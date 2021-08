Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Übrigens, solltet ihr Mitglied bei PlayStation Plus sein, dann lasst euch das August-Line-Up nicht entgehen. Die Gratis-Spiele für diesen Monat sind verfügbar: PS Plus im August: Die kostenlosen Spiele für PS4 und PS5 sind jetzt da

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was bietet Destiny 2? Die Handlung von Destiny 2 knüpft an die des Vorgängers an. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle der Hüter und müsst allerlei interstellare Bösewichte zurückschlagen. Wählt zwischen verschiedenen Hüter-Klassen die richtige für euch aus und profitiert von deren Spezialfähigkeiten.

Destiny 2 ist ein Action-MMO-Shooter, entwickelt von Bungie. Das Game wird durch neue Seasons und Erweiterungen stets mit neuen Inhalten versorgt. Ursprünglich erschien der zweite Teil des Shooters am 6. September 2017, wurde dann knapp ein Jahr später, am 24. Oktober 2018, für den PC veröffentlicht.

Insert

You are going to send email to