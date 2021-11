PS Store: Ihr habt nicht mehr viel Zeit, um euch 7 Top-Hits zu holen

Auch im PS Store startet der Black Friday durch und ihr könnt richtig viel sparen. Passend zu diesem Anlass sind gar zahlreiche Top-Titel gesenkt, die erst kürzlich erschienen sind!

Es ist soweit: Der Black Friday ist da und ihr könnt bei den aktuellen Angeboten im PSN richtig stark sparen! Viel Zeit habt ihr jedoch nicht. Denn in wenigen Tagen endet der Sale bereits. Deswegen findet ihr hier gleich ganze sieben Spiele, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet!

Spannende Spiele für PS4 und PS5 aus dem Black Friday Sale

Wie lange gehen die Angebote? Der Black Friday geht noch bis zum 30. November 2021 um 08.59 Uhr. Bis dahin solltet ihr alle gewünschten Spiele geholt haben.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Damit ihr wisst, was genau ihr für euer Geld bekommt, ist bei jedem Spiel die durchschnittliche Spielzeit aufgelistet. Die orientiert sich an den Angaben der Webseite Howlongtobeat und gibt an, wie lange ihr in etwa braucht, um die Story abzuschließen.

Das müsst ihr beachten: Die PS4-Spiele aus dem Sale könnt ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf eurer PS5 spielen. Ein Spiel für die Playstation 5 läuft allerdings nicht auf der Playstation 4. Der eingerechnete Rabatt bezieht sich auf die regulären Preise des PS Stores und nicht auf die günstigeren Angebote für PS-Plus-Mitglieder.

Death Stranding: Director’s Cut

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Kojima Productions | Release-Datum: 24. September 2021 | Spielzeit: 32 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Death Stranding: Director’s Cut ist das neueste Werk von Designer-Legende Hideo Kojima. Und was anfänglich aussieht wie ein Walking Simulator, entpuppt sich als so viel mehr. Euer Ziel ist es stets, Pakete in einer apokalyptischen Endzeitwelt auszuliefern. Doch Gefahren, die mysteriöse Geister und Banditen, machen das zu einer echten Herausforderung. Seinen Reiz zieht das Spiel dabei vor allem aus den zahlreichen Möglichkeiten, wie ihr Hindernisse überwinden und euer Ziel erreichen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Open-World-Fans bekommen mit Death Stranding ein imposantes Spiel, in dem die Welt selbst nicht nur ein Schmuckstück ist, sondern zum Gameplay-Element wird. Hier geht es voll und ganz um das Motto “Der Weg ist das Ziel”. Ihr lauft keine Marker auf der Karte ab, sondern müsst immer wieder rätseln, wie ihr eure Pakete am effektivsten ausliefert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Death Stranding: Director’s Cut für die PS5 ist derzeit die günstigste Methode, an das Spiel zu kommen. Die normale Edition kostet euch aktuell nur 39,99 Euro, wohingegen ihr die Digital-Deluxe-Version für 49,79 Euro bekommt.

Deathloop

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Arkane Studios | Release-Datum: 14. September 2021 | Spielzeit: 15 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Deathloop ist der Tod nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. Denn ihr befindet euch in einer Zeitschleife, die ihr in der Rolle von Colt durchbrechen müsst. Dafür müsst ihr innerhalb von einer einzigen Schleife insgesamt sieben Attentatsziele auf der gesamten Insel erledigen. WIe genau ihr das anstellt, bleibt euch selbst überlassen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Deathloop gibt euch so viele Möglichkeiten, dass es fast schwerer ist zu sagen, für wen sich das Spiel nicht eignet. Ihr könnt still und leise vorgehen, oder einfach die Waffen sprechen lassen und euch wie ein Actionheld zum Ziel schießen. Besonders spannend ist das Spiel für Fans von Attentäter-Spielen. Denn das sammeln von Hinweisen wird belohnt und eröffnet euch neue Möglichkeiten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Standard- sowie die Digital-Deluxe-Version von Deathloop ist aktuell 50 Prozent reduziert. Ihr zahlt dadurch nur noch 34,99 Euro beziehungsweise 44,99 Euro für das Spiel.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Genre: 3D-Prügelspiel | Entwickler: CyberConnect2 | Release-Datum: 15. Oktober 2021 | Spielzeit: 7 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Demon Slayer basiert auf einem Anime- und Manga, in dem sich Tanjiro Kamado auf den Weg macht, um seine, in einen Dämon verwandelte, Schwester wieder zu einem Menschen zu machen. Das Spiel erzählt die Geschichte der Vorlage nach und lässt euch nicht nur offene Gebiete im alten Japan erkunden, sondern schickt euch auch in Zweikämpfe gegen zahlreiche feindliche Dämonen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel richtet sich nicht nur an Fans von Demon Slayer, sondern auch Liebhaber von 3D-Prügelspielen. In den beeindruckend inszenierten Kämpfen ist gerade der Einsatz von Combos wichtig. Und wer nach der Story noch nicht genug hat, kann im kompetitiven Multiplayer-Modus viel Zeit verbringen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist um ganze 30 Prozent reduziert. Damit zahlt ihr für die Standard-Version nur noch 41,99 Euro und für die Digital-Deluxe-Version 48,99 Euro.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Sucker Punch Productions | Release-Datum: 20. August 2021 | Spielzeit: 29 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Auch Ghost of Tsushima schickt euch in das alte Japan. Allerdings in eine wesentlich realistischere Version, in der ihr es als Samurai Jin Sakai mit der ersten Invasion der Mongolen aufnehmt. Das ganze fühlt sich ein wenig an wie ein spielbarer Samuraifilm nach dem Vorbild von Akira Kurosawa, unter anderem bekannt für Werke wie Die sieben Samurai und Yojimbo.

Für wen lohnt sich das Spiel? Bei Ghost of Tsushima kommen vor allem Fans von Assassin’s Creed auf ihre Kosten, die sich bereits seit vielen Jahren ein Japan-Setting wünschen. Doch auch wenn ihr an anderen Ninja- und Samuraispielen wie etwa Sekiro eure Freude hattet, ist Ghost of Tsushima etwas für euch.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für die Director’s Cut Version inklusive der Ikijima-Erweiterung zahlt ihr aktuell 59,99 Euro. EIne Ersparnis von immerhin 25 Prozent gegenüber dem normalen Preis von 79,99 Euro.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Eidos-Montréal | Release-Datum: 26. Oktober 2021 | Spielzeit: 17 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Marvel’s Guardians of the Galaxy orientiert sich nicht an den populären Filmen, sondern erzählt eine eigene und komplett unabhängige Geschichte. In der muss Star Lord Peter Quill mit seiner Söldnertruppe eine gewaltige Bedrohung für das Universum aufhalten, die sie selbst erst entfesselt haben. Dafür legt ihr euch in dem Third-Person-Shooter gemeinsam mit eurem Squad mit allerlei gefährlichen Feinden an.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer auf der Suche nach einem guten Singleplayer-Spiel ohne Mikrotransaktionen ist, hat mit Guardians of the Galaxy genau den richtigen Titel gefunden. Zudem kann das Spiel mit einem durchaus interessanten Kampfsystem punkten, in dem ihr nicht nur selbst ans Werk geht, sondern euren Kameraden zudem Befehle erteilt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dank eines Rabattes von 35 Prozent kostet Marvel’s Guardians of the Galaxy derzeit nur noch 45,49 Euro, statt die üblichen 69,99 Euro.

The Last of Us Part 2

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog | Release-Datum: 19. Juni 2020 | Spielzeit: 24 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? The Last of Us Part 2 erzählt die Geschichte von Teil 1 weiter und schickt euch erneut in die apokalyptische Endzeitwelt, in der ein Pilz Menschen infiziert und in Zombies verwandelt. Das Gameplay orientiert sich am Vorgänger und setzt erneut einen größeren Fokus auf Schleichen. Das wird durch Neuerungen wie etwa Wachhunde jedoch schwerer als zuvor. Durchschießen könnt ihr euch natürlich auch, jedoch ist das wesentlich schwerer.

Für wen lohnt sich das Spiel? The Last of Us Part 2 richtet sich vor allem an Fans von Endzeit-Szenarios, sowie spannender Geschichten. Aufgrund des großen Fokus auf die Geschichte, solltet ihr den ersten Teil jedoch kennen. Es lohnt sich also zuvor The Last of Us Remastered zu spielen. Das kostet im PSN 19,99 Euro, ist aktuell jedoch nicht reduziert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Last of Us Part 2 bekommt ihr aktuell zum halben Preis. Statt 39,99 Euro bekommt ihr es bereits für 19,99 Euro.

Tales of Arise

Genre: JRPG | Entwickler: Bandai Namco Studios | Release-Datum: 10. September 2021 | Spielzeit: 40 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Tales of Arise schickt euch in eine Welt, in der ein Konflikt zwischen den mittelalterlichen Dahna und der sehr fortgeschrittenen Nation von Rena herrscht. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über einen namenlosen Sklaven von Dahna, der in den Konflikt gezogen wird, nachdem er eine mysteriöse Frau namens Shionne rettet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Tales of Arise richtet sich mit seinem Kampfsystem gerade an Fans von actionreichen Kämpfen, die Taktik nicht vernachlässigen wollen. Denn es legt einen sehr großen Wert darauf, dass ihr zur richtigen Zeit ausweicht und Gegenangriffe startet. Ebenso kann es mit seiner sehr wendungsreichen Geschichte überzeugen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Tales of Arise bekommt ihr aktuell 21 Euro günstiger. Dank einem Rabatt von 30 Prozent kostet es aktuell nur noch 48,99 Euro.

Mehr spannende Rabatte

Diese sieben Spiele sind natürlich nicht die einzigen, die zum Black Friday gesenkt sind. Bis zum 20. November 2021 habt ihr etwa noch Zeit, von den November-Angeboten zu profitieren, bei denen ihr es Rabatte von bis zu 70 Prozent gibt.

Zusätzlich dazu gibt es noch bis zum 2. Dezember viele spannende Spiele für unter 20 Euro. Um euch die Entscheidung bei der Auswahl zu erleichtern, findet ihr in der folgenden Liste sieben besonders spannende Titel, die ihr bisher möglicherweise übersehen habt.