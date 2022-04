Angebote für PS4 und PS5: 7 geniale Titel im PS Store, die bis zu 93 Prozent günstiger sind

Passend zum Frühjahr gibt es einige wirklich heftige Angebote im PSN. Bis zu 93 Prozent könnt ihr derzeit beim Spielekauf sparen!

Die Angebote im PS Store lassen sich sehen. Und im Frühjahr wird gleich richtig aufgedreht, mit Preisnachlässen von bis zu 93 Prozent! Hier findet ihr gleich sieben richtig gute Spiele, die in einem derartigen Rahmen gesenkt sind und obendrauf extrem viel Spaß machen!

Was ihr zu den Frühjahrs-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die aktuellen Angebote laufen bis zum 14. April, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Mit Mehrspieler-Titeln könnt ihr so gut wie unbegrenzt Spielspaß haben. Allerdings funktionieren viele der Spiele in dieser Liste auch im Einzelspieler-Modus. Wie lange ihr in etwa für die Story alleine braucht, verraten euch Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

A Way Out

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Hazelight Studios | Release-Datum: 23. März 2018 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In A Way Out ist quasi Prison Break als Spiel. Ihr müsst ihr gemeinsam mit einem Mitspieler aus dem Gefängnis entkommen und darauf der Polizei entkommen. Dabei steht vor allem die Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Denn alleine ist das Unterfangen unmöglich.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr eine recht einzigartige Koop-Erfahrung, die sich wirklich um Kooperation dreht und nicht einfach nur einen zweiten Spieler in ein Singleplayer-Spiel setzt. Da parallel zum Gameplay noch eine spannende Geschichte erzählt wird, werdet ihr zudem von Anfang bis Ende mitfiebern.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: A Way Out ist 75 Prozent gesenkt und kostet im aktuellen Sale nur noch 7,49 Euro. Euer Mitspieler muss das Spiel übrigens nicht kaufen. Einem Match beitreten geht komplett kostenlos.

Batman: Arkham Collection

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Rocksteady Studios | Release-Datum: 30. November 2018 | Spielzeit: 42 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit der Batman: Arkham Collection bekommt ihr nicht nur ein Spiel, sondern gleich 3. Das Bundle umfasst die komplette Batman-Trilogie: Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. In der legt ihr als Batman persönlich bekannten Bösewichten wie dem Joker das Handwerk und könnt die Gangster, die sich in der Stadt tummeln, in Angst und Schrecken versetzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Batman-Spiele sind nicht nur was für Fans von Superhelden. Denn dank ihres düsteren Designs und dem flotten Kampfsystem eignen sie sich auch für alle Action-Adventure-Fans. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Arkham-Trilogie spielt in einem eigenen Universum und ist damit unabhängig von den Comics oder Filmen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hier spart ihr aktuell 70 Prozent und zahlt statt 59,99 Euro nur noch 17,99 Euro.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Soleil Ltd. | Release-Datum: 31. August 2018 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist ein Prügelspiel, in dem sich zur Abwechslung nicht nur zwei Spieler gegenüberstehen, sondern zwei Teams bestehend aus jeweils vier Spielern. Natürlich spielt ihr aber keine No-Name-Charaktere, sondern übernehmt die Kontrolle der zahlreichen Protagonisten aus dem Naruto-Universum.

Für wen lohnt sich das Spiel? Naruto-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, aber auch Fans von Prügelspielen werden Gefallen an den tiefgreifenden Matches finden, in denen ihr eure eigenen Fähigkeiten taktisch mit denen eurer Mitspieler kombinieren müsst, um zu gewinnen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Durch einen Rabatt von 90 Prozent zahlt ihr hier nicht mehr 69,99 Euro, sondern nur noch 6,99 Euro.

Tekken 7

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Bandai Namco | Release-Datum: 2. Juni 2017 | Spielzeit: 4 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Auch Tekken 7 ist ein Prügelspiel und setzt die beliebte Serie fort. Hier steht der klassische Zweikampf im Mittelpunkt, den ihr in zweidimensionalen Arenen gegeneinander austragt. Und das nicht nur online, sondern auch in einem Arcade-Modus gegen die KI. Zu den Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger zählen unter anderem neue Attacken und insgesamt zwölf neue Charaktere.

