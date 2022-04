PS Store: 7 starke Spiele für PS4- und PS5, die ihr nur noch diese Woche im Angebot bekommt

Die Frühjahrsangebote im PSN neigen sich dem Ende zu. Doch eine Woche lang habt ihr nochmal die Chance, zu sparen!

Der Frühling ist bald vorbei und damit auch die aktuellen Deals im Playstation Store. Doch ihr habt noch etwa eine Woche lang Zeit, um spannende Spiele richtig günstig abzusahnen! Sieben Titel, die ihr nicht verpassen solltet, findet ihr hier!

Was ihr zu den Frühjahrs-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 28. April, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel gibt euch gleich viel Wert für euer Geld. Deswegen findet ihr überall Angaben zur Spielzeit! Die verraten, wie lange ihr in etwa für die Story alleine braucht und basieren auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Jedi: Fallen Order erzählt die Geschichte von Cal Kestis. Einem Padawan, der Order 66 überlebte und seitdem im verborgenen lebt, um den Inquisitoren des Imperiums zu entkommen. Allerdings wird er erneut in den Kampf gegen die dunkle Seite der Macht gezogen, und muss seine Jedi-Fähigkeiten neu erlernen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier wartet ein extrem spannendes Action-Adventure auf euch, das nicht nur mit seinen beeindruckenden Lichtschwertkämpfen überzeugen kann, sondern auch seinen Metroidvania-Anleihen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Star Wars Jedi: Fallen Order ist aktuell 75 Prozent gesenkt und kostet nur noch 14,99 Euro.

Hitman 3

Genre: Schleichspiel | Entwickler: IO Interactive | Release-Datum: 20. Januar 2021 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Hitman 3 übernehmt ihr die Rolle von 47, einem professionellen Attentäter. Jede Mission ist hier ein eigener kleiner Sandkasten, in dem ihr selbst herausfinden müsst, wie ihr euer Ziel am besten erledigt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr auf Schleichspiele steht, sowie ein Interesse an Thrillern habt, dann ist die Hitman-Reihe perfekt für euch. Denn sie erinnert stark an zahlreiche Agentenfilme und vermittelt euch sehr gut das Gefühl, ein Attentäter zu sein.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hitman 3 ist aktuell um die Hälfte reduziert. Ihr bekommt das Hauptprogramm bereits für 34,99 Euro.

Resident Evil 4

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 30. August 2016 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Resident Evil 4 ist für manch einen der beste Teil der Survival-Horror-Serie. Als Leon S. Kennedy bekommt ihr hier die Aufgabe, die Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu retten. Für diese Aufgabe müsst ihr es mit einem mysteriösen Kult aufnehmen, die von einem Parasiten befallen wurden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Survival-Horror mögt, führt kein Weg an Resident Evil 4 vorbei. Denn neben einer spannenden Story beeindruckt vor allem die dichte Atmosphäre und der ständige Grusel, der euch begleitet!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dank eines Rabattes von 60 Prozent zahlt ihr für das Erlebnis nur noch 7,99 Euro.

Jurassic World Evolution 2: Deluxe Edition

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Frontier Developments | Release-Datum: 9. November 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Jurassic World Evolution 2 rennt ihr nicht vor den Riesenechsen davon, sondern baut euren ganz eigenen prähistorischen Dinosaurierpark! Dabei müsst ihr allerdings nicht nur eure Finanzen im Blick behalten, sondern auch auf die richtigen Sicherheitsmaßnahmen und ähnliches achten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Aufbauspiele sowie Business-Simulationen mögt, werdet ihr an dem Spiel eure Freude haben. Und ganz nebenbei könnt ihr eure Dinosaurier noch in ihrem Gehege beobachten!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Jurassic World Evolution 2 ist aktuell 30 Prozent gesenkt und kostet nur noch 41,99 Euro.

Little Nightmares: Complete Edition

Genre: Plattformer | Entwickler: Tarsier Studios | Release-Datum: 28. April 2017 | Spielzeit: 4 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Little Nightmares spielt ihr als ein 9-Jahre altes Mädchen und müsst mit ihr aus einem mysteriösen Gefängnis entkommen, in der korrupte Seelen auf der Jagd nach ihrer nächsten Mahlzeit sind.

Für wen lohnt sich das Spiel? Little Nightmares bietet euch ein melancholisches Setting, das Puzzle-Abschnitte mit einem Survival-Gefühl vereint. Denn in der dunklen Welt des Spiels müsst ihr stets auf der Hut sein!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Little Nightmares kostet euch zusammen mit der Erweiterung Geheimnisse des Schlunds aktuell nur noch 7,49 Euro. Beim Kauf spart ihr dadurch 75 Prozent.

Nioh Collection

Genre: Action-RPG | Entwickler: Team Ninja | Release-Datum: 5. Februar 2021 | Spielzeit: 90 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Nioh schickt euch in eine sehr düstere und melancholische Version des alten Japan, in der die Kreaturen aus der Mythologie des Landes ihr Unwesen treiben. Ihr nehmt es mit ihnen auf und werdet schnell merken, dass der Kampf gegen die alles andere als einfach ist.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nioh lohnt sich für alle Fans von Dark Souls, die jedoch ein wenig mehr Wert auf die richtige Ausrüstung legen. Denn im Gegensatz zum Vorbild könnt ihr in Nioh viel erreichen, indem ihr hochlevelt und euer Equipment weiter verfeinert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Nioh Collection mit Teil 1 und 2 sowie allen dazugehörigen DLCs bekommt ihr aktuell 38 Prozent günstiger, für nur 49,59 Euro.

Borderlands 3: Ultimate Edition

Genre: Action-RPG | Entwickler: Gearbox Software | Release-Datum: 12. November 2020 | Spielzeit: 44 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Borderlands begebt ihr euch mit bis zu vier Spielern auf den Planeten Pandora, um die Calypsos aufzuhalten, zwei charismatische Banditenanführer. Dafür wählt ihr eine von vier Klassen, die ihr im Spielverlauf hochlevelt und dabei natürlich auch immer neue Skills freischaltet, die ihr im Kampf einsetzen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Borderlands 3 vereint Shooter-Gameplay mit der Loot-Sammelei von Action-Rollenspielen à la Diablo und eignet sich damit für all jene, die gerne auf der Suche nach besserer Ausrüstung sind und ihren Spaß daran haben, diese immer weiter zu optimieren.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Borderlands 3 kostet derzeit in der Ultimate-Edition inklusive der ersten zwei Season-Passes 39,99 Euro. Ist also um 60 Prozent reduziert.

Spiele für Multiplayer-Fans!

Wenn ihr spezifisch auf der Suche nach Titeln mit Mehrspieler-Modus seid, habt ihr ebenfalls noch bis zum 28. April Zeit, um einige richtig gute Rabatte abzugreifen. Sieben besonders spannende Titel, die ihr derzeit günstig bekommt, findet ihr in einer Liste zu den aktuell besten Multiplayer-Angeboten im PSN.