Bei den laufenden Angeboten im PlayStation Store findet man gerade so mach eine Perle oder Geheim-Tipp für die PS4 – und das für vergleichsweise wenig Geld. Selbst wenn ihr nicht mehr als 5€ ausgeben wollt, könnt ihr aktuell einige coole Games abstauben. Ist etwas für euch dabei?

Was hat es mit diesen 14 PS4-Spielen auf sich? Im PS Store laufen derzeit mehrere große Sales. So gibt es beispielsweise einige Blockbuster der letzten Jahre bei „Spiele unter 20“ gerade günstiger. Bei „Total Digital“ lassen sich viele Indie-Games und digitale Inhalte reduziert abgreifen.

Wir haben uns nun alle Angebote im PS Store angeschaut und 14 Spiele verschiedenster Genres für euch herausgepickt, die ihr aktuell allesamt für jeweils weniger als 5€ bekommt.

Wer sollte sich dieses Angebot anschauen? Diese Titel sind zwar keine aktuellen Blockbuster, gelten in den Augen zahlreicher Fans aber als richtige Geheimtipps, werden von vielen weiterempfohlen und erhielten gute Bewertungen und meist starke Reviews.

Es sind größtenteils kleinere Games, die sich jedoch hervorragend dafür eignen, die Zeit bis zu den nächsten großen Releases zu überbrücken oder einfach mal zwischendurch Spaß zu haben – selbst, wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt. Kurzum: Hier bekommt ihr viel Spaß für wenig Geld.

14 coole PS4-Spiele – jedes für weniger als 5€

Wichtig: Bedenkt dabei, die meisten dieser Spiele kosten regulär mehr als 5€ und sind im Moment Teil von laufenden Sales und Aktionen. Ihr könnt dabei gerade also teils kräftig sparen.

Für weniger als 5€ bekommt ihr diese Games aber nur bis zum 6. Februar. Danach laufen alle entsprechenden Sales aus, die Spiele sind dann wieder zu ihren regulären PS-Store-Preisen verfügbar.

Die Spiele stehen übrigens nicht in einer wertenden Reihenfolge.

LIMBO

Was ist Limbo? Limbo ist eine Mischung aus Jump&Run, Plattformer und Adventure. Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines kleinen Jungen, der in einer düsteren Welt versucht, das Schicksal seiner verschwundenen Schwester aufzuklären.

Wer sollte sich Limbo anschauen? Wer auf die Schwarz-Weiß-Optik, eine düstere Stimmung und forderndes Geschicklicheits-Gemeplay steht, macht mit Limbo nichts verkehrt.

So wird Limbo bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 19.500 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Limbo für 4,99€ (regulär 8,99€), ihr spart 44%

Don’t Starve: Console Edition

Was ist Don’t Starve: Console Edition? Don’t Starve ist ein forderndes Wildnis-Survival-Game im Comic-Look, das sich um Wissenschaft und Magie dreht. Ihr seid von einem Dämon in eine mysteriöse Welt entführt worden und müsst nun deren Bewohner und die Umwelt für clever nutzen, um wieder nach Hause zu kommen.

Wer sollte sich Don’t Starve: Console Edition anschauen? Wenn ihr auf Comic-Grafik, Survival und Crafting steht und gerne Geheimnisse enthüllt, solltet ihr eine Menge Spaß mit dem Spiel haben.

So wird Don’t Starve: Console Edition bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 22.100 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Don’t Starve: Console Edition für 3,49€ (regulär 13,99€), ihr spart 75%

Octodad: Dadliest Catch

Was ist Octodad: Dadliest Catch? Dabei handelt es sich um ein witziges Adventure, das euch in die Rolle von Octodad schlüpfen lässt. Dieser muss seiner Vaterrolle nachkommen und den Familienalltag meistern, was alles andere als einfach ist, da er seine wahre Identität vor seiner menschlichen Familie geheimhalten muss.

Wer sollte sich Octodad: Dadliest Catch anschauen? Wenn ihr vor allem auf spaßige Story und witzige Situationen steht, aber auch gefordert werden möchtet, dann ist dieses abgedrehte Abenteuer-Spiel genau das Richtige für euch.

So wird Octodad: Dadliest Catch bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 3.700 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Octodad: Dadliest Catch für 3,99€ (regulär 13,99€), ihr spart 71%

Bastion

Was ist Bastion? Bastion ist ein Action-Rollenspiel mit einem interaktiven Erzähler, der eure Heldentaten live und dynamisch kommentiert. Und davon gibt es reichlich viele – schließlich gilt es, die durch eine Katastrophe zerbrochene Welt wieder zu rekonstruieren und dabei allerlei Gefahren zu trotzen

Wer sollte sich Bastion anschauen? Wenn ihr generell auf Action-RPGs steht und dabei etwas besonderes erleben wollt. Denn gerade die Kommentare des Sprechers sorgen dafür, dass ihr im Prinzip dabei lauscht, wie eure eigene Legende erzählt wird.

So wird Bastion bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 1.900 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Bastion für 3,99€ (regulär 14,99€), ihr spart 73%

Journey™

Was ist Journey™? Bei diesem PlayStation-Exclusive handelt es sich um ein Abenteuer-Spiel, das euch auf eine epische Riese durch riesige Wüsten und mysteriöse Ruinen schickt, um die Berge am Horizont zu erreichen. Dabei gilt es, die Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation zu enthüllen.

Wer sollte sich Journey™ anschauen? Wenn ihr gerne entdeckt, Geheimnisse lüftet und Rätsel löst und das Ganze auch noch in einer einmaligen Atmosphäre erleben wollt, dann solltet ihr euch Journey definitiv anschauen. Ja, auch eine Wüste kann wirklich malerisch aussehen.

So wird Journey™ bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 38.800 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Journey™ für 3,99€ (regulär 14,99€), ihr spart 73%

Stealth Inc 2: A Game of Clones

Was ist Stealth Inc 2: A Game of Clones? In diesem fordernden 2D-Jump’n’Run übernehmt ihr die Kontrolle über einen Klon, der aus einer zwielichtigen Hightech-Forschungseinrichtung zu flüchten versucht. Dabei müsst ihr regelmäßig eure Fingerfertigkeit und eure Puzzle-Künste unter Beweis stellen-

Wer sollte sich Stealth Inc 2: A Game of Clones anschauen? Wenn ihr auf Plattformer und Jump’n’Run steht und auch noch gerne Puzzles und Rätsel löst, dann könnte euch Stealth Inc 2 durchaus ansprechen.

So wird Stealth Inc 2: A Game of Clones bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei mehr als 5.100 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Stealth Inc 2: A Game of Clones für 4,99€ (regulär 14,99€), ihr spart 66%

Life is Strange: Before the Storm Deluxe Edition

Was ist Life is Strange: Before the Storm? Dabei handelt es sich um ein emotionales 3D-Adventure im Episoden-Format, das sich um die Verhältnis der 16-jährigen Protagonistin Chloe und ihrer Mitschülerin Rachel dreht. Rachels Welt wird dabei durch ein Geheimnis auf den Kopf gestellt und in der Rolle von Chloe müsst ihr Rachel dabei helfen, ihre Dämonen zu besiegen.

Wer sollte sich Life is Strange: Before the Storm anschauen? Alle, die auf gefühlvolle Adventures stehen, eine spannende zwischenmenschliche Story erleben wollen und gerne Entscheidungen treffen, die spürbare Konsequenzen haben und zu alternativen Enden führen können.

So wird Life is Strange: Before the Storm Deluxe Edition bewertet:

PS Store: 5 von 5 Sternen bei mehr als 1.900 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Life is Strange: Before the Storm Deluxe Edition für 4,99€ (regulär 24,99€), ihr spart 80%

Transistor

Was ist Transistor? Transistor ist ein weiteres Action-Rollenspiel von den Entwicklern von Bastion. In einer bunten Science-Fiction-Welt kämpft ihr euch als Protagonistin Red mit einer außergewöhnlichen Waffe durch eine atemberaubende futuristische Stadt und müsst euch gegen eine geheimnisvolle Organisation wehren, die ihre Geheimwaffe zurück haben will.

Wer sollte sich Transistor anschauen? Alle, die etwas für RPGs übrig haben und auf eine bunte Neon-Optik, einen coolen Soundtrack uns spannende Geschichten stehen.

So wird Transistor bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 20.800 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Transistor für 4,99€ (regulär 18,99€), ihr spart 73%

The Escapists

Was ist The Escapists? Dabei handelt es sich um eine spaßige Gefängnis-Ausbruch-Simulation, in der ihr dem Gefängnis-Alttag nachgeht und unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren einen Fluchtplan schmieden und umsetzen müsst, um letztendlich aus dem Knast auszubrechen. Das gelingt bei weitem nicht jedes Mal und endet häufig in witzigem Chaos.

Wer sollte sich The Escapists anschauen? Jeder, der schon immer mal einen eigenen Prison Break planen wollte, große Freiheiten in Spielen schätzt, umfangreiches Crafting mag und auf 8-Bit Retro-Grafik steht.

So wird The Escapists bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 5.800 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: The Escapists für 4,49€ (regulär 17,99€), ihr spart 75%

ALIENATION™

Was ist ALIENATION™? Dabei handelt es sich um einen Top-Down-Shooter mit Twin-Stick-Steuerung. Ihr spielt ein Mitglied einer Elitetruppe, die als letzte verbleibende Kräfte eine massive Alien-Invasion zurückschlagen und die die Erde retten sollen. Dabei ballert ihr euch durch Unmengen verschiedenster Kreaturen, sammelt bessere Ausrüstung und entwicklet euren Charakter weiter.

Wer sollte sich ALIENATION™ anschauen? Wer auf kurzweilige SciFi-Ballereien steht, gerne auf Loot-Jagd geht und flinke Hände sowie ein gutes Reaktionsvermögen hat, der dürfte eine Menge Spaß mit Alienation haben.

So wird ALIENATION™ bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 12.200 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: ALIENATION™ für 4,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 75%

Firewatch

Was ist Firewatch? Dabei handelt es sich um ein Spiel, bei dem ihr als einsamer Brandwächter, der sich auf der Flucht vor seinem eigenen Leben tief in die Natur zurückzieht, ein toll inszeniertes Abenteuer in der Wildnis Wyomings erlebt.

Wer sollte sich Firewatch anschauen? Wer auf Adventures mit einer starken, spannenden Story, malerischer Natur und markanten Charakteren steht, kommt hier mit Sicherheit auf seine Kosten.

So wird Firewatch bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 14.500 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Firewatch für 3,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 80%

HELLDIVERS™ Dive Harder Edition

Was ist HELLDIVERS™? Ähnlich wie bei Alienation handelt es sich hierbei um einen kooperative Twin-Stick-Shooter, der aus der Top-Down-Perspektive gespielt wird. Als Mitglied der HELLDIVERS-Einheit gilt es, die Über-Erde zu schützen und die Feinde der Menschheit in einem tobenden intergalaktischen Krieg zu vernichten.

Wer sollte sich HELLDIVERS™ anschauen? Habt ihr ein Faible für intensive Ballereien gegen Aliens im Stile von Starship Troopers, steht aufs SciFi-Setting und sammelt gerne Loot? Viel verkehrt machen könnt ihr hier dann nicht.

So wird HELLDIVERS™ bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 18.700 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: HELLDIVERS™ Dive Harder Edition für 4,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 75%

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION

Was ist PAYDAY 2? Bei PAYDAY 2 handelt es sich um einen Koop-Shooter für bis zu 4 Spieler, wo es darum geht, gemeinsam mit Freunden verschiedene Banken zu überfallen und immer lukrativere Beute abzustauben. Dabei stehen euch viele taktische Möglichkeiten für die Planung sowie allerlei Ausrüstung für die Ausführung zur Verfügung.

Wer sollte sich PAYDAY 2 anschauen? Wer auf Koop, perfekte Planung und taktisches Vorgehen steht und schon immer mal mit seinen besten Kumpels eine Bank ausnehmen wollte, wird hier mit Sicherheit eine Menge Spaß haben.

So wird PAYDAY 2 bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 11.000 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION für 4,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 75%

Titanfall™ 2 Standard Edition

Was ist Titanfall™ 2? Titanfall 2 ist ein First-Person-Shooter mit SciFi-Setting. Ihr spielt dabei einen Soldaten aus der Zukunft und macht als normaler Infanterist oder als gewaltiger Titan – ein riesiger, schwer bewaffneter und dick gepanzerten Roboter-Koloss – die Kampagne oder das PvP unsicher.

Wer sollte sich Titanfall™ 2 anschauen? Kurzum: Im Prinzip jeder, der auch nur ein bisschen was für Shooter übrig hat. Denn Titanfall 2 gehört zum Besten, was dieses Genre in den letzten Jahren zu bieten hatte.

So wird Titanfall™ 2 bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 24.700 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Titanfall™ 2 Standard Edition für 4,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 75%

Übrigens, ihr müsst nicht zwingend Geld ausgeben, um Spaß auf der PlayStation 4 zu haben. Das beweisen auch diese kostenlosen Games: