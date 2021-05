Im PlayStation Store ist nun das neue Angebot der Woche vom 05.05.2021 verfügbar. Dabei könnt ihr diesmal das Action-Adventure Immortals Fenyx Rising für die PS4 und die PS5 reduziert abgreifen. Je nach Version winken bis zu 50 % Rabatt.

Was hat es mit dem neuen Angebot auf sich? Neben zahlreichen großen Sales bietet der PS Store regelmäßig auch das Angebot der Woche an. In diesem Rahmen kann man dann ein erlesenes Game vergünstigt erwerben, teils auch dazugehörige Zusatzinhalte oder verschiedene Versionen des jeweiligen Titels – so auch diese Woche.

Neues Angebot der Woche vom 05.05. – Immortals Fenyx Rising für PS4/PS5

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Diesmal umfasst der wöchentliche Deal das Open-World Action-Adventure Immortals Fenyx Rising für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Reduziert sind dabei die Standard-Version, die Gold Edition sowie der Season Pass. Je nach Wahl gibt es bis zu 50 % Rabatt.

Die Gold Edition beinhaltet neben dem Grundspiel noch den Season Pass sowie zusätzliche Spielinhalte.

Immortals: Fenyx Rising

Was kostet Immortals Fenyx Rising als Angebot der Woche?

Immortals Fenyx Rising kostet euch als Standard-Fassung im Angebot 34,99 € statt der regulären 69,99 €. Ihr spart hier 50 %

Für die Immortals Fenyx Rising Gold Edition zahlt ihr aktuell 64,99 € statt 99,99 € und spart somit 35 %

Und für den Immortals Fenyx Rising Season Pass werden 25,99 € statt 39,99 € fällig. Das gleicht einer Ersparnis von 35 %

Hier findet ihr die einzelnen Deals im PS Store:

Was ist Immortals Fenyx Rising?

Immortals Fenyx Rising ist ein Open-World Action-Adventure mit Comic-Look aus dem Hause Ubisoft, das zahlreiche Parallelen und Gemeinsamkeiten zu Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild aufweist – nicht nur optisch. Gespielt wird dabei in der Third-Person-Perspektive.

Worum geht’s? Fenyx Rising verschlägt euch in eine Fantasie-Welt inspiriert von der griechischen Mythologie. Dabei schlüpft ihr in die Haut der individuell anpassbaren, halbgöttlichen Hauptfigur Fenix, die nach einem Schiffsunglück an der Küste der Goldenen Insel angespült wird.

Hier beginnt dann ein großes mythisches Abenteuer, in dessen Verlauf es gilt, die griechischen Götter zu retten. Eure Geschichte wird dabei von niemand geringerem als Zeus (und Prometheus) höchstpersönlich erzählt.

Auf eurer Reise

entdeckt und erkundet ihr die farbenfrohe, abwechslungsreiche Spielwelt mit vielen kleinen Dungeons

meistert Geschicklichkeitsprüfungen

tragt kurzweilige, actionreiche Kämpfe aus

arbeitet euch durch spannende Quest-Lines und löst dabei zahlreiche kurzweilige Aufgaben sowie Rätsel

und stärkt nebenbei euren Charakter

das Ganze untermalt von einer stimmungsvollen Sound-Kulisse

Zahlreiche Mechaniken und Elemente des Spiels (Optik, Kämpfe oder Klettern) erinnern dabei stark an Zelda: Breath of the Wild – für viele eines der besten Action-Abenteuer überhaupt – was dem Spiel aber nicht seinen eigenen Charme und Charakter nimmt.

Ihr solltet euch Immortals Fenyx Rising anschauen, wenn euch Zelda: Breath of the Wild gefallen hat oder ihr dieses epische Abenteuer bislang verpasst habt. Denn Fenyx Rising kommt sehr nah an sein geistiges Vorbild heran. Auch wenn ihr generell auf Action-Adventures mit offener Spielwelt und großen Freiheiten steht und euch die comichafte Grafik nicht abschreckt, könntet ihr mit Immortals eine Menge Spaß haben.

So wird Immortals Fenyx Rising bewertet:

Immortals Fenyx Rising auf Metacritic: 76 von 100 bei 40 Kritiken

Schaut hier den Trailer zu Immortal Fenyx Rising:

Weitere Sparmöglichkeiten im PS Store: Bis zum 12. Mai könnt ihr noch von folgenden Angeboten im PlayStation Store profitieren:

Übrigens, falls ihr Mitglied bei PlayStation Plus seid, könnt ihr euch aktuell schon das neue PS Plus Line-up für den Mai holen. Denn die Gratis-Games für diesen Monat stehen bereits zum Download bereit: PS Plus im Mai: Die neuen kostenlosen Spiele für PS4 und PS5 sind jetzt da