Im PlayStation Store ist jetzt das neue Angebot der Woche verfügbar und lässt euch diesmal im Stealth-Spiel Hitman 3 in die Rolle des berühmt-berüchtigten Profi-Killers Agent 47 schlüpfen. Es winken dabei 35 % Rabatt auf verschiedene Versionen des Titels.

Was hat es mit dem neuen Angebot auf sich? Falls ihr gerade neue Games für eure PlayStation 4 oder PlayStation 5 sucht, aber dabei nicht viel Geld ausgeben wollt, dann solltet ihr hin und wieder dem PlayStation Store einen Besuch abstatten, wo es regelmäßig zahlreiche Sonderangebote für PS4- und PS5-Games gibt.

Doch auch abseits der großen Rabatt-Aktionen habt ihr im PS Store regelmäßig die Möglichkeit, das ein oder andere erlesene Spiel günstiger zu schießen – und zwar bei dem wöchentlichen Deal “Angebot der Woche”. So könnt ihr jetzt zwischen dem 16. und dem 23. Juni beispielsweise den Stealth-Action-Hit Hitman 3 günstiger abgreifen.

Neues Angebot der Woche vom 16.06. – Hitman 3 für PS4/PS5

Was steckt im neuen Angebot der Woche? In diesem Rahmen sind aktuell beide digitalen Version von Hitman 3 für die PS4/PS5 reduziert:

die Standard-Version

und die Deluxe Edition

Inhalte der Deluxe Edition von Hitman 3

Die Deluxe Edition umfasst neben allen Inhalten der Standard Edition auch

Deluxe-Eskalationsaufträge

Deluxe-Anzüge und -Gegenstände

Digitaler Soundtrack

Digitales Buch „World of HITMAN“

Kommentar des Regisseurs (Missionseinführung)

Was kostet Hitman 3 als Angebot der Woche? Beide digitalen Versionen von Hitman 3 sind aktuell um 35 % reduziert. Die Ersparnis bezieht sich dabei auf die regulären Preise im PS Store.

Für die Hitman 3 Standard Edition zahlt ihr aktuell 45,49 € statt der regulären 69,99 €

Die Hitman 3 Deluxe Edition kostet im Moment 58,49 €. Normalerweise werden im PS Store dafür 89,99 € fällig

Hier gehts zu den beiden wöchentlichen Deals im PlayStation Store:

Hitman 3 spielt an verschiedensten, hübschen Schauplätzen

Was ist Hitman 3?

Hitman 3 ist der neueste Teil der beliebten Hitman-Reihe. Dabei handelt es sich um ein Stealth-Action-Game, in dem man die Rolle von Agent 47 übernimmt – einem genetisch modifizierten Profi-Killer.

Gespielt wird das Ganze in der Third-Person-Perspektive, allerdings könnt ihr Teil 3 nun auch in VR erleben – vorausgesetzt, ihr besitzt ein PSVR-Headset. Und dort springt das Spiel in die First-Person-Ansicht. Dabei gibt es Einbußen bei der Grafikqualität und einige unsaubere Animationen der Hände, die Immersion ist trotzdem sehr gelungen.

Worum geht’s? Das ist recht einfach erklärt, macht aber enorm viel Spaß: Als Profi-Killer erledigt ihr Auftragsmorde rund um den Globus. Das Gameplay dreht sich darum, Auftrags-Ziele mit verschiedensten Hintergründen auszuschalten. Wie – das steht euch im Prinzip komplett frei. Eurer Kreativität sind auf den liebevoll gestalteten, weitläufigen und sehr abwechslungsreichen Schauplätzen kaum Grenzen gesetzt – es gibt unzählige Arten, euer Ziel ins virtuelle Jenseits zu befördern.

Soll man versuchen, sich unbemerkt durchzuschleichen? Vergiftet man das Ziel? Schaltet man es dann doch lieber aus hunderten Metern Entfernung mit einem großkalibrigen Scharfschützengewehr aus? Sucht man den direkten Kontakt und erledigt die Zielperson aus nächster Nähe mit einem Messer oder einer Klaviersaite? Oder entscheidet man sich am Ende für eine gut platzierte Bombe oder einen Rambo-Auftritt mit einem Sturmgewehr? Die Wahl liegt bei Euch.

Man kann sich verkleiden, verstecken, schleichen, Passanten und Feinde täuschen, oder auch einfach mal mit brachialer Gewalt einen Auftrag erfolgreich abschließen. Die Stealth-Mechaniken sind exzellent gelungen und definieren für viele das Spiel, doch auch Action-Fans kommen auf Wunsch voll auf ihre Kosten.

Mit passender Tarnung kommt man sehr nah an seine Zielpersonen heran

Ihr solltet euch Hitman 3 anschauen, wenn ihr bereits ein Fan der Hitman-Reihe seid. Macht euch die Grundidee von Hitman Spaß oder hat euch beispielsweise Teil 2 gefallen, dann macht ihr mit dem Spiel absolut nichts verkehrt.

Auch wenn ihr euch schon immer mal als virtueller Auftragsmörder austoben wolltet, solltet ihr mal einen genaueren Blick auf Teil 3 werfen – es könnte sich durchaus lohnen. Denn besser wird diese Rolle aktuell in keinem anderen Titel umgesetzt.

Schleicht ihr zudem generell gerne in Spielen, steht auf detailverliebte Locations und genießt größtmögliche taktische Freiheiten bei der Auftragserfüllung, dann solltet ebenfalls voll auf eure Kosten kommen.

So wird Hitman 3 bewertet:

Metacritic (PS4-Version): 84 von 100 bei 10 Kritiken

Schaut euch hier den Trailer zu Hitman 3:

