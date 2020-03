Im PlayStation Store ist ab sofort das neue Angebot der Woche vom 13. März 2020 verfügbar. So könnt ihr aktuell verschiedene Versionen des Open-World-Krachers Red Dead Redemption 2 60% günstiger angreifen.

Was bringt die neue Woche im PS Store? Falls euer Herz für Spiele wie GTA 5 schlägt, euch der erste Teil von Red Dead Redemption gefallen hat oder ihr einfach schon immer mal als Cowboy den Wilden Westen unsicher machen wolltet, es aber bislang verpasst habt, dann könnt ihr das nun nachholen – und das sogar vergleichsweise günstig.

Denn Red Dead Redemption 2 ist als neues Angebot der Woche gerade kräftig im PlayStation Store reduziert. Ihr spart aktuell 60% im Vergleich zum regulären PS-Store-Preis – noch bis zum 19. März.

Angebot der Woche vom 11.03. – 60% Rabatt auf Red Dead Redemption 2

Was umfasst das Angebot der Woche? Reduziert sind in diesem Rahmen aktuell die Standard-Edition sowie die Special Edition von Red Dead Redemption 2 für die PS4. Auf beide Fassungen gibt es nun 60% Rabatt.

Für die Standard-Edition zahlt ihr im Moment 27,99€ statt der regulären 69,99€. Für die Special Edition werden derzeit 33,99€ fällig. Regulär kostet diese Fassung 84,99€ im PS Store.

Hier geht’s zu den Angeboten im PS Store:

Das steckt in der Special Edition: Neben dem Grundspiel kann die Special Edition mit einigen exklusiven Inhalten für den Story-Modus aufwarten:

Bankraubmission & Bandenversteck

Schwarz geschecktes Englisches Vollblut

Talisman- & Amulett-Gameplay-Boni

Gameplay-Boosts, Geldboni & Rabatte

Outfit „Nuevo-Paraiso-Revolverheld“

Zudem gibt es im Story-Mode Zugang zu weiteren kostenlosen Waffen.

Was ist Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption 2 ist ein Third-Person-Shooter, der dem Action-Abenteuer-Genre angehört und thematisch im Wilden Westen angesiedelt ist. Das Spiel stammt von Rockstar Games, den Machern der preisgekrönten GTA-Reihe und bietet neben einer Solo-Kampagne mit Red Dead Online auch einen Multiplayer-Modus.

Um was geht es? Die Story spielt gegen Ende des Wilden Westens in einer fiktiven Version von Amerika. Als Spieler schlüpft man in die Haut des Outlaws Arthur Morgan, der mit seiner Bande allerlei Verbrechen begeht, während sie auf der Flucht vor dem Gesetz sind.

Dabei erlebt man eine Menge fesselnder Abenteuer in einer riesigen Open World, wo es viel zu tun und viel zu erkunden gibt.

Was macht Red Dead Redemption 2 aus?

Grandiose Optik

Eine gewaltige, malerische, sehr detaillierte und lebendige Spielwelt mit vielen Freiheiten

Spannende Story rund um das Outlaw-Leben in Amerika an der Schwelle eines neuen Zeitalters

Viel zu tun und zu entdecken

Online-Modus Red Dead Online sorgt auch nach der Kampagne für Spielspaß

Ihr solltet euch Red Dead Redemption 2 anschauen, wenn ihr auf den Cowboy-Mythos und den Wilden Westen steht, viel Wert auf eine spannende Story und eine coole Inszenierung legt und eine abwechslungsreiche Open World sowie Handlungsfreiheit bei euch großgeschrieben werden.

Auch, wenn euch GTA5 und GTA Online gefallen haben, könntet ihr eine Menge Spaß mit RDR2 haben.

So ist Red Dead Redemption bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 30.700 Bewertungen

Metacritic: 97 von 100 basierend auf 99 Kritiken (PS4-Version)

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Red Dead Redemption 2 ansehen:

Hier könnt ihr aktuell noch im PS Store sparen:

Übrigens, falls ihr PS Plus habt, dann warten diesen Monat folgende monatlichen PS4-Spiele auf euch: