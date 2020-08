Im PlayStation Store steht nun endlich das neue Angebot der Woche für euch bereit. Aktuell könnt ihr so beim Kauf verschiedener Versionen der Racing-Simulation F1 2020 ordentlich sparen. Es winken 35 % Rabatt.

Steht Ihr auf die Formel 1? Oder auf Renn-Spiele im Allgemeinen? Seid ihr Fans von Hardcore Racing Sims oder wollt einfach mal zwischendurch paar spaßige Runden Renn-Feeling und Geschwindigkeitsrausch genießen? Dann solltet ihr unbedingt einen genaueren Blick auf das neue Angebot der Woche im PS Store werfen.

Denn in diesem Rahmen sind jetzt verschiedene Fassungen des Renn-Spiels F1 2020 reduziert verfügbar. Und das Game gehört zu den aktuell besten Vertretern seines Genres.

Das neue Angebot der Woche vom 19.08. – 35 % Rabatt auf F1 2020

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Der neue wöchentliche PS-Store-Deal umfasst die Seventy Edition sowie die Deluxe Schumacher Edition von F1 2020 für die PlayStation 4.

Neben dem Hauptspiel enthalten beide Versionen den Seventy Edition DLC mit einzigartigen personalisierbaren Spielgegenständen wie Wagenlackierung, Podiumsjubel, Helm, Rennkleidung oder Spielerabzeichen. In der Schumacher Edition sind zudem noch noch unter anderem 4 Kultwagen sowie zahlreiche weitere, exklusive Inhalte rund um die Formel-1-Legende Michael Schumacher enthalten.

Das neue Angebot der Woche bleibt übrigens bis zum 27. August verfügbar.

Was kostet F1 2020 als Angebot der Woche? Beim Kauf beider Versionen von F1 2020 könnt ihr aktuell 35 % im Vergleich zum regulären PS-Store-Preis sparen.

Für die F1 2020 Seventy Edition zahlt Ihr so aktuell 45,49 € statt der regulären 69,99 €.

Die F1 2020 Deluxe Schumacher Edition kostet als Angebot der Woche 51,99 €. Sonst werden im PS Store 79,99 € dafür fällig.

Hier findet ihr die beiden „Angebot der Woche“-Deals im PlayStation Store:

Was ist F1 2020?

Bei F1 2020 handelt es sich um eine Renn-Simulation aus dem für Renn-Spiele bekannten Hause Codemasters. Es ist zudem das offizielle Spiel zu den „Formel 1“- sowie „Formel 2“-Meisterschaften aus dem Jahr 2020 und kam erst vor etwas mehr als einem Monat (07.07.2020) auf den Markt.

F1 2020 umfasst dabei alle 22 Strecken, 20 Fahrer und 10 Teams, die ursprünglich für das Jahr 2020 im Rahmen der Formel 1 geplant waren, bevor es zu Einschränkungen und einem provisorischen Ablauf durch die Auswirkungen des Corona-Virus kam.

Worum geht’s? Kurzum: Um so ziemlich alles rund um die Formel 1 (und die Formel 2). Ihr schlüpft in die Rollen des Fahrers, des Managers oder des Team-Besitzers, stellt euren eigenen Rennstall auf die Beine, liefert euch unter anderem auf der Strecke heiße Duelle mit den besten Fahrern der Welt oder mit konkurriert mit anderen Teams bei der Entwicklung von Teilen.

Wer keine Lust auf den coolen Karriere-Modus hat, kann aber auch in einem separaten Modus für Gelegenheitsfahrer zocken und dort seine Fingerfertigkeit mit dem Gamepad unter Beweis stellen. Alternativ könnt ihr aber auch zu zweit im Splitscreen euren Spaß haben oder fahrt online gegen bis zu 19 weitere Spieler. F1 2020 bietet im Prinzip so ziemlich alles, was das Fan-Herz begehrt.

Was macht F1 2020 besonders?

Authentische Formel-1-Atmosphäre (offizielle F1-Lizenz) in schicker Optik und überzeugender Kulisse

Durch zahlreiche optionale Fahrhilfen für Hardcore-Fans und Gelegenheitsfahrer gleichermaßen interessant

Viele sinnvolle Neuerungen und Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger

Zahlreiche Anpassungsoptionen – technisch und optisch

Hervorragendes Fahrgefühl (inklusive Geschwindigkeit) und Fahrphysik

Überzeugendes Verhalten der KI-Gegner

Ihr solltet F1 2020 anschauen, wenn: ihr auf die Formel 1 steht. Denn kein anderes Spiel setzt die Renn-Serie so gut und so authentisch um wie F1 2020. Doch wenn ihr euch generell auch nur im Geringsten für Renn-Spiele interessiert, ist F12020 durchaus eines genaueren Blickes wert. Racing-Veteranen kommen hier nämlich genau so auf ihre Kosten wie jemand, der einfach mal zwischendurch ein paar Runden drehen will. Optisch, technisch und im Hinblick auf Gameplay bekommt man hier eines der besten Gesamtpakete geboten, die es zurzeit im Renn-Spiel-Genre gibt.

So wird F1 2020 bewertet:

Seventy Edition im PS Store: 5 von 5 Sternen bei über 130 Bewertungen

Deluxe Schuhmacher Edition im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 800 Bewertungen

F1 2020 auf Metacritic: 86 von 100 bei 42 Kritiken (PS4-Version)

Schaut euch hier den Trailer zu F1 2020 an:

