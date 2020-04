Falls ihr nach Möglichkeiten sucht, wie ihr eure Kinder auch mal auf eurer PlayStation 4 altersgerecht und spaßig unterhalten könnt, dann schaut euch diese 10 PS4-Spiele im PS Store an.

Was hat es mit den 10 PS4-Games auf sich? Der Alltag ist aufgrund des Corona-Virus gerade für viele Menschen sehr eingeschränkt. Besonders für Eltern ist es dabei oft alles andere als einfach, ihre Kinder ohne Sport, Kindergarten, Schule, Freunde oder andere Freizeitaktivitäten auf Dauer bei Laune zu halten.

Altersgerechte Videospiele können da in einem begrenzten Rahmen durchaus für etwas willkommene Abwechslung sorgen. Wir stellen euch hier deshalb 10 PS4-Games aus dem PlayStation Store vor, die euren Kids und möglicherweise auch euch spaßige Unterhaltung bieten könnten – auch an Ostern.

Beachtet dabei: Bei allen hier aufgeführten Spielen wurde darauf geachtet, dass sie bestenfalls ab 6 oder maximal ab 12 Jahren freigegeben sind. Ihr findet die jeweilige Altersfreigabe explizit nochmal bei dem entsprechenden Titel.

Minecraft

Was ist Minecraft? Bei Minecraft handelt es sich im Prinzip um eine Sandbox, einen virtuellen Sandkasten im klobigen Pixel-Look, in dem euren Freiheiten kaum Grenzen gesetzt sind. Ihr könnt dort unter anderem prozedural generierte Welten erkunden, gegen Monster kämpfen, Rohstoffe abbauen, damit Gegenstände fertigen oder Bauwerke errichten. Gerade das Bauen und das Erschaffen eigener Welten und Bauwerke lieben viele an Minecraft.

Für welches Alter eignet sich Minecraft? Das Spiel wird von der USK ab 6 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist Minecraft wirklich? Minecraft kann mit seinen vielen Möglichkeiten zwar durchaus komplex werden, doch es spielt sich alles andere als kompliziert und ist leicht zugänglich und schnell erlernbar. Eine kurze Einweisung durch die Eltern reicht. Danach wächst das Spiel mit den Fähigkeiten der Spieler.

Ein 6-Jähriger kann mit einfachen Aufgaben und in Rahmen seiner Möglichkeiten eine Menge Spaß haben. Aber auch ein 10- oder 14-Jähriger kommt in Minecraft auf seine Kosten und keine seine Kreativität entsprechend mehr ausleben.

Kurzum: Minecraft bietet einen einfachen Einsteig, ist aber schwer zu meistern und eignet sich im Prinzip für so gut wie jede Altersgruppe (ab 6). Je weiter das Kind ist, desto mehr kann es sich in Minecraft kreativ ausleben.

So wird Minecraft bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei mehr als 29.900 Bewertungen

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: Minecraft für die PS4 – 18,99€

LEGO Worlds

Was ist LEGO Worlds? LEGO Worlds ist im Prinzip Minecraft in LEGO-Form. Dort begebt ihr euch in prozedural generierte Welten, die komplett aus LEGO-Steinen bestehen. Die Welten lassen sich mit verschiedenen Tools und vielen Möglichkeiten nach Belieben verändern und mit LEGO-Modellen dynamisch bevölkern.

So kann man sich auf die Reise durch Klötzchen-Welten begeben oder selber Stein für Stein alles nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten – und das alles mit originalen LEGO-Teilen.

Für welches Alter eignet sich LEGO Worlds? LEGO Worlds wird von der USK ab 6 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist LEGO Worlds wirklich? Auch hier gilt im Prinzip genau wie bei Minecraft: Leicht zugänglich und erlernbar, aber schwer zu meistern. Kinder jeden Alters (ab 6 Jahren) können hier bereits nach einer kurzen Einweisung im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten eine Menge Spaß haben.

Freut sich beispielsweise ein 6-Jähriger über seine erste kleine Bauklotz-Hütte, zaubert ein 10-Jähriger bereits einen ganzen Palast. Wer auf Bauen, Forschen und Entdecken in einer Welt voller LEGO steht, der kann hier kaum etwas verkehrt machen – ganz unabhängig vom Alter.

So wird LEGO Worlds bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei mehr als 1.800 Bewertungen

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: LEGO Worlds für die PS4 – 29,99€

Overcooked! 2

Was ist Overcooked! 2? Overcooked! 2 ist ein Arcade-lastiges, kooperatives Koch-Spiel, das besonders gemeinsam mit Freunden oder Kindern eine Menge Spaß macht. Mit bis zu drei weiteren Mitspielern gilt es dort, sich als als Chef de Cuisine in chaotischer Küchen-Action zu beweisen.

Ihr müsst zwischen zahlreichen Hindernissen und Gefahren die Bestellungen Eurer Kundschaft in kulinarische Meisterwerke verwandeln – und das alles in wechselnden Küchen und unter Zeitdruck.

Für welches Alter eignet sich Overcooked! 2? Der verrückte Küchenspaß wird von der USK ab 6 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist Overcooked! 2 wirklich? Die Steuerung von Overcooked! 2 ist recht simpel gehalten und ist schnell gelernt. Auch das Gameplay selbst ist nicht wirklich komplex.

Doch Teamwork will erstmal gelernt sein und auch der Kampf gegen die Uhr stellt gerade für jüngere Kids noch manchmal eine spürbare Hürde dar. Das Spiel sieht zwar niedlich aus und ist durchaus für Kinder geeignet, doch 6-Jährige könnten hier schon das ein oder andere Mal an ihre Grenzen kommen, was dann für Frust anstatt Spaß sorgt.

Etwas ältere Kinder dürften mit Overcooked! 2 aber viel Spaß haben – gerade zusammen mit ihren Eltern vom Sofa aus.

So wird Overcooked! 2 bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 1.500 Bewertungen

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: Overcooked! 2 für die PS4 – 24,99€

Die 10 spannendsten Koop-Games, die 2020 neu erscheinen sollen

Rayman Legends

Was ist Rayman Legends? Mit Rayman Legends bekommt ihr eine absolute Jump‘n’Run-Perle im 2D-Comic-Look für eure PS4. So manch einer sieht das Spiel mit seinem fantastischen Gameplay sowie dem unverwechselbaren, bunten Grafik-Stil als einzige wirkliche Konkurrenz zu Super Mario von Nintendo.

In Rayman Legends rennt, springt und kämpft ihr euch was das Zeug hält durch abwechslungsreiche, bunte Welten und müsst in jedem Level auf’s Neue euer Geschick im Umgang mit dem Controller unter Beweis stellen.

Für welches Alter eignet sich Rayman Legends? Dieses Jump‘n’Run wird von der USK ab 6 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist Rayman Legends wirklich? Nicht wirklich komplex. Einige Mechaniken (wie der fliegende Frosch) könnten zwar einer kurzen Einweisung bedürfen. Doch die Steuerung haben die Kids in der Regel ziemlich schnell drauf. Und sobald sie die ersten Erfolge feiern und auch mal paar Hindernisse am Stück überwinden können, dauert es nicht lang und man reibt sich die Augen, wie gut und flüssig das Ganze dann auf einmal läuft.

So wird Rayman Legends bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 8.400 Bewertungen

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: Rayman Legends für die PS4 – 19,99€

Portal Knights

Was ist Portal Knights? Bei Portal Knights handelt es sich um ein knuffiges Action-RPG im Comic-Look, das in vielen Aspekten stark an Minecraft erinnert – nicht nur aufgrund seines Klötzchen-Looks.

Das Spielprinzip ist dabei recht einfach gehalten – Man erstellt seinen Charakter, wählt eine Klasse und spielt los. So erledigt man Quest, erkundet die in viele Inseln zersplitterte 3D-Klötzchen-Sandbox, fertigt Gegenstände oder baut und gestaltet dort seine eigene Insel. Gerade im Splitscreen-Koop bringt das Ganze viel Spaß.

Für welches Alter eignet sich Portal Knights? Portal Knights wird von der USK ab 6 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist Portal Knights wirklich? Portal Knights kombiniert einfaches Erkunden sowie Bebauen mit Kämpfen und rudimentären Rollenspiel- sowie Survival-Elementen.

Alleine dürften 6-Jährige hier noch schnell an ihre Grenzen stoßen – gerade, wenn sie mehr wollen, als reines Entdecken oder einfaches Bauen. Doch das Spiel macht gerade im Splitscreen-Koop sehr viel Spaß. Und dort kann man den Kleinen dann gut unter die Arme greifen und mit etwas mehr Anleitung auch tolle gemeinsame Abenteuer erleben.

Ältere Kids dürften aber auch alleine durchaus ihren Spaß mit Portal Knights haben.

So wird Portal Knights bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei mehr als 15.100 Bewertungen

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: Portal Knights für die PS4 – 19,99€

Unravel-Yarny-Bundle (Unravel 1 und 2)

Was ist das Unravel-Yarny-Bundle? Das Yarny-Bundle umfasst die Spiele Unravel 1 und 2. Unravel ist dabei ein Physik-basierter Puzzle-Platformer, wo ihr ein Garn-Wesen, den Yarny, kontrolliert.

Vor einer wunderschönen Kulisse, müsst ihr die Eigenheiten der Spielfigur clever nutzen und eure Umwelt manipulieren, um so zahlreiche spannende Rätsel, Puzzles sowie Geschicklichkeitseinlagen zu meistern. In Teil 2 könnt ihr sogar zwei Yarnys steuern – entweder alleine oder gemeinsam im Koop, was enorm viel Spaß macht. Gerade mit Kindern.

Für welches Alter eignet sich Unravel? Das Yarny-Bundle, also beide Unravel-Spiele, werden von der USK ab 6 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist Unravel wirklich? Das Spiel und die niedliche Spielfigur sehen aus wie aus einem Märchenbuch und ziehen die Kinder dadurch schnell in ihren Bann.

Doch auch wenn das Spiel ab 6 Jahren empfohlen wird, ist es stellenweise recht fordernd. Und während man bei so manch einem Rätsel und Puzzle jüngeren Kids noch mit wenigen Worten einen Stups in die richtige Richtung geben kann, so erweisen sich einige Geschicklichkeitseinlagen als unüberwindbare Hürden und sorgen für Frust.

Hier sollten Eltern dann nachhelfen oder aktiv mit ihren Kids mitspielen. Dann bietet Unravel ein fast schon märchenhaftes Erlebnis. Und gerade Teil 2, den man im Koop spielen kann, macht gemeinsam mit den Kindern enorm viel Spaß.

So wird Unravel bewertet:

Das Bundle im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 170 Bewertungen

Unravel im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 16.900 Bewertungen

Unravel Two im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 3.800 Bewertungen

Hier könnt ihr das Bundle im PS Store kaufen: Unravel-Yarny-Bundle für die PS4 – 29,99€

Die 17 besten kostenlosen Spiele für die PS4 in 2020

Sonic Forces

Was ist Sonic Forces? Sonic Forces ist ein Plattformer-Spiel, das sich um den blauen Kult-Igel Sonic dreht. Das Spiel kombiniert dabei geschickt klassische Side-Scroller-Elemente wie die charakteristische Seiten-Ansicht mit Jump’n’Run-Einlagen in modernem 3D-Gewand.

Es gilt, mit viel Geschick zahlreiche thematisch inspirierte Level mit allerlei Parkours-Elementen und Hindernissen zu meistern und dabei auch noch einem Bösewicht das Handwerk zu legen.

