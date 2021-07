Das neue Angebot der Woche vom 07. Juli 2021 ist ab sofort im PlayStation Store verfügbar. Diesmal könnt ihr euch den beliebten Shooter Call of Duty: Modern Warfare 50 % günstiger auf der PS4 sichern.

Was hat es mit dem neuen Angebot auf sich? Falls ihr gerade neue Games für eure PlayStation 4 oder PlayStation 5 sucht, aber dabei nicht viel Geld ausgeben wollt, dann solltet ihr hin und wieder dem PlayStation Store einen Besuch abstatten, wo es regelmäßig zahlreiche Sonderangebote für PS4- und PS5-Games gibt.

CoD: Modern Warfare gibt es dabei nur in einer PS4-Version. Jedoch lässt es sich über das Abwärtskompatibilitäts-Feature ohne Weiteres auch auf der PlayStation 5 genießen.

Angebot der Woche vom 7. Juli – CoD: Modern Warfare

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Als neuer wöchentlicher Deal wird diesmal Call of Duty: Modern Warfare für die PS4 und die PS5 angeboten. Reduziert ist dabei die Standard-Version des Spiels.

Was kostet CoD: Modern Warfare als Angebot der Woche? Als Angebot der Woche kostet die Standard-Fassung von aktuell 34,99 € statt 69,99 €. Ihr spart also 50 % im Vergleich zum regulären Preis im PS Store.

CoD: Modern Warfare bietet viele Multiplayer-Inhalte und eine Singleplayer-Kampagne

Was ist das für ein Spiel? Call of Duty: Modern Warfare ist ein Multiplayer First-Person-Shooter von Infinity Ward, den Machern der bisherigen Modern-Warfare-Reihe, und wurde am 25. Oktober 2019 veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen kompletten Reboot der Modern-Warfare-Serie – nicht um einen Nachfolger oder Vorläufer.

Der Shooter überzeugt vor allem durch seine zahlreichen Multiplayer-Inhalte. So gibt es verschiedenste Modi und Karten, in denen sich die Spieler in klassischen Infanterie-Gefechten gegenseitig bekämpfen können.

Außerdem bietet das Spiel endlich wieder eine traditionelle Singleplayer-Kampagne, nachdem Call of Duty: Black Ops 4 im Jahr 2018 komplett darauf verzichtet hat. Ihr schlüpft dort in die Rolle von Mitgliedern unterschiedlicher Spezialeinheiten. Der Fokus der Story liegt auf moderner Kriegsführung.

Auch Koop-Fans kommen mit dem neuen SpecOps-Modus auf ihre Kosten. Das Spiel bietet die Möglichkeit, sich mit Freunden oder anderen Spielern gemeinsam gegen die K.I. auszutoben – und das sogar im Zusammenhang mit der Story aus der Kampagne.

Ihr solltet euch CoD: Modern Warfare anschauen, wenn ihr Lust auf schnelle, aber taktische Shooter-Gefechte habt. Das Spiel hat mit zahlreichen Spielmodi und vielen abwechslungsreichen Karten für jeden Geschmack etwas zu bieten. Zudem kommen Singleplayer- und Koop-Fans durch eigene Inhalte auf ihre Kosten.

So wird CoD: Modern Warfare bewertet:

CoD: Modern Warfare (PS4) auf Metacritic: 80 von 100 bei 78 Kritiker-Reviews

Übrigens solltet ihr Mitglied bei PlayStation Plus sein, dann lasst euch das Juli-Line-Up nicht entgehen. Die Gratis-Spiele für diesen Monat sind bereits verfügbar: PS Plus Juli 2021: Eure 3 neuen monatlichen Spiele sind jetzt da.