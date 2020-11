PS Store: Krallt euch jetzt 1 Jahr PS Plus 25% günstiger im Black Friday Sale

Beim Black Friday Sale im PlayStation Store sind nicht nur zahlreiche Spiele für die PS4 und die PS5 reduziert – ihr könnt euch dort jetzt auch eine einjährige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus günstiger sichern.

Was hat es mit dem neuen Sale auf sich? Aktuell läuft im PS Store der große Black Friday Sale mit etwa 400 Angeboten rund um die PlayStation 4 und die neue PlayStation 5. So lassen sich gerade viele Spiele günstiger abgreifen, aber auch die Jahresmitgliedschaft bei PS Plus könnt ihr dort momentan günstiger schießen.

Egal, ob euer Abonnement abgelaufen ist oder ihr euch gerade erst frisch für PS Plus interessiert – ein Blick könnte sich also durchaus lohnen, gerade zum Start der neuen PS5. Doch der Deal läuft nicht mehr lange. Ihr habt nur noch bis zum 1. Dezember Zeit, um von dieser Rabatt-Aktion zu profitieren.

Die spannendsten Angebote des neuen Sales haben wir hier für euch zusammengefasst: PS Store: 7 Highlights aus dem Black Friday Sale für eure PS4 und PS5

Jahres-Abo günstiger kaufen – 25% Rabatt auf 12 Monate PS Plus

Was steckt in dem Black-Friday-Angebot für PS Plus? Im Rahmen der Aktion bekommt man im PS Store eine 12-monatige Mitgliedschaft für Sonys kostenpflichtigen Abo-Service PlayStation Plus. Diese ist gerade reduziert und für 44,99 € erhältlich.

Normalerweise kosten 12 Monate PS Plus dort 59,99 € – ihr spart also 25 % im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

Hier findet ihr das entsprechende Angebot im PS Store:

Beachtet dabei: Die Jahres-Mitgliedschaft gibt es hier zwar zum reduzierten Preis, doch nach Ablauf der 12 Monate würde sie sich automatisch zum regulären Preis von 59,99 € verlängern – es sei denn, ihr kündigt das Jahres-Abo vor dessen Ablauf oder deaktiviert die automatische Verlängerung in den Abo-Einstellungen.

Weitere Details findet ihr zudem hier: PS Plus: Abo kündigen – Alle Infos, Kosten und was mit euren Spielen passiert

Warum überhaupt PlayStation Plus?

Das sind die Vorteile: Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Zusatz-Dienst von Sony Interactive Entertainment (SIE). Mitglieder profitieren abseits des generellen Zugangs zum Online-Multiplayer-Feature in vielen Spielen unter anderem noch von folgenden Vorteilen:

Mindestens 2 kostenlose Spiele für die PS4 im Monat. Mittlerweile wurden zudem PS5-Spiele mit aufgenommen. Diese Games können Abonnenten uneingeschränkt zocken, solange sie ein aktives Abo haben

Exklusive Rabatte im PS Store

Exklusive Ingame-Inhalte wie spezielle Skins oder besondere Waffen-Pakete

Free Trials, mit denen ihr bestimmte Games kostenlos testen könnt

PS Plus November 2020: Die neuen monatlichen Spiele für die PS4 sind jetzt da

Zudem können sich alle Besitzer der PS5 mit PlayStation Plus auch über die sogenannte PS Plus Collection freuen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung aus 20 Top-Games, die in den vergangenen Jahren auf der PS4 erschienen sind. Dazu gehören Kracher und Hits wie God of War, Bloodborne oder The Last of Us Remastered.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: So bekommt ihr die 20 Gratis-Spiele der PS Plus Collection, wenn ihr eine PS5 habt