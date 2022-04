PS Store Bestseller: Wenn ihr euch beeilt gibt’s 7 geniale PS4- und PS5-Spiele im Angebot

Bei den Frühjahrs-Sales im PSN sind zahlreiche Blockbuster gesenkt. Hier findet ihr sieben der beliebtesten aus dem Sale überhaupt!

Im Playstation Store gibt es stets umfangreiche Angebote, mit hunderten von reduzierten Spielen. Klar, dass da die Wahl schwer fällt. Doch einige der Titel stechen durch ihre extrem hohe Beliebtheit hervor. In der Liste findet ihr sieben echte Kracher, die besonders viele Spieler erfreuen!

Was ihr zu den Frühjahrs-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 14. April, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Mit Mehrspieler-Titeln könnt ihr so gut wie unbegrenzt Spielspaß haben. Allerdings funktionieren viele der Spiele in dieser Liste auch im Einzelspieler-Modus. Wie lange ihr in etwa für die Story alleine braucht, verraten euch Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

GTA 5 – Premium Edition

Genre: Action | Entwickler: Rockstar Games | Release-Datum: 18. November 2014 | Spielzeit: 32 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In GTA5 werdet ihr zum Gangster in einer modernen amerikanischen Metropole und erledigt Aufgaben für eine Reihe von zwielichtigen Auftraggebern. Die zeichnen sich vor allem durch ihre Abwechslung aus. Von Autodiebstählen bis hin zu groß angelegten Banküberfällen ist alles dabei. Dazu erlebt ihr zudem eine spannende Geschichte rund um die Protagonisten Franklin, Michael und Trevor

Für wen lohnt sich das Spiel? GTA 5 ist eines der aktuell besten Open-World-Spiele und richtet sich vor allem an jene, die ein modernes Setting fernab von Survival und co. suchen. Denn hier steht wirklich die Action im Vordergrund.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Premium Edition von GTA 5 bekommt ihr im aktuellen Sale für nur 14,69 Euro. Normalerweise zahlt ihr 34,99 Euro.

Red Dead Redemption 2

Genre: Action | Entwickler: Rockstar Games | Release-Datum: 26. Oktober 2018 | Spielzeit: 49 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Red Dead Redemption 2 kommt heraus, wenn ihr GTA mit dem Wilden Westen mischt. Statt Autos gibt es hier Pferde und moderne Schusswaffen machen Platz für traditionelle Revolver, Flinten und Lassos. Hier erlebt ihr, wie es ist, ein Outlaw in den USA während der Zeit von Goldgräbern und co. zu sein.

Für wen lohnt sich das Spiel? Open-World-Fans mit einem Hang für die Anfangszeit der Vereinigten Staaten von Amerika sind hier an der richtigen Adresse. Hier dreht sich alles darum, Pferde zu reiten, Züge zu überfallen und Kopfgelder einzustreichen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Red Dead Redemption 2 ist 60 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 23,99 Euro.

Sekiro: Shadows Die Twice

Genre: Action-Adventure | Entwickler: From Software | Release-Datum: 22. März 2019 | Spielzeit: 30 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Sekiro: Shadows Die Twice schickt euch in eine Fantasy-Version des alten Japan, wo ihr es mit eurem Schwert und einer Armprothese neben feindlichen Soldaten auch mit mythologischen Monstern aufnehmt. Dabei zeichnet es sich vor allem durch sein sehr düsteres und hoffnungslos erscheinendes Setting aus.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr nach Elden Ring Lust auf mehr Spiele habt, die euch nicht an der Hand nehmen, ist Sekiro: Shadows Die Twice ideal für euch. Das stammt vom selben Entwickler, ändert das Kampfsystem aber ab. Denn es setzt auf einen wesentlich aggressiveren Spielstil.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sekiro: Shadows Die Twice ist derzeit von 69,99 Euro auf 34,99 Euro reduziert.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Insomniac Games | Release-Datum: 12. November 2020 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Spider-Man: Miles Morales werdet ihr zum Superhelden im Marvel Universum. Hier tretet ihr als Miles Morales in die Fußstapfen von Peter Parker und müsst den Kampf gegen die Verbrecher New Yorks aufnehmen, um die Stadt zu beschützen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit Miles Morales bekommt ihr mehr von all dem, was bereits Marvel’s Spider-Man so gut machte. Wenn ihr also darauf steht, euch durch Häuserschluchten zu schwingen, bekommt ihr hier das richtige Spiel.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf spart ihr aktuell 33 Prozent. Dadurch reduziert sich der Preis von einst 59,99 Euro auf 40,19 Euro.