Für welches Alter eignet sich Sonic Forces? Sonic Forces wird von der USK ab 6 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist Sonic Forces wirklich? Die Steuerung ist einfach gehalten und an sich schnell erlernt, viel Hilfestellung brauchen die Kinder hier nicht.

Der Mix aus 2D-Elementen und 3D-Einlagen macht Spaß und bringt Abwechslung mit sich. Doch gerade in der 3D-Ansicht brauchen die Kids manchmal etwas mehr Übung, da der quirlige Igel sich dort freier bewegen kann. Sobald sie sich auch an die Steuerung in 3D gewöhnt haben, ist Hilfe eigentlich nicht mehr erforderlich.

So wird Sonic Forces bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei mehr als 13.300 Bewertungen

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen: Sonic Forces für die PS4 – 12,99€ bis zum 30. April (regulär 39,99€), ihr spart aktuell 67%

Horizon Chase Turbo

Was ist Horizon Chase Turbo? Dabei handelt es sich um einen rasanten Arcade-Racer im aufgemotztem Retro-Look. Horizon Chase Turbo ist dabei im Prinzip eine Art Hommage an alte Rennspiel-Klassiker wie Top Gear, Out Run oder Rush, die unverkennbar als Vorlage und Inspiration dienten.

In Horizon Chase Turbo liefert ihr euch aus der Heck-Perspektive im halsbrecherischem Tempo spannende Rennen gegen die K.I. oder menschliche Spieler in lokalem Multiplayer mit Splitscreen, müsst dabei Power-Ups und Sprit einsammeln und zwischendurch eure Boliden aufmotzen.

Für welches Alter eignet sich Horizon Chase Turbo? Das Arcade-Rennspiel wird von der USK ab 0 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist Horizon Chase Turbo wirklich? Die Steuerung ist einfach zu erlernen und die Autos relativ einfach zu fahren. Schließlich ist es ein spaßiger Arcade-Racer und keine Simulation.

Die Strecken werden zwar nach und nach anspruchsvoller, doch mit etwas Übung können 6-jährige Kids das Spiel problemlos meistern und dabei schnell erste Erfolge feiern. Besonders im Koop macht das Ganze auch älteren Kindern enorm viel Spaß – ob nun beispielsweise gegen den Bruder oder den Vater.

So wird Horizon Chase Turbo bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei mehr als 9.100 Bewertungen

Hier könnt ihr Horizon Chase Turbo im PS Store kaufen: Horizon Chase Turbo für die PS4 – 19,99€

Trine: Ultimate Collection

Was ist Trine: Ultimate Collection? Die Ultimate Collection umfasst alle 4 bisher erschienenen Spiele der Trine-Reihe. Trine bietet dabei einen Mix aus Plattformer, Geschicklichkeitseinlagen sowie Physik-basierten Puzzles.

Im Stile des Klassikers The Lost Vikings steuert ihr 3 Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Waffen durch eine märchenhafte Fantasy-Welt, begleitet von einem coolen Soundtrack. Die Fähigkeiten müsst ihr dann situationsbedingt clever einsetzen und kombinieren, um damit Hindernisse zu überwinden oder Rätsel in den zahlreichen Level zu meistern. Zudem wird in Trine auch gekämpft.

Gespielt wird die Trine-Reihe in 2.5D – also in Seitenansicht, aber mit vollwertigen 3D-Objekten. Lediglich der 3. Teil wagte einen Umstieg auf eine 3D-Spielmechanik, doch mit Trine 4 kehrte die Reihe wieder zum 2.5D zurück.

Für welches Alter eignet sich die Trine: Ultimate Collection? Alle vier Trine-Spiele und entsprechend auch die Ultimate Collection werden von der USK ab 12 Jahren empfohlen.

Wie komplex sind die Trine-Spiele wirklich? Trine ist nicht übermäßig komplex, kann aber an der ein oder andern Stelle schon mal fordernd sein – gerade bei der Kombination von Puzzles und Geschicklichkeitseinlagen.

