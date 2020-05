Im PlayStation Store ist ab sofort das neue Angebot der Woche vom 13.05.2020 verfügbar. In diesem Rahmen ist das Open World Action-Adventure Just Cause 4 Reloaded stark reduziert, ihr bekommt ganze 75% Rabatt auf verschiedene Versionen des explosiven PS4-Spiels.

Das neue Angebot der Woche im PS Store ist da: Fans von coolen Open-World-Szenarien und explosiver Action sollten diese Woche einen genaueren Blick in den PlayStation Store werfen. Dort gibt es mit dem neuen Angebot der Woche einen spannenden neuen Deal im PS Store.

Ihr könnt dort den neuesten Ableger der beliebten Just-Cause-Reihe für die PS4 abgreifen. Auf verschiedene Versionen von Just Cause 4 Reloaded gibt es 75% Rabatt.

Das neue Angebot der Woche vom 13.05. – Just Cause 4 Reloaded für die PS4

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Der neue wöchentliche Deal des PS Store umfasst alle 3 digitalen Versionen von Just Cause 4 für die PlayStation 4 und ist bis zum 21.05. verfügbar.

Neben des Grundspiels Just Cause 4 Reloaded bieten die Gold und die Complete Edition den Expansion Pass sowie allerlei zusätzliche Ingame-Goodies oder -Vorteile.

Was kostet Just Cause 4 als Angebot der Woche? Alle 3 Fassungen sind um 75% reduziert.

Just Cause 4 Reloaded, also die Standardversion des Titels, kostet somit 9,99€ statt der regulären 39,99 € (PS-Store-Preis).

Für Just Cause 4 Gold Edition zahlt ihr nun 14,99€ statt 59,99€

Und für die Just Cause 4 Complete Edition werden 17,49€ statt 69,99€ fällig

Hier findet ihr die 3 Deals vom neuen Angebot der Woche im PS Store:

Was ist Just Cause 4?

Just Cause 4 ist ein Open World Action-Adventure und spielt sich im Prinzip wie ein Third-Person-Shooter. Es ist der nunmehr 4. Teil der beliebten Just-Cause-Reihe, die für ihre coole Sandbox-Welt, abgedrehte Gadgets und krachende Action bekannt ist.

Worum geht’s? Die Handlung von Just Cause 4 ist in der fiktiven und abwechslungsreich gestalteten Welt Solis angesiedelt, die vom Setting an Süd-Amerika angelehnt ist.

Dort schlüpft ihr in die Haut von Rico Rodriguez und kämpft in Third-Person-Ansicht gegen die fiese Militärorganisation Schwarze Hand. Es gilt, eine Rebellion auf die Beine zu Stellen, um die mächtige private Armee und einen Diktator zu stürzen sowie die Vergangenheit vom Vater des Protagonisten Rico aufzuklären.

Dabei stehen euch allerlei Waffen, Fahrzeuge und Gadgets wie ein Enterhaken oder ein Wing Suit zur Verfügung mit denen ihr dann für allerlei Chaos sorgen könnt.

Ihr solltet euch Just Cause 4 anschauen, wenn: Ihr generell auf Action-lastige Games steht – denn rasante und abgedrehte Action-Einlagen bietet Just Cause 4 am laufenden Band. Doch auch wer eine coole offene Welt erleben möchte und für wen Handlungsfreiheit in Spielen großgeschrieben wird, dürfte mit Just Cause 4 eine Menge Spaß haben. Und Fans der Reihe dürften sich sofort wie Zuhause fühlen.

So wird Just Cause 4 bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 700 Bewertungen

Hier der Trailer zu Just Cause 4:

Hier könnt ihr aktuell auch noch im PS Store sparen: Bis morgen, den 14.05. könnt ihr noch von den Angeboten im Rahmen der Rabatt-Aktion „Spiele unter 20“ profitieren: 6 starke Multiplayer-Spiele auf der PS4 für unter 20 Euro

Habt ihr ein PlayStation Plus Abo? Als Mitglied bei PS Plus könnt ihr euch im Mai mit Cities: Skylines und Landwirtschafts-Simulator 19 zwei richtig starke Simulationen als monatliche Gratis-Spiele sichern. Mehr dazu hier: PS Plus Mai 2020: Schnappt euch jetzt 2 der besten Simulationen für die PS4