Für wen lohnt sich das Spiel? Tekken ist seit jeher etwas für Fans von klassischen Prügelspielen wie etwa auch Street Fighter. Dadurch eignet es sich unter anderem ideal für Matches, wenn ihr gerade Freunde zu Besuch habt. Dank seiner Geschichte könnt ihr aber auch Solo eine Menge Spaß haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei den aktuellen Angeboten zahlt ihr statt 49,99 Euro nur noch 7,49 Euro und spart damit 85 Prozent.

The Elder Scrolls Online

Genre: MMORPG | Entwickler: ZeniMax Online | Release-Datum: 9. Juni 2015 | Spielzeit: 155 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online macht den Traum vieler Serienfans wahr und lässt euch wirklich ganz Tamriel erkunden. Was genau ihr in der Welt anstellen wollt, bleibt euch selbst überlassen. Ihr könnt zahlreichen spannenden Geschichten folgen, euch in Schlachten gegen andere Spieler stürzen oder in Dungeons euer Können unter Beweis stellen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr MMORPGs liebt, ist Elder Scrolls ein Pflichttitel. Es hebt sich dabei vor allem durch sein sehr aktives Kampfsystem hervor, das ähnlich wie das aus den Einzelspielertiteln der Reihe funktioniert. Wenn ihr nicht unbedingt mit anderen Spielern zusammenspielen wollt, könnt ihr einen Großteil des Contents auch komplett Solo bewältigen und es wie einen der Elder-Scrolls-Klassiker spielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Hauptprogramm ist im Paket mit dem Addon Morrowind derzeit 70 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 5,99 Euro. Hier könnt ihr bereits zahlreiche Stunden versenken. Es gibt jedoch noch zahlreiche DLCs und auch Addons gibt, die das Spiel sehr umfangreich erweitern.

Payday 2: Crimewave Edition

Genre: Action-RPG | Entwickler: Overkill Software | Release-Datum: 12. Juni 2015 | Spielzeit: 24 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Payday 2 lässt sich am ehesten als Left 4 Dead mit Gangster-Setting beschreiben. Hier raubt ihr Banken und andere Einrichtungen aus, während ihr euch gegen zahlreiche Horden von Polizisten zur Wehr setzen müsst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr ein komplettes Team aus vier Spielern aufstellen könnt, könnt ihr mit Payday 2 so gut wie endlos viel Spaß haben. Allerdings könnt ihr dank Matchmaking auch alleine loslegen. Dann könnten jedoch einige der Schleichmissionen für etwas Frust sorgen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Payday 2: Crimewave Edition kostet dank eines Rabatts von 80 Prozent nur noch 3,99 Euro.

The Escapists 2

Genre: Adventure | Entwickler: MouldyToof Studios | Release-Datum: 22. August 2017 | Spielzeit: 19 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Escapists 2 ist eine Art Gefängnisausbruchssimulation. Alleine oder zusammen mit weiteren Spielern werdet ihr hier in ein Gefängnis verfrachtet und müsst dann entkommen. Wie ist euch selbst überlassen, denn es gibt wesentlich mehr als nur einen Weg. Ihr könnt Tunnel graben, einfach einen Aufstand anzetteln oder einen komplizierten Ausbruchsplan schmieden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Escapists 2 überzeugt durch sein einzigartiges Gameplay und gibt euch ein Erlebnis, dass ihr kaum anders bekommen könnt. Wenn ihr schon immer mal zeigen wolltet, wie man Sicherheitssysteme in einem Knast umgehen kann, um zu fliehen, dann habt ihr hier das richtige Spiel gefunden!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit einem Rabatt von 75 Prozent kostet euch The Escapists 2 nur noch 5,49 Euro statt 21,99 Euro.

Noch keine PS5 da?

Wenn ihr noch eine PS5 sucht, dann macht Sony euch derzeit etwas Hoffnung. Denn die nutzen jetzt einen spannenden Trick, um gegen Scalper vorzugehen und es euch so zu erlauben, in Zukunft einfacher eine Playstation 5 kaufen zu können!