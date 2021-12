Je seltener ihr in dieser kalten Jahreszeit eure Wohnung verlassen müsst, umso besser. Eine Reihe spannender Angebote für Open-World-Spiele im PSN helfen euch dabei, nicht in die eisige Welt zu müssen.

Open-World-Spiele zeichnen sich in den meisten Fällen durch ihren großen Umfang aus. Es gibt in ihnen immer etwas zu tun. Und im PS Store gibt es derzeit so einige richtig gute Spiele, in denen ihr euch stets denken könnt “Ich schließe nur noch schnell diese eine Aufgabe ab!”

Die Auswahl fällt da natürlich schwer. Deswegen findet ihr hier gleich sieben richtig interessante Spiele mit offener Welt, die ihr aktuell wesentlich günstiger bekommt. So erhaltet ihr schonmal eine kleine Vorauswahl, an der ihr euch orientieren könnt.

Was müsst ihr über den Jahresend-Sale wissen?

Wie lange gehen die Angebote? Die Jahresend-Sales im PS Store laufen noch bis zum 23. Dezember 2021 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Zu jedem Spiel findet ihr stets noch eine Angabe der Spielzeit. Dabei handelt es sich um die Angaben von der Webseite Howlongtobeat. Die Zeiten können manchmal etwas kurz wirken. Das liegt daran, dass sie ausschließlich angeben, wie lange ihr braucht, um die Story einmal zu beenden.

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr eine PS5 besitzt, habt ihr dank Abwärtskompatibilität Zugriff auf das gesamte Angebot. Denn ihr könnt auch PS4-Spiele starten! In die andere Richtung funktioniert das jedoch leider nicht. Bei den abatt-Angaben handelt es sich immer um die normalen Preise im PSN. Manche Titel werden für PS-Plus-Mitglieder noch einmal günstiger.

Days Gone: Digital Deluxe Edition

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Bend Studio | Release-Datum: 26. April 2019 | Spielzeit: 37 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Days Gone schickt euch in der Rolle von Biker Deacon in die Zombie-Apokalypse. Hier erkundet ihr eine offene Welt im pazifischen Nordwesten der USA und erwehrt euch wahrer Zombiehorden. Untote Menschen sind jedoch nicht die einzige Gefahr. Denn ihr legt euch auch mit anderen Überlebenden sowie der infizierten Fauna des Landes an.

Für wen lohnt sich das Spiel? Days Gone ist das ideale Spiel für all jene, die auf der Suche nach wirklich gewaltigen Zombiemassen sind. Auch wer Abwechslung sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Den die verschiedenen Missionsziele könnt ihr meist auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen lösen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die DIgital Deluxe Edition von Days Gone kostet derzeit weniger als die normale Version. Ihr spart 40 Prozent und zahlt 29,99 Euro.

Fallout 4

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Bethesda Softworks | Release-Datum: 10. November 2015 | Spielzeit: 27 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Auch Fallout 4 schickt euch in eine Apokalypse. Hier erkundet ihr die USA nach einem nuklearen Krieg mit China. Dabei trefft ihr auf zahlreiche Fraktionen, die um die Vorherrschaft in der neuen Welt kämpfen. Ihr selbst folgt jedoch einer etwas persönlicheren Geschichte und macht euch auf die Suche nach eurem Sohn Shaun.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fallout 4 hat sich etwas stärker von seinen Rollenspielwurzeln entfernt und spricht damit vor allem eher Fans klassischer Shooter etwas mehr an. Nichtsdestotrotz setzt das Spiel sehr viel Wert auf Freiheit und stellt euch immer wieder aufs neue vor zahlreiche Entscheidungen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Fallout 4 kostet euch im aktuellen Sale nur noch 7,99 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis von ganzen 60 Prozent gegenüber dem normalen Preis von 19,99 Euro!

Slime Rancher

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Monomi Park | Release-Datum: 1. August 2017 | Spielzeit: 15 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Slime Rancher ist ein Open-World-Spiel der etwas anderen Art. Hier baut ihr eine Farm auf, auf der ihr viele verschiedene Schleimarten heranzüchtet. Die knuffigen kleinen Monster hingegen fangt ihr in einer offenen Welt, die ihr komplett frei erkunden könnt. Danach müsst ihr euch um sie kümmern und sie hegen und pflegen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade Aufbaufans werden hier viele spannende Aspekte wiederfinden. Doch auch wer den Sammeltrieb eines Pokémon sucht, hat mit Slime Rancher genau das richtige Spiel gefunden! Denn die Schleime sehen nicht nur anders aus, sondern haben zudem alle ihre ganz eigenen Fähigkeiten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Slime Rancher bekommt ihr derzeit für 5,99 Euro statt 19,99. Ihr spart dadurch beim Kauf gleich 70 Prozent!

Final Fantasy 15 Royale Edition

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 29. November 2016 | Spielzeit: 28 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy 15 ist der bis dato neueste Teil der traditionsreichen Serie und schickt euch auf einen Roadtrip mit einer Gruppe von vier sehr stylish gekleideten Adeligen. Anfänglich soll die Reise von Protagonist Noctis nur bis nach Altissia zu seiner geplanten Hochzeit gehen. Doch ein aufkommender Krieg ändert die Pläne abrupt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade durch sein Echtzeitkampfsystem richtet sich Final Fantasy 15 vor allem an jene, denen die üblichen Rundenkämpfe eines JRPG zu langsam sind. Fans der klassischen Spiele der Reihe können jedoch nach wie vor auf ein rundenbasiertes Kampfsystem schalten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf der Royale Edition mit sämtlichen DLCs spart ihr 50 Prozent und bekommt das Spiel damit bereits für 17,49 Euro statt 34,99 Euro.

Kingdom Come: Deliverance Royale Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Warhorse Studios | Release-Datum: 13. Februar 2018 | Spielzeit: 41 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Kingdom Come: Deliverance verschlägt euch ins böhmische Mittelalter. Allerdings nicht als großer Held oder strahlender Ritter. Ganz im Gegenteil: Ihr seid zunächst nur ein einfacher Schmiedelehrling. Doch der Angriff einer feindlichen Armee stellt euer Leben auf den Kopf und ihr müsst fliehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Kingdom Come ist nicht nur ein einfaches Rollenspiel, sondern bietet zudem auch einige Survival-Aspekte, um das Leben im Mittelalter besser darzustellen. Entsprechend seid ihr hier genau richtig, wenn ihr in das dunkle Zeitalter eintauchen wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Im PSN kostet das Spiel derzeit 11,99 Euro. PS Plus-Mitglieder können hier zudem noch einmal zusätzliche 5 Prozent sparen.

Judgment

Genre: JRPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 25. Juni 2019 | Spielzeit: 27 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Judgment ist ein Ableger der Yakuza-Reihe. Hier schlüpft ihr aber nicht in die Rolle eines Gangsters, sondern erlebt die Unterwelt Japans aus Sicht eines Privatdetektivs. Der verfolgt einen Serienmörder, der Mitglieder der hiesigen Mafia umbringt und ihre Augen entfernt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wie auch die Hauptreihe zeichnet sich Judgment durch seine hollywoodreife Inszenierung aus. Dazu ist es auch etwas für Reisefreudige. Denn abseits der Hauptmissionen könnt ihr in dem fiktiven Tokioter Stadtviertel Kamurocho auch ein wenig japanischen Alltag erleben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Judgment spart ihr aktuell 40 Prozent. Dadurch reduziert sich der Preis von 39,99 Euro auf 23,99 Euro.

Elite Dangerous

Genre: Space-Sim | Entwickler: Frontier Developments | Release-Datum: 27. Juni 2017 | Spielzeit: 90 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Elite Dangerous bietet wohl die größte offene Welt aller hier vorgestellten Spiele. Denn hier bereist ihr mit eurem Raumschiff nicht nur ein gewaltiges Universu, ihr könnt gar die zahlreichen Planeten zu Fuß erkunden. Was genau ihr in dem Universum anstellt, ist euch selbst überlassen. Denn die Space-Sim ist gleichzeitig auch ein Sandbox-Spiel, in dem ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr ein Fan von Freiheit seid, dann könnt ihr eine ganze Menge Zeit in Elite Dangerous investieren. Denn das Spiel lässt zahlreiche Spielstile zu. Ganz egal ob ihr einmal Räuber sein, einfach nur klassische Weltraumschlachten erleben wollt, oder eure Freude daran habt, euch einen Ruf als Händler zu erarbeiten. Es gibt keine Grenzen!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dieses spannende Erlebnis kostet aktuell gerade mal 6,24 Euro und ist damit 75 Prozent günstiger als normalerweise.

Nichts dabei gewesen?

Der Jahresendsale ist noch wesentlich umfangreicher! Wenn ihr in dieser Liste nichts gefunden habt, lohnt sich ein Blick in die mit den großen Highlights des Sales. Dort findet ihr nicht nur Open-World-Spiele, sondern auch andere richtig gute Top-Titel!