Im PlayStation Store gibt’s jetzt für kurze Zeit eine besondere Aktion rund um PlayStation Plus und PlayStation Now. Beim Kauf einer Jahresmitgliedschaft für einen der beiden Dienste erhaltet ihr gratis 15 € Guthaben für den PS Store obendrauf.

Ist euer PS-Plus-Abo abgelaufen und ihr wollt verlängern oder habt ihr Interesse an PS Now? In beiden Fällen könnte sich jetzt ein genauerer Blick in den PlayStation Store lohnen. Denn über eine Sonder-Aktion könnt ihr euch jetzt Gratis-Guthaben für den PS Store sichern.

15 € PS-Store-Guthaben über PS Plus oder PS Now

Was hat es mit der Aktion auf sich? Ab sofort gibt es im deutschen PS Store neben dem Mega-März-Sale noch 2 weitere, besondere Deals.

Kauft ihr euch dort jetzt ein Jahres-Abonnement vom Zusatz-Dienst PlayStation Plus oder von Sonys Spiele-Streaming-Dienst PlayStation Now, dann erhaltet ihr 15 € Guthaben, das ihr dann im PlayStation Store frei ausgeben könnt. Beide Jahresmitgliedschaften kosten dort jeweils 59,99 €.

Wann genau läuft das Ganze? Das Angebot ist bereits aktiv und läuft noch bis 11:00 Uhr am 23. März – also noch 5 Tage.

Hier geht’s zur der Aktion im PS Store:

Beachtet dabei: Das Angebot bei PS Plus gilt nur für Interessenten, die noch oder aktuell keine aktive Mitgliedschaft haben. Bei PS Now kann man das Angebot auch mit einem laufenden Abo wahrnehmen. Hier werden die 12 Monate dann zu eurer verbleibenden Laufzeit dazugerechnet.

Bedenkt außerdem: Die Mitgliedschaften verlängern sich nach Ablauf der 12 Monate automatisch zum regulären Preis von 59,99 € um ein weiteres Jahr, solltet ihr sie vor deren Ablauf nicht kündigen oder nicht die automatische Verlängerung in den Abo-Einstellungen deaktivieren.

Zudem kann es bis zu 20 Tage dauern, bis das Guthaben auf eurem PSN-Konto zu sehen ist.

Was ist überhaupt PS Now? Mit diesem Zusatz-Dienst erhaltet ihr Zugang zu einer riesigen Sammlung mit über 700 PS4-, PS3- und PS2-Spielen, die ihr auf der PlayStation 5, der PlayStation 4 oder auf einem Windows-PC genießen könnt. Und jeden Monat kommen neue Spiele hinzu. Die Games können gestreamt und einige auch heruntergeladen werden (sind dann auch offline spielbar). Die meisten Spiele sind dabei dauerhaft über PS Now verfügbar, einige aber auch zeitlich begrenzt.

Warum überhaupt PS Plus? PS-Plus-Abonnenten genießen folgende Vorteile:

monatliche Gratis-Games für PS4 und PS5

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen

exklusive Rabatte im PS Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele

Die PlayStation Plus Collection für PS5-Besitzer

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

