PS Store: 7 Hits für PS4 und PS5, die bis Februar weniger als 20 Euro kosten

Selbst wenn ihr sparen wollt, müsst ihr nicht auf gute Spiele verzichten. Denn im PSN bekommt ihr derzeit eine Reihe wirklich spannender Titel für unter 20 Euro, deren Kauf dank starker Rabatte derzeit doppelt lohnt.

Als Playstation-Spieler spart ihr heutzutage richtig viel. Denn immer wieder gibt es richtig gute Angebote. Bis Anfang Februar habt ihr jetzt Zeit, eine ganze Menge guter Spiele für maximal 20 Euro abzusahnen. Die Auswahl ist mit 516 Spielen gigantisch. Hier findet ihr deshalb sieben, die auf jeden Fall einen genaueren Blick wert sind!

Was ihr zum Sale wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 3. Februar 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Je nach Spiel bekommt ihr unterschiedlich viel Spielspaß für eure maximal 20 Euro. Wie viel genau erfahrt ihr direkt in der Auflistung. Die Werte orientieren sich an den Angaben von Howlongtobeat und geben an, wie lange ihr in etwa braucht, um die Story einmal zu beenden.

Das müsst ihr beachten: Die PS5 bietet Abwärtskompatibilität und ermöglicht es euch so, PS4-Spiele mit einer PS5 zu spielen. Ihr könnt also auch sämtliche Spiele der vorherigen Generation zocken. Mit einer PS4 müsst ihr hingegen aufpassen. Denn die kann keine PS5-Spiele abspielen. Die angegebenen Rabatte beziehen sich stets auf die regulären Preise. Manchmal können PS-Plus-Nutzer zusätzlich sparen.

The Forest

Genre: Survival | Entwickler: Endnight Games | Release-Datum: 6. November 2018 | Spielzeit: 15 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In The Forest spielt ihr den Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, der sich auf die Suche nach seinem entführten Sohn macht. Dazu müsst ihr einen mysteriösen Wald erkunden, in dem auch Kannibalen zuhause sind. Und damit ihr einen sicheren Zufluchtsort vor denen habt, steht der Bau einer eigenen Basis inklusive Fallen an. Falls euch all das jedoch alleine zu gruselig ist, könnt ihr auch im Mehrspielermodus gemeinsam losziehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Als Fan von Survival-Spielen solltet ihr unbedingt einen Blick auf The Forest werfen. Gleichzeitig kann es aber auch euer Interesse wecken, wenn ihr Horrorspiele mögt, oder eine interessante Geschichte erleben wollt, die hauptsächlich durch die Gegenstände erzählt wird, die ihr in der Spielwelt findet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für The Forest zahlt ihr nur noch 6,79 Euro. Das bedeutet, dass ihr 60 Prozent im Vergleich zum normalen Preis von 16,99 spart.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Monolith Productions | Release-Datum: 10. Oktober 2017 | Spielzeit: 21 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In der Welt von Herr der Ringe gibt es eine ganze Menge Geschichten zu erzählen. Eine davon ist die von Talion, den ihr in Mittelerde: Schatten des Krieges spielt. Der erhält die Fähigkeit, Orks zu unterwerfen und sich so eine eigene Armee aufzubauen, um gegen Sauron zu kämpfen. Wie genau er das anstellt, erfahrt ihr in dem Spiel, dass es gekonnt schafft, Attentäter-Gameplay und Massenschlachten in Form von Burgbelagerungen zu kombinieren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ganz egal ob ihr auf der Suche nach einem Attentäterspiel seid oder einfach nur gewaltige Schlachten erleben wollt. Mittelerde: Schatten des Krieges bietet beides für euch. So kommt ihr auf eure Kosten, wenn ihr gerne der heimliche Meuchelmörder seid, aber auch dann, wenn ihr stets den offenen Zweikampf sucht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Schatten des Krieges spart ihr 68 Prozent und zahlt entsprechend nur noch 12,79 Euro. Zudem ist auch der Vorgänger sowie der Story-Seasonpass reduziert.

Dragonball FighterZ

Genre: 2D-Prügelspiel | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 26. Januar 2018 | Spielzeit: 12 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Wer als Kind schon immer davon träumte, selbst ein Kamehameha abzuschießen, bekommt bei Dragonball FighterZ endlich die Möglichkeit dazu und kann zudem unter Beweis stellen, dass er es mit den großen Bösewichten aus dem Anime- und Manga aufnehmen kann. Und das sieht in dem 2D-Prügelspiel dank des Grafikstils zudem auch richtig gut aus. Denn obwohl das Gameplay in 2D dargestellt wird, ermöglichen die genutzten 3D-Modelle auch beeindruckende Kameraeinstellungen, in denen die SPezialattacken richtig gut zur Geltung kommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dragonball-Fans finden hier genauso ein spannendes Spiel wie Prügelspielenthusiasten. Denn nicht nur die Lizenz kann sich sehen lassen, hinter ihr versteckt sich auch noch ein richtig gutes Prügelspiel, in dem ihr komplexe Combos ausführen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragonball FighterZ ist um 86 Prozent gesenkt und kostet aktuell nur noch 9,79 Euro. Zudem bekommt ihr auch die zahlreichen DLC-Charaktere im Angebot.

Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin Remastered

Genre: JRPG | Entwickler: Level-5 | Release-Datum: 20. September 2019 | Spielzeit: 45 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Ni No Kuni zeigt, wie ein Ghibli-Film als Anime aussehen würde. Kein Wunder. Immerhin entstand das Spiel gemeinsam mit dem renommierten Anime-Studio. Die zeichnen sich nämlich direkt für die Zwischensequenzen verantwortlich. Doch auch die Charaktere und Geschichte orientieren sich am üblichen Ghibli-Flair. So erlebt ihr das Abenteuer von Oliver, der in eine Parallelwelt reist, um seine Mutter zu retten. Dabei kommt es natürlich zu Kämpfen, die ihr hier komplett in Echtzeit austragt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer bereits Filme wie Prinzessin Mononoke oder Mein Nachbar Totoro mochte, wird Ni No Kuni lieben. Und ganz nebenbei ist es auch etwas für all jene, die eine Pokémon-Alternative suchen. Denn ihr könnt im Spiel Monster fangen und trainieren, um sie dann im Kampf einzusetzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered spart ihr derzeit gleich ganze 80 Prozent und zahlt statt 49,99 Euro nur noch 9,99 Euro.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Genre: Action-RPG | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 3. Oktober 2017 | Spielzeit: 35 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Dragon’s Dogma: Dark Arisen begebt ihr euch auf eine lange Reise, um euer Herz von einem Drachen zurückzuholen und den gleichzeitig für den Angriff auf euer Heimatdorf büßen zu lassen. Das klingt jetzt ein wenig nach Klischee, erzählt aber eine wesentlich tiefere und vor allem düstere Geschichte. Besonders herausragend ist vor allem das Kampfsystem. Ihr könnt nicht nur extrem mächtige Zauber wirken, sondern auch auf gigantischen Gegnern wie Zyklopen und Drachen herumklettern. Mit Dark Arisen bekommt ihr zudem nicht nur das Hauptprogramm, sondern auch noch das Addon, wo ihr mit dem Tod persönlich den Kampf aufnehmt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nach Release ging das Spiel ein wenig unter und gilt seit jeher als großer Geheimtipp unter Rollenspielfans. Gerade für jene, die ein sehr actionlastiges Kampfsystem suchen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass bereits in naher Zukunft der lang erwartete Nachfolger erscheinen könnte. Hier könnt ihr euch also bereits auf den vorbereiten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dank eines Rabattes von 60 Prozent zahlt ihr für das Rollenspiel derzeit nur noch 9,99 Euro, statt die üblichen 24,99 Euro.

Dead by Daylight

Genre: Multiplayer-Horror | Entwickler: Behaviour Interactive | Release-Datum: 23. Juni 2017 | Spielzeit: 326 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Dead By Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel mit Horror-Setting. Vier Überlebende müssen hier vor einem Killer fliehen, indem sie Generatoren aktivieren und den Ausgang der Map erreichen. Der Killer muss sie hingegen davon abhalten, indem er seine Spezialfertigkeiten geschickt einsetzt. Welche das sind, ist vom Charakter abhängig. Und da habt ihr eine breite Auswahl. Von eigenen Kreationen für das Spiel wie einem Jäger, bis hin zu lizenzierten Horrorikonen wie etwa Pinhead oder Nemesis.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer ein innovatives Mehrspielererlebnis sucht, wird um Dead By Daylight kaum drumherum kommen. Denn hier zählt zur Abwechslung nicht euer Aiming, sondern hauptsächlich eure Taktik und eure Versteckfertigkeiten. Und auch wer immer gerne selbst mal als ein Oberbösewicht wie etwa der Pyramid Head aus SIlent Hill spielen wollte, wird seine Freude an dem Titel haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell ist Dead by Daylight um 50 Prozent gesenkt und kostet euch damit nur noch 14,99 Euro, statt 29,99 Euro. Auch die DLCs, die neue Charaktere freischalten, gibt es günstiger.

Star Wars: Republic Commando

Genre: Taktik-Shooter | Entwickler: LucasArts | Release-Datum: 6. April 2021 | Spielzeit: 9 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Republic Commando mag bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, allerdings hat es seinen Grund, dass sich die Fans seit jeher einen Nachfolger wünschen. Das Star-Wars-Spiel steckt euch zur Abwechslung mal nicht in die Schuhe eines Jedi, sondern lässt euch ein Team aus Elite-Klonkriegern zur Zeit der Klonkriege kommandieren. Und alles in der Ego-Perspektive, während ihr selbst auch fleißig mitkämpft.

Für wen lohnt sich das Spiel? Bei dem Spiel kommen zudem nicht nur knallharte Star-Wars-Fans auf ihre Kosten, sondern auch Freunde von Taktik-Shootern. Denn ihr müsst durchaus überlegt vorgehen und stets die besonderen Fähigkeiten eurer Teammitglieder bedenken, wenn ihr Erfolg haben wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für das einzigartige Star-Wars-Erlebnis zahlt ihr derzeit nur noch 8,99 Euro, spart also 40 Prozent gegenüber dem normalen Preis.

Noch mehr Angebote

Die sieben Titel sind nicht die einzigen im Angebot. Und obwohl der Januar-Sale mittlerweile endete, gibt es nach wie vor eine ganze Reihe spannender Spiele im PS Store zu entdecken, die aktuell besonders günstig sind. Entsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, einfach so mal einen Blick in den Shop zu werfen und selbst nachzusehen, ob ein interessanter Titel dabei ist, auf den ihr bereits lange gewartet habt.