Im PlayStation Store ist ab sofort das neue Angebot der Woche verfügbar. Fans spektakulärer Kampf-Spiel-Action und von Dragon Ball Z können sich dabei auf ein echtes Highlight freuen. Denn die Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition gibt es so aktuell 83% günstiger.

Schlägt euer Herz für Dragon Ball Z oder Action-geladene Prügel-Spiele? Dann solltet ihr jetzt unbedingt einen Blick in den PlayStation Store werfen. Denn dort ist das neue Angebot der Woche endlich da und bringt mit der Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition ein dickes Paket zu einem der beliebtesten Beat-‚em-Ups für die PlayStation 4 .

Das neue Angebot der Woche vom 08.07. – Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Das aktuelle Angebot der Woche umfasst die Ultimate Edition von Dragon Ball FighterZ. Diese enthält neben dem Grundspiel auch

den FighterZ-Pass inklusive 8 neuer Charaktere

das Anime-Musik-Paket

sowie das Kommentatoren-Stimmpaket

Übrigens, ihr habt noch bis zum 16. Juli Zeit, euch dieses Angebot zu sichern.

Was kostet Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition als Angebot der Woche? Im Rahmen von Angebot der Woche kostet die Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition im PS Store aktuell 19,54 € statt der regulären 114,99 € (PS-Store-Preis). Es gibt also 83% Rabatt.

Hier geht’s zum Angebot im PS Store:

Übrigens, laut dem Preis-Verlgeichsportal geizhals.de liegt die Preisspanne für die Ultimate Edition aktuell zwischen 31,78 € und 109,99 €. Das Angebot im PS Store lohnt sich also durchaus.

Was ist Dragon Ball FighterZ?

Dragon Ball FighterZ ist ein Beat-‚em-Up, also ein Kampf- oder Prügel-Spiel aus der bei vielen beliebten „Dragon Ball Z“-Reihe. Viele Kritiker und Fans halten Dragon Ball FighterZ dabei für eines der besten Kampfspiele überhaupt, das je für Konsolen erschienen ist.

Worum geht’s? Ganz einfach – ums Kämpfen. Als Spieler schlüpft man dabei in die Rolle eines von vielen ikonischen „Dragon Ball Z“-Charakteren wie Son-Gohan, Son-Goku oder Kid Boo und liefert sich dann epische Fights um den Sieg – in der Einzelspieler-Kampagne, wo die Helden in besonderes Licht gerückt werden, oder in den verschiedenen Formaten des Mehrspieler-Modus für bis zu 6 Spieler.

Das Gameplay ist schnell und bietet coole Kampfmechaniken. So stehen euch neben normalen Angriffen auch ikonische Spezialattacken zur Verfügung, die dann die klassischen Moves der Helden aus dem Anime abbilden.

Auch mit der Umgebung könnt ihr interagieren und so das Spielgeschehen beeinflussen. Generell sind die Animationen der Angriffe und Kämpfer, die Grafik-Präsentation sowie das ganze Drumherum stark an die Anime-Vorlage angelehnt und stehen dieser im Prinzip in nichts nach.

Ihr solltet Euch Dragon Ball FighterZ anschauen, wenn ihr ein Fan der „Dragon Ball Z“-Reihe seid. Denn im Prinzip dürfte jeder, der auch nur das Geringste mit Dragon Ball Z anfangen kann, sich hier schnell wie zu Hause fühlen und in Nostalgie schwelgen. Aber auch, wer generell auf Kampf-Spiele oder Anime-Umsetzungen abfährt, dürfte hier eine Menge Spaß haben.

So wird Dragon Ball FighterZ bewertet:

Normale Edition im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 3.100 Bewertungen

Ultimate Edition im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 250 Bewertungen

Metacritic: 87 von 100 bei 74 Kritiken

Hier der Trailer zu Dragon Ball FighterZ:

Hier könnt ihr noch im PS Store sparen:

