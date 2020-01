Im PlayStation Store steht ab sofort das neue Angebot der Woche für euch bereit. Dort ist aktuell der neueste Ableger der „NFS“-Reihe, das Open-World Rennspiel Need for Speed Heat, reduziert und lässt sich günstiger abgreifen. Es winken 43 % Rabatt.

Steht ihr auf Autorennen? Speziell auf Street Racing, aufgemotzte Autos und „Katz und Maus“-Spiele mit der Polizei? Dann solltet ihr jetzt einen Blick in den PS Store werfen. Denn dort ist aktuell das Open-World-Rennspiel Need for Speed Heat um mehr als 40 % reduziert.

Angebot der Woche vom 22. Januar – Need for Speed Heat 43 % günstiger

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Die Rabatt-Aktion umfasst die einfache Version von Need for Speed Heat für die PS4. Das Angebot ist dabei bereits im PS Store aktiv und läuft noch bis zum 30. Januar.

Was kostet Need for Speed Heat als Angebot der Woche? In diesem Rahmen erhaltet ihr im PlayStation Store aktuell 43 % Rabatt. Statt der regulären 69,99 € (PS-Store-Preis) zahlt ihr also 39,89 €.

Hier findet ihr das Angebot im PS Store:

Was ist Need for Speed Heat?

Need for Speed Heat ist der mittlerweile 24. Ableger der beliebten Rennspiel-Reihe und wurde am 8. November 2019 veröffentlicht. Das Spiel ist eher auf spaßige Straßen-Action und nicht auf realistische Simulation getrimmt und stellt Erlebnisse aus der Street-Racing-Szene nach. Mit dabei ist umfangreiches Tuning, legale Rennsport-Veranstaltungen und illegale Straßen-Rennen – inklusive wilder Verfolgungsjagden bei Nacht.

Worum geht’s? Gespielt wird in der Open World von Palm City, einer fiktiven Version von Miami samt Umland – alleine oder auch um Multiplayer. Dort versucht man als Spieler kurzum, in die Street-Racing-Elite aufzusteigen.

Tagsüber kann man an allerlei offiziellen Veranstaltungen teilnehmen, in denen man mit Geld belohnt wird, das man wiederum für neue Fahrzeuge und Upgrades ausgeben kann.

Nachts kann man dann an illegalen Straßenrennen teilnehmen, was euch höheren Ruf beschert, mit dem man Upgrades und Autos freischaltet. Zudem gibt es in der Nacht auch halsbrecherische Verfolgungsjagden mit den Gesetzeshütern, wo exklusive Tuning-Teile für die eigenen Boliden winken. Allerdings kann man auch alles verlieren, was man in den Nacht gewonnen hat, wenn man erwischt wird.

Was macht Need for Speed Heat besonders?

Großer Fuhrpark

umfangreiche Tuning-Möglichkeiten und Editor-Optionen (Lackierung)

viele spaßige Wettbewerbe und Aktivitäten in der Open World

Rasante Verfolgungsjagden mit den Cops

Gelungene Open-World mit wechselndem Wetter

Need for Speed Heat lohnt sich für euch, wenn: ihr ein Fan der Reihe seid oder wenn ihr auf cool inszenierte, actionreiche Straßenrennen inklusive Offroad- und Drift-Einlagen, (besonders optisches) Fahrzeug-Tuning und -Individualisierung sowie nervenaufreibende „Katz und Maus“-Spiele mit der Polizei steht. Auch, wenn ihr gerne in einer offenen Welt Rennen fahrt, kommt ihr bei Need for Speed Heat auf eure Kosten.

Wer aber eher auf realistische Rennsport-Simulationen steht, wird hier vermutlich nicht glücklich.

So wird Need for Speed Heat bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 2.200 Bewertungen

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Need for Speed Heat anschauen:

Noch kein PS Plus? Seid ihr noch nicht Mitglied bei PlayStation Plus oder ist euer Abo gerade ausgelaufen? Dann solltet ihr euch dieses Angebot mal genauer anschauen: