Das neue Angebot der Woche vom 05.02. ist ab sofort im PlayStation Store verfügbar. Star Wars Fans können dabei ordentlich sparen. Denn auf die Deluxe-Version des neuen Abenteuers Star Wars Jedi: Fallen Order für die PS4 gibt es dort aktuell 30% Rabatt.

Steht ihr auf Adventure-Games oder seid ein eingefleischter Star-Wars-Fan? Dann schaut euch das neue Angebot der Woche im PS Store an. Dort könnt ihr nun günstiger ins neueste Abenteuer im Star-Wars-Universum starten – und zwar mit STAR WARS Jedi: Fallen Order.

PS Store: Das neue Angebot der Woche vom 05.02. – Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition

Was genau bietet das neue Angebot der Woche? Die wöchentliche Rabatt-Aktion umfasst diesmal die digitale Deluxe-Version von Star Wars Jedi: Fallen Order für die PlayStation 4.

Neben dem Grundspiel bietet die Deluxe-Version folgende Zusatz-Inhalte:

Kosmetik-Skin für BD-1

Kosmetik-Skin für Stinger Mantis

Digitales Art Book

„Director’s Cut – hinter den Kulissen“-Videos mit über 90 Minuten Material von der Entwicklung des Spiels

Dieses Angebot gilt übrigens noch bis zum 13. Februar.

Was kostet die Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition als Angebot der Woche? Diese Version des Spiels ist als Angebot der Woche um 30% reduziert. So zahlt ihr aktuell also 55,99€ anstatt der regulären 79,99€ im PlayStation Store.

Hier geht’s zum Angebot im PS Store:

Was ist Star Wars Jedi: Fallen Order?

Dabei handelt es sich um ein neues Thrid-Person-Action-Adventure im Star-Wars-Universum aus dem Hause Respawn Entertainment. Das Spiel feierte dabei erst vor Kurzem, am 15. November 2019, seinen Release und gilt bei so manch einem Fan und Kritiker als eines der besten Singleplayer-Games des vergangenen Jahres.

Worum geht’s? Fallen Order ist in seiner Handlung knapp fünf Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ angesiedelt. Als Spieler schlüpft man in die Rolle des Jedi-Schülers Cal Kestis, der die Auslöschung der Jedi (Order 66) nur knapp überlebt hat und nun den alten Jedi-Orden wieder aufbauen will.

Was macht Star Wars Jedi: Fallen Order besonders?

Gelungener Mix aus Kämpfen, Rätseln und Entdecken

Spannende Handlung mit einem starken Finale

Tolle Star-Wars-Atmosphäre mit ansprechenden Schauplätzen und coolem Soundtrack

Umfangreiche Kampagne, aber auch abseits davon viel zu tun

Fordernde Kämpfe

Ihr solltet es euch anschauen, wenn ihr generell auf Adventures steht oder Star-Wars-Fans seid. Denn auch abseits des tollen Star-Wars-Feelings kann Fallen Order durchaus als ein klasse Abenteuer-Spiel überzeugen – gerade mit seiner spannenden und toll inszenierten Kampagne.

So wird Star Wars Jedi: Fallen Order bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 290 Bewertungen für die Deluxe Version

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 3.600 Bewertungen für die Standrad Edition

Hier gibt’s den Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order:

Hier könnt ihr aktuell noch im PS Store sparen: Bis zum 6. Februar sind noch folgende Angebote im PS Store aktiv: