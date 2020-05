Call of Duty: WW2 ist das erste PS Plus-Spiel im Juni 2020 und dank der Days of Play könnt ihr euch das Abo dazu nun günstiger kaufen.

Wenn euer Abonnement von PlayStation Plus ausgelaufen ist oder ihr bisher noch keines hattet, ist jetzt ein guter Zeitpunkt um einzusteigen. Natürlich lohnt sich das Angebot der Days of Play auch, wenn ihr euer Abo schlicht günstig verlängern wollt.

PS Plus Juni: 1. kostenloses Spiel für PS4 ist Call of Duty – Startet schon morgen

Besonders ist nun die Tatsache, dass Sony bereits das erste Spiel für PS Plus im Juni bekannt gegeben hat. Euch erwartet Call of Duty: WW2, das von der GamePro im Test eine sehr gute Wertung von 85 Punkten erhalten hat und als tolles Shooter-Paket im Zweiter-Weltkrieg-Setting hervorgehoben wird.

Damit erhaltet ihr also beim Kauf des PlayStation Plus-Abos jetzt nicht nur die Spiele aus dem Mai, sondern direkt noch Call of Duty: WW2. Dieses könnt ihr bereits ab dem 26. Mai herunterladen.

12 Monate PS Plus bei den Days of Play kaufen

Jetzt Call of Duty sichern: Dank der Days of Play könnt ihr euch nun 12 Monate PlayStation Plus für nur 41,99 Euro kaufen. Dadurch spart ihr 30 Prozent gegenüber dem Normalpreis. Wappnet euch jetzt für die kommenden Monate und verpasst keines der Gratis-Spiele in diesem Jahr.

Bei den Händlern habt ihr die freie Wahl. Amazon, Aldi Life und Medion bieten euch allerdings direkt einen Code, während ihr bei MediaMarkt und Saturn auf die Lieferung warten müsst.

