Das neue Angebot der Woche vom 15.07. ist nun live im PlayStation Store. Vor dem Release von Far Cry 6 spart ihr jetzt deutlich bei Far Cry 5 und dessen Season Pass. Bis zu 86 % Rabatt warten auf euch.

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Ab dem 15. Juli 2020 steht Ubisofts Far Cry 5 im Angebot der Woche des PlayStation Stores für euch bereit.

Wer seinen Weg nach Hope County bisher noch nicht wagte, erhält nun eine günstige Gelegenheit dazu. Gerade nach der Ankündigung von Far Cry 6 kann ein Ausflug nach Far Cry 5 euch die Wartezeit versüßen.

PS Store: Das Angebot der Woche vom 15.07. – Far Cry 5

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Das aktuelle Angebot der Woche umfasst das Spiel „Far Cry 5“ selbst und auch den Season Pass mit neuen Geschichten und coolen Waffen.

Was kostet Far Cry 5 im Angebot der Woche? Die Grundversion von Far Cry 5 ist um 86 % reduziert. Den Preis des Season Pass reduzierte man um 67 %.

Far Cry 5 kostet statt 69,99 € nun 9,79 €

Der Season Pass von Far Cry 5 kostet statt 29,99 € nun 9,89 €

Hier geht es zum Angebot der Woche im PS Store:

Was ist Far Cry 5?

Far Cry 5 ist ein Action-Adventure First-Person-Shooter und erschien als fünfter Hauptteil der erfolgreichen Far-Cry-Spielereihe am 27. März 2018 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC.

Der Mittelpunkt der Seed-Saga – Joseph Seed

Worum geht’s? Das Spiel ist im fiktiven Hope County angesiedelt, in dem sich eine radikale Sekte namens Eden’s Gate rund um einen Priester mit einer verstörten Weltanschauung formiert. Sie terrorisieren die übrige Bevölkerung der Örtchens. Dabei geraten Kultisten und normale Bürger zunehmend aneinander. Bewaffnete Konflikte flammen auf. Eine Widerstandsgruppe wird geformt.

Als Spieler übernehmt ihr die Rolle eines lokalen Deputy Sheriffs, welcher als Mitglied des Widerstands dem Sektenoberhaupt nun das Handwerk legen soll.

Was macht Far Cry 5 besonders?

Far Cry 5 ist ein Open-World-Spiel, bei dem der Spieler die gesamte Welt erkunden und damit auf verschiedene Arten interagieren kann. Die Spielwelt wirkt lebendig und authentisch.

Das Spiel bietet eine Kampagne, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus mit einem Freund gespielt werden kann.

Als Spieler hat man stets die Wahl, ob man schleichen oder „laut“ kämpfen will.

Serien-typisch verfügt Far Cry 5 über exzellente Shooter-Mechaniken.

Mit dabei ist auch die ausgefallene Story mit „verrückten“ Hauptdarstellern.

Dem Spieler stehen eine Unmenge an Waffen und Fahrzeugen aller Art zur Verfügung, mit denen sich allerlei verrückte Sachen anstellen lassen.

Kameraden, Söldner und sogar Tiere lassen sich als Unterstützung herbeirufen.

Ihr solltet euch Far Cry 5 anschauen, wenn … ihr das Game bisher noch nicht testen konntet, weil ihr lieber auf einen günstigeren Preis warten wolltet. Für weniger als 10 € gibt es das Spiel nun eine Woche lang im PS Store.

Dazu lohnt sich das Spiel für euch, wenn ihr nach dem Trailer für Far Cry 6 nun gespannt auf den nächsten Teil wartet und eine Beschäftigung für die Zwischenzeit sucht.

Sollte das beides für euch nicht infrage kommen, lohnt sich Far Cry 5 generell für Shooter Fans. Wenn ihr dazu Storys mit einer gewissen Portion Humor mögt, dann könnte sich der Kauf für euch lohnen.

Diese 5 Dinge solltest Du vor dem Kauf von Far Cry 5 wissen

So wird Far Cry 5 bewertet:

PS Store: 4,5 Sterne bei 7110 Bewertungen

Metacritic: 81 von 100 Metascore-Punkten (PS4 Version)

Wollt ihr noch mehr sparen? Bis zum 23. Juli laufen im PS Store die Juli-Rabatte. Dabei sind Games wie Spider-Man oder No Man’s Sky reduziert. Die 7 spannendsten Angebote des Juli-Sales für eure PS4 im PS Store.

Hier könnt ihr den Trailer zu Far Cry 5 sehen:

Mit diesem Angebot könnt ihr euch die Wartezeit auf Far Cry 6 versüßen und mit den Fanatikern aus Hope County anlegen. In der offenen Welt erwarten euch viele spannende Geschichten aus der Main-Story und dazu außergewöhnliche Nebencharaktere, die euch großzügig mit Aufgaben versorgen.