Doch die Steuerung hat man schnell drauf, Kinder im Alter von 12 (oder älter) sollten keine geößeren Probleme haben und mit allem Mechaniken und Herausforderungen des Spiels bereits auf eigene Faust zurecht kommen.

So wird die Trine: Ultimate Collection bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei 9 Bewertungen

Hier könnt ihr das Bundle im PS Store kaufen: Trine: Ultimate Collection für die PS4 – 19,99€ bis zum 30. April (regulär 49,99€), ihr spart aktuell 60%

Worms W.M.D

Was ist Worms W.M.D? Bei W.M.D. handelt es sich um den jüngsten Ableger der Kult-Reihe Worms.

Dort steuert man ein Team aus bis an die Zähne bewaffneten Würmern, die sich auf verschiedenen zufällig erstellten Karten heiße Duelle in einer 2D-Seitenansicht liefern. Dabei gilt es, das feindliche Team – ob nun K.I. oder von einem menschlichen Spieler gesteuert – auszuschalten.

Dafür stehen euch allerlei klassische Schießeisen wie ein Uzi, aber auch total abgedrehte Waffen wie ein explodierendes Schaf zur Verfügung. Fahrzeuge wie Panzer, Roboter oder Hubschrauber lassen sich ebenfalls nutzen.

Für welches Alter eignet sich Worms W.M.D? Die spaßige Wurm-Action wird von der USK ab 12 Jahren empfohlen.

Wie komplex ist Worms W.M.D wirklich? Kinder ab 12 Jahren sollten keine Probleme mit dem Spiel haben, jüngere Kids sollten Worms W.M.D. eh noch nicht spielen.

Die Steuerung ist dabei simpel und intuitiv, die Mechaniken einfach zu verstehen und zu meistern. Hilfe oder eine Einweisung von Eltern sollte nicht nötig sein.

Gerade gegeneinander am gleichen Bildschirm bringt Worms unheimlich viel Spaß und kann für allerlei launige gemeinsame Stunden mit den Kids sorgen. Aber auch in einer Erwachsenen-Runde kann kann das Kult-Spiel durchaus für hitzige Abende und unvergessliche Lacher auf dem Sofa sorgen.

So wird Worms W.M.D bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 1.100 Bewertungen

Hier könnt ihr das Bundle im PS Store kaufen: Worms W.M.D für die PS4 – 29,99€

Die 11 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC

Aufgepasst – Einige dieser Games könntet ihr bereits haben

Habt ihr PS Plus? All diese Games sind zwar kostenpflichtig, doch falls ihr (langjähriges) PS-Plus-Mitglied seid, könnte es durchaus angehen, dass ihr so manch eines dieser Spiele bereits besitzt.

Denn einige dieser Games gab es bereits als monatliche Gratis-Titel für PlayStation-Plus-Abonnenten. Dazu zählen:

Overcooked! – hier allerdings nur der erste Teil

Rayman Legends

Portal Knights

Sonic Forces

Horizon Chase Turbo

Schaut also mal in eure Spiele-Bibliothek auf der PS4. Vielleicht habt ihr eines oder sogar mehrere dieser Spiele und wisst es nicht einmal (mehr).

Übrigens, falls ihr über ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement verfügt, dann steht euch aktuell einer der besten PS4-Exklusiv-Titel als monatliches Gratis-Spiel zur Verfügung: PS Plus April 2020: Krallt euch jetzt Uncharted 4 – eines der besten Adventures aller Zeiten

Weitere interessante Angebote im PS Store: Falls ihr generell auf der Suche nach Spielenachschub für eure PS4 seid, dann schaut euch diese Angebote aus dem PS Store an. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei:

Beachtet noch: In dieser Liste tauchen nicht alle guten PS4-Spiele für Kinder auf, sondern nur einige ausgewählte Highlights. Die Liste könnte man noch mit zahlreichen weiteren Titeln wie Paw Patrol oder den zahlreichen LEGO-Umsetzungen (Star Wars, Harry Potter, Jurassic World) ausweiten, was allerdings den Rahmen sprengen würde.