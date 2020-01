Noch kein PS Plus oder ist euer Abonnement abgelaufen? Mit einem neuen Angebot im PlayStation Store könnt ihr euch nun eine günstige Monatsmitgliedschaft bei PlayStation Plus sichern. Für Spieler ohne aktives Abo gibt es dort auf 1 Monat PS Plus aktuell 50 % Rabatt.

Warum PlayStation Plus? Ob nun spezielle Rabatte, exklusiver Spiel-Content oder monatliche Gratis-Spiele wie jetzt beispielsweise The Nathan Drake Collection und der Goat Simulator im Januar – Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus bietet PlayStation-Spielern zahlreiche Vorteile. Und seid ihr gerne im Online-Multiplayer unterwegs, ist PS Plus in den meisten Games auf der PS4 eh Pflicht.

Solltet ihr also aktuell euer ausgelaufenes Abo verlängern wollen oder spielt mit dem Gedanken, bei PS Plus einzusteigen oder mal reinzuschnuppern, dann bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit im PS Store.

50 % Rabatt auf PS Plus Monatsmitgliedschaft für Spieler ohne Abo

Was genau steckt in dieser neuen Rabatt-Aktion? Das Angebot umfasst eine einmonatige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus.

Regulär werden für dieses Monats-Abo 8,99 € im PS Store fällig. Im Rahmen des Angebots zahlt ihr dafür momentan aber 4,49 € – spart somit 50 % gegenüber des regulären Preises.

Die Rabatt-Aktion ist ab sofort im PS Store verfügbar und läuft noch bis zum 31. Januar.

Hier geht’s zu dem Angebot im PS Store:

An wen richtet sich dieses Angebot genau? Das Angebot gilt ausschließlich für PlayStation-Spieler, die aktuell über kein gültiges PS-Plus-Abo verfügen – also an alle, deren Mitgliedschaft entweder abgelaufen ist oder die überhaupt noch kein PS Plus haben.

Wer über ein laufendes Abonnement bei PS Plus verfügt, kann nicht von diesem Angebot profitieren.

Das müsst ihr beachten: Zunächst einmal ist diese Rabatt-Aktion PS-Store-exklusiv. Im Handel ist dieses Angebot nicht erhältlich.

Zudem bezieht sich der ermäßigte Preis nur auf einen Monat. Doch die Mitgliedschaft ist fortlaufend. Wenn ihr nicht wollt, dass sich das Abo nach Ablauf dieses Monats automatisch und dann zum regulären Preis von 8,99 € verlängert, dann solltet es entweder rechtzeitig kündigen oder einfach die automatische Verlängerung in euren Abo-Einstellungen deaktivieren.

Was genau steckt eigentlich in PlayStation Plus?

Das sind die wichtigsten Vorteile einer PS-Plus-Mitgliedschaft:

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen.

2 monatliche Gratis-Games für die PS4: Jeden Monat gibt’s für PS-Plus-Mitglieder zwei vollwertige Spiele für ihre PlayStation 4 – und das kostenlos und komplett uneingeschränkt nutzbar (mit aktivem Abo).

Exklusive Preisnachlässe im PS Store: Mit dem PS Plus Abo kann man öfter von speziellen Rabatten im PS Store profitieren und so selbst bei großen Sales nochmal bis zu 10 % zusätzlich sparen.

Besondere Inhalte: Mit PS Plus erhält man oft exklusive Ingame-Items oder Pakete für zahlreiche Games – wie beispielsweise spezielle Fortnite-Skins, besondere Waffen-Skins für Apex Legends, ausgewählte Cosmetic-Bundles für Path of Exile oder ein exklusives Waffen-Pack für Dauntless.

Free Trials: Mit diesem Feature könnt ihr einige vollwertige Games kostenlos testen.

Übrigens, PS Plus soll wohl auch auf der PS5 fortgeführt werden: