und gar zahlreichen Geheimtipps, könnt ihr euch hier mit massenhaft hochwertigen Spielen eindecken.

Alle Infos zu den Angeboten anlässlich der Video Game Awards 2021

Wie lange gehen die Angebote? Bei den VGA-Sales müsst ihr euch beeilen. Denn die laufen nur drei Tage und enden bereits am 13. Dezember 2021 um 9:00 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Beim Kauf ist es stets wichtig zu wissen, wie viel Gegenwert ihr erhaltet. Um euch einen Überblick zu verschaffen, findet ihr deswegen zu jedem Titel eine Spielzeitangabe. Die erklärt euch anhand der Angaben von Howlongtobeat, wie lange ihr mit der Hauptstory der Spiele beschäftigt seid.

Das müsst ihr beachten: Dank Abwärtskompatibilität müsst ihr nicht auf die PS4-Spiele aus dem Sale verzichten, wenn ihr nur eine PS5 habt. Andersrum gilt das jedoch nicht. Die Rabattangaben beziehen sich zudem auf die regulären Preise im PSN. Wenn ihr eine Mitgliedschaft bei PS Plus habt, bekommt ihr manchmal noch einen zusätzlichen Nachlass.

Deathloop

Genre: Shooter | Entwickler: Arkane Studios | Release-Datum: 14. September 2021 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Deathloop ist der neueste Titel der Entwickler von Spielen wie Dishonored, Prey und Dark Messiah of Might and Magic. Im Kern ist es ein Attentäterspiel, in dem ihr zunächst Hinweise zu euren Zielen sammelt, um schließlich alle innerhalb eines Tages zu erledigen. All das spielt sich zudem in einer Zeitschleife ab. Wenn ihr sterbt, behaltet ihr so euer Wissen und auch Ausrüstung, eure Ziele werden allerdings wiederbelebt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Deathloop bietet euch so viele Möglichkeiten bei der Vorgehensweise, dass jeder einen Blick riskieren kann. Ihr könnt euch ebenso durch die Level durchballern, wie ihr schleichend vorgehen könnt. Die zahlreichen Spezialfähigkeiten sorgen für weitere Abwechslung.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Deathloop kostet derzeit nur noch die Hälfte. Statt 69,99 Euro zahlt ihr gerade mal 34,99 Euro. Alternativ gibt es zudem die Deluxe-Edition für 44,99 Euro.

Doom Eternal Deluxe Edition

Genre: Shooter | Entwickler: id Software | Release-Datum: 20. März 2020 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Doom Eternal ist ununterbrochene Action an der Tagesordnung. In der Rolle des Doom Slayers verkörpert ihr den Albtraum aller Dämonen und heizt denen mit einem umfangreichen Waffenarsenal kräftig ein. Hirn ausschalten ist dabei allerdings nicht angesagt. Denn jeder Gegner hat eine bestimmte Schwachstelle, die ihr ausnutzen könnt und solltet. Alternativ werdet ihr schnell zu Dämonenfutter verarbeitet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Doom Eternal ist die Weiterentwicklung klassischer Shooter wie den ursprünglichen Doom-Teilen, aber auch Quake. Entsprechend ist es etwas für euch, wenn ihr auf den besonders schnellen Spielstil kombiniert mit Arena-Ballereien steht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Deluxe Edition von Doom Eternal ist 67 Prozent reduziert. Damit kostet sie aktuell nur 32,99 Euro statt 99,99 Euro. Neben dem Hauptprogramm bekommt ihr bei der auch die beiden Einzelspieler DLCs The Ancient Gods Part 1 und 2 dazu.

Demon’s Souls Remake

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Bluepoint Games | Release-Datum: 19. November 2020 | Spielzeit: 24 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dass Demon’s Souls für seinen Schwierigkeitsgrad berüchtigt ist, muss man eigentlich nicht mehr erwähnen. Doch das Action-Rollenspiel bietet noch viel mehr. Zum Beispiel ein besonders spannendes und mysteriöses Dark-Fantasy-Setting. Zudem kann auch das Kampfsystem selbst überzeugen, das euch zahlreiche verschiedene Spielstile ermöglicht. Gerade für Anfänger lohnt es sich jedoch, ungeachtet dessen stets ein Schild mitzunehmen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Demon’s Souls ist etwas für euch, wenn ihr nicht davor zurückschreckt, auch mal ins virtuelle Gras zu beißen und einen Kampf immer und immer wieder neu anzugehen, bis ihr ihn endlich schafft. Einfach mal fix durchrennen funktioniert hier eher schlecht und ihr solltet durchaus motiviert sein, euch genauer mit dem Gameplay zu beschäftigen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt 79,99 Euro müsst ihr für das Remake von Demon’s Souls derzeit nur noch 49,59 Euro hinlegen.

Red Dead Redemption 2

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Rockstar Studios | Release-Datum: 26. Oktober 2018 | Spielzeit: 49 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Was GTA 5 für die Moderne ist, ist Red Dead Redemption 2 für den Wilden Westen. Auch hier zieht ihr zahlreiche krumme Dinger ab und legt euch mit den Gesetzeshütern und feindlichen Banden an. Allerdings während einer anderen historischen Epoche. So klaut ihr Pferde statt Autos und kassiert Kopfgelder, indem ihr gesuchte Verbrecher mit dem Lasso fangt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr bereits ein Fan von GTA seid, macht ihr mit RDR2 nichts falsch. Ihr bekommt hier ganz ähnliches Gameplay, das mit seinem historischen Touch jedoch auch eine Reihe von Besonderheiten bietet. Fans des Multiplayer können sich außerdem in die Welt von Red Dead Online stürzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Red Dead Redemption 2 bekommt ihr derzeit für 23,99 Euro. Eine Ersparnis von 60 Prozent gegenüber dem normalen Preis von 59,99 Euro.

Borderlands 3

Genre: Loot-Shooter | Entwickler: Gearbox Software | Release-Datum: 13. September 2019 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Borderlands 3 zeigt, wie gut die Kombination aus Ego-Shooter und Rollenspiel funktioniert. Mit vier verschiedenen Klassen lootet und levelt ihr auf dem Planeten Pandora und könnt zahlreiche verschiedene Builds ausprobieren. Begonnen beim Roboter-Sniper bis hin zum spirituellen Nahkämpfer. Bei den Waffen, einem weiteren Aushängeschild der Serie, habt ihr ähnlich viel Auswahl. Eine Waffe auf Beinen gibt es ebenso wie Schießprügel, die sich lautstark zu Wort melden.

Für wen lohnt sich das Spiel? In Borderlands 3 könnt ihr dank des RPG-Systems endlos viele Stunden versenken. Denn es gibt immer noch die eine Waffe, die womöglich etwas besser ist als eure aktuelle. Wenn ihr Spaß an der Perfektionierung eures Charakters habt, ist Borderlands 3 das richtige Spiel für euch.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Borderlands 3 ist direkt um 80 Prozent gesenkt und kostet nur noch 13,99 Euro. Alternativ könnt ihr die Ultimate Edition mit einem Rabatt von 60 Prozent kaufen, die unter anderem auch die ersten beiden Season Pässe enthält.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Jedi: Fallen Order schickt euch als Jedi Padawan Cal Kestis in die Zeit nach dem Ende von Episode 3. Während er sich zunächst nur versteckt, wird er schnell in einen größeren Konflikt gezogen, packt das Lichtschwert aus und macht sich erneut mit der Macht vertraut. Das Ergebnis ist ein spannender Einzelspielertitel, der Demon’s Souls mit Star Wars und Metroidvania-Elementen mischt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nicht nur Fans von Star,Wars sind mit dem Spiel gut beraten, sondern auch all jene, die spannende Schwertkämpfe mögen oder einfach nur ein gutes Singleplayer-Abenteuer suchen. Zudem bietet es dank seines Metroidvania-Aspekts auch einige spannende Geheimnisse, die ihr entdecken könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Digital Deluxe Edition von Star Wars Jedi: Fallen Order kostet nur noch 17,99 Euro statt 59,99 Euro und ist damit derzeit gar billiger als die normale Version.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Genre: Prügelspiel | Entwickler: CyberConnect2 | Release-Datum: 15. Oktober 2021 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Demon Slayer begebt ihr euch in der Rolle von Tanjiro Kamado auf die Suche nach einem Weg, um eure Schwester wieder in einen Menschen zu verwandeln. Und wie der Name schon erahnen lässt, legt ihr euch dafür mit zahlreichen Dämonen an. Dafür setzt das Spiel auf Kämpfe in 3D-Arenen, in denen ihr euch vor allem darauf konzentriert, imposante Kombos auszuführen. Abseits der Arenen erkundet ihr eine Reihe von offenen Arealen, während parallel die Geschichte vorangetrieben wird.

Für wen lohnt sich das Spiel? Demon Slayer ist kein alleinstehendes Werk, sondern basiert aus der gleichnamigen Serie, die weltweiten Ruhm erlangen konnte. Der ist zudem nicht unbegründet. Denn sie erzählt eine spannende Geschichte, der die Kämpfe in nichts nachstehen. Zudem bekommt ihr hier ein wenig Abwechslung von den üblichen Mittelaltersettings in Europa und erkundet stattdessen ein traditionelles Japan.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Demon Slayer spart ihr 30 Prozent. Das Spiel kostet damit nur noch 48,99 Euro. Der übliche Preis sind 69,99 Euro.

Es gibt noch mehr interessante Angebote

Bei diesen sieben Spielen handelt es sich nur um eine kleine Auswahl aus dem aktuellen Sale. Selbst wenn hier nichts für euch dabei war, lohnt sich ein Blick auf die Angebotsseite. Außerdem läuft noch bis zum 23. Dezember 2021 der Jahresend-Sale, in dem ihr ebenfalls zahlreiche interessante Titel günstig kaufen könnt.