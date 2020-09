Im PlayStation Store steht ab sofort das neue Angebot der Woche für euch bereit. Und Fans von Kampf-Spielen und Anime-Settings wie Dragon Ball Z oder Naruto können sich freuen. Denn so ist aktuell Jump Force für die PS4 kräftig reduziert erhältlich. Es winken 75 % Rabatt.

Was hat es mit dem Angebot auf sich? Steht ihr auf Kampf-Spiele und schlägt euer Herz für Dragon Ball Z, Naruto Shippuden oder Hunter X Hunter? Dann könnte es sich jetzt lohnen, dem PS Store einen Besuch abzustatten. Denn als neues Angebot der Woche wartet mit Jump Force ein Anime-Kampf-Feuerwerk auf euch und eure PS4.

Neues Angebot der Woche vom 16.09. – Jump Force

Was steckt drin? Als neue Angebot der Woche warten

die Standard-Version von Jump Force

sowie die Jum Force Ultimate Edition auf euch

In der Ultimate Edition erhaltet ihr neben dem Grundspiel noch folgende Zusatz-Inhalte:

Charakterpass mit 9 zusätzlichen Charaktere sowie ihren Kostümen und Attacken für euren Avatar

16 exklusive T-Shirts für euren Avatar

Ein Jump-Startpaket mit Spielgegenständen

Als Angebot der Woche bleibt Jump Force bis zum 24. September verfügbar.

Was kostet Jump Force als Angebot der Woche? Im Zuge des neuen wöchentlichen Deals zahlt ihr aktuell

17,49 € statt der regulären 69,99 € (PS-Store-Preis) für die Standard-Fassung.

27,49 € für die Ultimate Edition, die normalerweise 109,99 € im PS Store kostet

Hier findet ihr das Angebot im PS Store:

Was ist Jump Force?

Bei Jump Force handelt es sich um ein Kampf-Spiel und gleichzeitig ein Crossover von zahlreichen beliebten Manga-Serien. Dort treffen sich einige der berühmtesten Manga-Helden nun auf einem neuen Schlachtfeld – unserer Welt.

Worum geht’s? Bei Jump Force prallen mehrere Anime-Universen aus der „Shōnen Jump“-Reihe in unserer Welt aufeinander. Die Menschheit wird dabei von einer Armee Verstand-kontrollierender Bösewichte befallen, denen sich viele ikonische Helden, vereint in der Jump Force, entgegenstellen. Dabei zieht eine mysteriöse Figur ihre dunklen Fäden im Hintergrund und versucht, die vielen Welten in einer zu verschmelzen. Der Spieler soll als Teil der Jump Force das Schicksal der Menschheit entscheiden.

Gespielt wird 1vs1, wobei man als Spieler ein Team aus 3 Charakteren kontrolliert. Aktiv gesteuert wird dabei ein Charakter gleichzeitig. Die anderen dienen als Support, man kann aber im Kampf hin und her wechseln. Gekämpft wird in einer 3D-Umgebung mit Hilfe von zahlreichen Combos und ikonischen Spezialangriffen, die vor coolen Effekten nur so strotzen.

Euch stehen dabei über 40 spielbare Charaktere aus 16 Serien zur Verfügung. Mit dem Charakter Pass sind es ganze 57. Zudem gilt es, einen eigenen einzigartigen Charakter zu erstellen, den man mit verschiedenen Fähigkeiten Outfits und Accessoires ausstatten kann, die man sich über Gameplay verdient.

Ihr solltet Jump Force anschauen, wenn ihr auf Prügel-Spiele steht und euch Anime-Hits wie Dragon Ball Z oder Naruto Shippuden begeistern. Jeder, sich auch nur im geringsten damit identifizieren kann, wird sich hier wie im Paradies fühlen und in Nostalgie schwelgen. Jump Force ist aber nicht nur eine coole Anime-Umsetzung, sondern auch ein solides Kampfspiel, mit dem Fans des Genres durchaus ihren Spaß haben dürften. Für jede Aktion gibt es im Prinzip eine Gegenaktion, wodurch die Kämpfe auch durchaus taktische Tiefe erhalten.

So wird Jump Force im PS Store bewertet:

Normale Edition im PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen

Ultimate Edition im PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 130 Bewertungen

Schaut euch hier den Trailer zu Jump Force an:

Schaut euch hier den Trailer zu Jump Force an:

