PS Store: Schnappt euch 7 coole PS4- und PS5-Multiplayer-Spiele für unter 20 Euro

Es bleiben nur noch wenige Tage im aktuellen PSN-Sale! In dem habt ihr die Chance, eine ganze Reihe cooler Titel für weniger als 20 Euro zu holen. Das ist auch eine große Chance für Multiplayer-Fans, die so ganz einfach gemeinsam mit ihren Freunden ein neues Spiel anfangen können!

Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr beim Kauf von neuen Mehrspieler-Titeln für die PS4 und PS5 heftig sparen. Denn viele von denen kosten euch aktuell nicht mal 20 Euro. Die Auswahl fällt da natürlich schwer. Damit ihr schnell die spannendsten Titel findet, könnt ihr einen fixen Blick auf diese Liste hier werfen. In der findet ihr gleich sieben Highlights aus dem aktuellen Sale.

Was ihr zum Januar-Sale wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote laufen nur noch bis zum 3. Februar 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Um sicherzustellen, dass ihr auch genug Gegenwert für euer Geld bekommt, seht ihr durch die Angaben der Webseite Howlongtobeat, wie lange ihr in etwa mit jedem der Spiele beschäftigt sein werdet. Die beziehen sich auf die durchschnittliche Spielzeit der meisten Nutzer.

Das müsst ihr beachten: Abwärtskompatibilität lässt euch PS4-Spiele auch auf einer PS5 spielen. Habt ihr eine PS5, hält euch das also nicht davon ab, auch die PS4-Spiele zu kaufen. In die andere Richtung funktioniert das allerdings nicht. Die Angaben bei den Rabatten beziehen sich auf die, von denen alle Nutzer profitieren. PS-Plus-Nutzer sparen manchmal noch zusätzlich. Bedenkt jedoch, dass diese Mitgliedschaft notwendig ist, um die Mehrspieler-Modi der Titel nutzen zu können.

Journey

Genre: Adventure | Entwickler: thatgamecompany | Release-Datum: 21. Juli 2015 | Spielzeit: 2 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Journey ist ein eher ungewöhnliches Spiel und bietet eine ganz andere Art von Multiplayer, als ihr es vielleicht erwartet. Der Titel verrät bereits sehr viel über das Spiel. Denn es geht um eine Reise durch die Welt einer mysteriösen Zivilisation. Und die bestreitet ihr nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen Spielern, die euch zufällig zugeteilt werden. Auch Kommunikation ist nur begrenzt möglich und wer euch auf eurer Reise begegnete, erfahrt ihr erst ganz zum Ende des Spiels.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier sind all jene an der richtigen Stelle, die ein innovatives und einzigartiges Erlebnis suchen, als ein Spiel, mit dem sie endlos viele Stunden verbringen können. Hier zählt vor allem das Motto “Der Weg ist das Ziel.” Denn die Erlebnisse auf eurer Reise werden einzigartig sein.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Reise kostet euch aktuell dank eines Rabatts von 50 Prozent nur 7,49 Euro. Und obwohl das aufgrund der geringen Spielzeit wie viel erscheint, ist die Erfahrung jeden Cent wert.

Saints Row: The Third Remastered

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Volition | Release-Datum: 22. Mai 2020 | Spielzeit: 15 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Saints Row: The Third Remastered ist ein wenig wie GTA auf Drogen. Auch hier spielt ihr einen Gangster in einer offenen Welt, allerdings nimmt es sich so gut wie überhaupt nicht ernst und wird dadurch auch extrem abgedreht. Ideal also, wenn ihr mit einem Freund im Koop das absolute Chaos erleben wollt. Denn ihr könnt die gesamte Story und Nebenmissionen von Anfang bis Ende gemeinsam durchspielen.

Für wen lohnt sich das Spiel? GTA-Fans, die gerne was zum Lachen haben, sind hier genau an der richtigen Adresse. Denn Saints Row: The Third zeichnet sich vor allem durch seinen Humor aus. Abseits der Story eignet es sich zudem perfekt, wenn ihr einfach nur ein wenig die Spielwelt auf den Kopf stellen wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Um das Chaos selbst zu erleben, zahlt ihr dank eines Rabatts von 70 Prozent aktuell nur 11,99 Euro. Normalerweise stehen hier 39,99 Euro an.

Star Wars: Battlefront 2

Genre: Shooter | Entwickler: DICE | Release-Datum: 17. November 2017 | Spielzeit: 70 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Star Wars: Battlefront 2 erlebt ihr die berühmtesten Schlachten aus dem Krieg-der-Sterne-Universum aus Sicht der wohl unbekanntesten Charaktere: Nämlich den namenlosen Soldaten, die in den Filmen meist nur im Hintergrund kämpfen. Entsprechend könnt ihr euch hier auf actionreiche Kämpfe einstellen, in denen euch Blasterfeuer um die Ohren fliegt und ihr zwischen AT-STs oder anderen Kriegsgeräten umherrennt.

Für wen lohnt sich das Spiel? In Battlefront 2 kommt eine extrem dichte Schlachtatmosphäre auf, die euch spüren lässt, wie hitzig die SciFi-Gefechte aus Star Wars wirklich sind. Entsprechend habt ihr hier nicht nur als Fan der FIlmvorlage eure Freude dran, sondern auch dann, wenn ihr einfach nur ein actionreiches Multiplayer-Spiel sucht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Battlefront 2 ist derzeit um 75 Prozent gesenkt, wodurch euch das Spiel nur noch 4,99 Euro kostet statt der sonst üblichen 19,99 Euro.

Nidhogg 2

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Messhof | Release-Datum: 15. August 2017 | Spielzeit: 4 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Nidhogg 2 steht der bewaffnete Zweikampf im Mittelpunkt. Hier treten stets zwei Spieler gegeneinander an und müssen als erstes das Ende der Seite ihres Kontrahenten erreichen. Um das Ziel zu erreichen, kommen Waffen wie Dolche, Wurfmesser und Bögen zum Einsatz. Was nach einem sehr simplen System klingt, kann euch im Multiplayer viele Stunden lang beschäftigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr auf der Suche nach einem ausgefallenen Prügelspiel seid, dann ist Nidhogg 2 genau das richtige für euch. Denn anstatt großartiger Combos ist hier die richtige Taktik wesentlich wichtiger. Dadurch eignet sich das Spiel auch für Anfänger und lässt sich auch einfach mal zwischendurch spielen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht auch einiges an Tiefe zu bieten hat, wenn ihr euch darauf einlassen wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Nidhogg 2 kostet regulär 14,99 Euro, ist derzeit jedoch um 50 Prozent gesenkt. Dadurch reduziert sich der Preis auf 7,49 Euro.

Conan Exiles

Genre: Survival | Entwickler: Funcom | Release-Datum: 8. Mai 2018 | Spielzeit: 55 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Conan Exiles ist ein Survival-Spiel, das euch in die Welt von Conan der Barbar schickt. Das allerdings mit eurem eigenen Avatar. Mit dem müsst ihr vor allem überleben. Wie für das Genre üblich stehen also Dinge wie Basenbau und die Suche nach Lebensmittel und Wasser auf dem Plan. Aber es gibt auch zahlreiche feindselige Kreaturen oder Spieler, die euch an den Kragen wollen. Entsprechend solltet ihr auch den Umgang mit dem Schwert oder einer anderen Waffe erlernen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Conan Exiles bietet ein durchaus einziges Szenario für ein Survival-Spiel, in dem ihr euch in einer fiktiven prähistorischen Welt durchschlagt, in der auch Magie kein Fremdwort ist. Auch Rollenspieler kommen dank eines Attributsystems auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet das Spiel nur noch 19,99 Euro und ist damit um 50 Prozent gesenkt. Allerdings bekommt ihr nur das Hauptspiel günstiger. Die Sondereditionen sind nicht reduziert.

Dead by Daylight

Genre: Multiplayer-Horror | Entwickler: Behaviour Interactive | Release-Datum: 23. Juni 2017 | Spielzeit: 326 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel und bietet entsprechend komplett anderes Gameplay, je nachdem ob ihr als Killer oder Überlebender spielt. Ersterer muss im Matchverlauf das gesamte gegnerische Team erledigen. Letztere hingegen müssen möglichst unerkannt bleiben und eine Reihe von Generatoren aktivieren, um einen Ausgang zu öffnen und zu entkommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel lohnt sich dadurch vor allem für Freunde von Titeln, in denen nicht alle nach den gleichen Regeln spielen. Außerdem kommen Horror-Fans auf ihre Kosten. Denn es gibt zahlreiche lizenzierte Killer wie etwa Nemesis aus Resident Evil oder Ghostface aus Scream.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Dead by Daylight zahlt ihr aktuell nur noch 14,99 Euro. Zudem sind auch die DLCs gesenkt. Es kann sich hier durchaus lohnen, die mit euren Lieblingscharakteren dazuzukaufen. Denn lizenzierte Charaktere lassen sich nicht freispielen.

Predator: Hunting Grounds

Genre: Survival | Entwickler: IIIFonic | Release-Datum: 24. April 2020 | Spielzeit: 15 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Auch Predator: Hunting Grounds ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Hier müssen vier Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos Aufgaben im Dschungel erfüllen, während sie von einem einzigen Predator gejagt werden. Sie können dabei versuchen dem gefährlichen Jäger aus dem Weg zu gehen, oder ihn erledigen beziehungsweise gefangen zu nehmen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wie schon bei Dead by Daylight spielen auch hier beide Parteien nach anderen Regeln. Allerdings sind offene Auseinandersetzungen in Predator: Hunting Grounds ein legitimer Weg, eine Runde für sich zu entscheiden. Damit richtet es sich eher an jene, die actionreicheres Gameplay suchen und weniger schleichen wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Predator: Hunting Grounds ist um die Hälfte gesenkt und kostet nur noch 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Noch viel mehr günstige Top-Titel

Wenn ihr keine Lust auf Multiplayer habt oder an sich wissen wollt, was der aktuelle Sale noch bietet, dann könnt ihr einen Blick auf weitere sieben günstige Spiele werfen, die sich auch an Freunde des Singleplayers richten. Außerdem gibt es eine kompakte Übersicht, in der ihr die Highlights der aktuellen Angebote kurz und bündig sowie ohne lange Erklärungen aufgelistet vorfindet.