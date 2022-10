PS Store: 7 Halloween-Geheimtipps im PS Store für PS4 und PS5, die weniger als 10 Euro kosten

Nicht mehr viel geld zu Halloween übrig? Kein Problem! Diese sieben Geheimtipps bekommt ihr für weniger als 10 Euro!

Zu Halloween könnt ihr euch auch günstig gruseln! Denn im PS Store gibt es eine ganze Reihe von Angeboten mit einem einstelligen Preis vor dem Komma. Hier findet ihr sieben der spannendsten Spiele, die ihr gerade günstig bekommt!

Spannende Halloween-Spiele im PS Store

Was ihr zu den Halloween-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 3. November, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Until Dawn

Genre: Adventure | Entwickler: Supermassive Games | Release-Datum: 26. August 2015 | Spielzeit: 8 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Until Dawn ist ein interaktives Drama. Hier begeben sich acht Freunde in die Blackwood Mountains, um das Verschwinden von zwei weiteren aus ihrer Gruppe zu klären. Dabei werden sie jedoch von einem Unbekannten attackiert und müssen jetzt bis zum Morgengrauen durchhalten, bis Rettung eintrifft.

Für wen lohnt sich das Spiel? Until Dawn wird damit zu einem spannenden Horror-Adventure, was euch gerade dann gefallen könnte, wenn ihr typische Gruselfilme wie etwa Scream oder die Halloween-Filme mögt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise kostet Until Dawn mit der UVP 19,99 Euro. Da ihr derzeit aber 50 Prozent spart, zahlt ihr nur noch 9,99€.

Death’s Door

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Acid Nerve | Release-Datum: 23. November 2021 | Spielzeit: 9 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Death’s Door spielt ihr einen Raben, der im Auftrag für den Sensenmann Seelen sammelt. Doch nicht jeder will sich freiwillig von seiner trennen. Vor allem die Monster nicht, denen ihr insgesamt drei gigantische Seelen abnehmen müsst, mit denen ihr schließlich die Tür des Todes öffnen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Hack-and-Slay-Spiele der Marke Diablo mögt, dann könnte auch Death’s Door etwas für euch sein. Hier gibt es zwar nicht so viel Loot, die Kämpfe laufen allerdings ganz ähnlich ab.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Death’s Door zahlt ihr aktuell nur noch 9,99€ statt der UVP von 19,99 Euro. Ihr spart also 50 Prozent.

Little Nightmares Complete Edition

Genre: Jump-and-Run | Entwickler: Tarsier Studios | Release-Datum: 7. Juni 2017 | Spielzeit: 6 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Little Nightmares müsst ihr aus einem mysteriösen Schlund entkommen. Allerdings nicht, indem ihr kämpft. Denn ihr seid ausschließlich mit einem Feuerzeug bewaffnet. Stattdessen steht hier das Lösen von Rätseln im Mittelpunkt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit funktioniert Little Nightmares ähnlich wie zum Beispiel Limbo und ist etwas für Fans von melancholischer Atmosphäre, spannenden Geschichten mit schockierenden Wendungen und Jump-and-Run-Gameplay.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Complete Edition mit allen DLCs bekommt ihr aktuell schon für 7,49€. Also 75 Prozent günstiger als die UVP von 29,99 Euro.

Blair Witch

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Blooper Team | Release-Datum: 3. Dezember 2019 | Spielzeit: 5 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Als Polizist macht ihr euch im Jahr 1996 gemeinsam mit eurem Hund Bullet auf die Suche nach einem Jungen, der in einem Wald in Maryland verschwunden ist. Dafür erkundet ihr eine semi-offene Welt, in der ihr allerlei mysteriöse Überbleibsel und verlassene Orte findet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Story spielt damit zwei Jahre nach dem ersten Blair Witch Film. Damit ist das Spiel auf der einen Seite etwas für Fans der Vorlage, gleichzeitig könnt ihr es aber auch verstehen, wenn ihr zuvor noch nichts mit der Reihe zu tun hattet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Blair Witch bekommt ihr derzeit für 75 Prozent unter der UVP von 29,99 Euro. Es kostet aktuell 7,49€.

The Sinking City

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Frogwares | Release-Datum: 27. Juni 2019 | Spielzeit: 19 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? The Sinking City ist ein Detektiv-Spiel, in dem ihr eine mysteriöse Stadt untersucht, um das Rätsel einer unheimlichen Vision zu lösen. Dafür reist ihr nach Oakmont, wo Kultisten genauso offen ihrem Tagewerk nachgehen wie etwa Fischer oder Handwerker.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Cthulhu und H.P. Lovecraft sind hier genauso richtig wie all jene, die ein etwas anderes Horrorerlebnis suchen. Denn die Entwickler haben hier mit dem Mythos des berühmten Autors eine sehr faszinierende Welt erschaffen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr spart bei The Sinking City derzeit 80 Prozent auf die UVP von 49,99 Euro und bekommt es schon für 9,99€.

In Sound Mind

Genre: Survival-Horror | Entwickler: We Create Stuff | Release-Datum: 28. September 2021 | Spielzeit: 10 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Sound Mind zeichnet sich gerade durch sein Design aus. Denn hier erkundet ihr keine Spukwälder und ähnliches, sondern das innere eurer eigenen Gedanken. Entsprechend abgedreht geht es zu. Zudem rätselt ihr hier nicht nur, sondern könnt euch auch mit Waffen wehren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier kommt ihr voll auf eure Kosten, wenn ihr zusammen mit der schaurigen Gruselatmosphäre und dem abgedrehten Design auch auf komplexe Rätsel sowie schwere Bosskämpfe steht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: In Sound Mind kostet derzeit nur noch 7,99€, da es 80 Prozent im Vergleich zur UVP von 39,99 Euro reduziert ist.

Don’t be Afraid

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Hydra Games | Release-Datum: 28. Januar 2022 | Spielzeit: 3 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In don’t be afraid spielt ihr einen Jungen, der von einem Psychopathen entführt wurde. Jetzt müsst ihr aus dessen Haus entkommen und offenbart dabei eine ganze Reihe von Geheimnissen, die sich hier verbergen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Der Horror wird hier noch einmal intensiver, da ihr das Spiel aus der selten genutzten Perspektive eines Kindes spielt. Zudem ist es interessant, wenn ihr bei einer derart schaurigen Atmosphäre noch gerne erkundet. Denn ihr könnt neue Features freischalten und bis zu drei Enden freispielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Don’t be Afraid ist normalerweise schon nicht teuer und kostet nur 9,99 Euro mit der UVP. Jetzt spart ihr nochmal 40 Prozent und zahlt nur noch 5,99€.

Mehr Halloween im PS-Store

Es sind derzeit noch wesentlich mehr Horrorspiele im PSN im Angebot. Wenn ihr notfalls auch etwas mehr als zehn Euro ausgeben wollt, solltet ihr einen Blick auf die nächsten sieben Spielvorstellungen werfen, die sich mindestens genauso lohnen!