Resident Evil 3 Remake

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 3. April 2020 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Das Remake von Resident Evil 3 ist eine rundum erneuerte Version des beliebten Klassikers. Hier müsst ihr als Jill Valentine aus Racoon City entkommen. Allerdings ist euch dabei eines der Experimente der Umbrella-Corporation auf der Spur. Ein furchteinflößender mutierter Supersoldat namens Nemesis.

Für wen lohnt sich das Spiel? Resident Evil 3 war bereits seinerzeit ein echter Horror-Spitzentitel. Das Remake eignet sich nicht nur für all jene, die das Spiel noch einmal neu erleben wollen, sondern auch jene, die es zum ersten Mal tun wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für kurze Zeit gibt es Resident Evil 3 noch mit einem heftigen Rabatt von 60 Prozent. Der Preis reduziert sich dadurch auf 15,99 Euro.

Mafia: Definitive Edition

Genre: Action | Entwickler: Hangar | Release-Datum: 25. September 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ein weiteres Spiel der Machart von GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Als Taxifahrer Thomas Angelo werdet ihr hier in die Machenschaften der Mafia hineingezogen und arbeitet euch im Laufe der Jahre in deren Rängen hoch. Das geschieht über zahlreiche Missionen, in denen ihr neben euren Fahrkünsten auch euer Geschick mit der Waffe unter Beweis stellen müsst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mafia ist für all jene, die sich für die Machenschaften des organisierten verbrechens in den USA zur Zeit der Großen Depression und Prohibition interessieren. Dabei legt es vor allem großen Wert auf seine Geschichte, die das Leben von Thomas Angelo erzählt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit der Mafia: Definitive Edition bekommt ihr das Remake des Klassikers aktuell für nur 19,99 Euro. Normalerweise kostet das 39,99 Euro.

Attack on Titan 2: Final Battle

Genre: Action | Entwickler: Omega Force | Release-Datum: 20. März 2018 | Spielzeit: 30 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Attack on Titan 2 erzählt die Geschichte aus dem beliebten Manga und Anime bis hin zum Kampf mit dem gewaltigen Beast-Titan. Anstatt einem der bekannten Protagonisten zu folgen, erlebt ihr die Story jedoch aus Sicht eines selbst erstellten Helden. Hier schwingt ihr euch durch die zahlreichen Schlachtfelder und erledigt dabei die gewaltigen Titanen mit euren Schwertern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Attack on Titan lohnt sich nicht nur für Fans der Vorlage, sondern bietet auch all jenen ein spannendes Erlebnis, die sich gerne mit viel zu groß geratenen Gegnern anlegen und ihren Spaß an dem schnellen Greifhaken-Movement haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Attack on Titan 2: Final Battle ist derzeit 45 Prozent reduziert. Ihr bekommt es dadurch bereits für 38,49 Euro.

Weitere Spiele aus dem Angebot

Neben den Bestsellern gibt es noch mehr Titel bei den Frühjahrsangeboten im PSN. Sieben weitere lohnenswerte Titel, die zudem besonders stark reduziert sind, findet ihr in einer weiteren Liste. Zudem lohnt es sich stets, selbst einen Blick in die komplette Übersicht zu werfen, um definitiv kein Angebot zu verpassen!