Es gibt nun über 100 Filme zum Leihen bei Amazon im Angebot. Sichert euch Filme wie Birds of Prey, Mad Max und ES günstiger.

Dieses Mal könnt ihr bei Amazon über 100 Filme günstiger leihen. Einige bekommt ihr dabei für nur 97 Cent, andere für 1,94 Euro. Ein Wochenende voller Filme ist damit gesichert. Die Aktion läuft anlässlich des „Sommer-Festivals für Zuhause“. Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.



So könnt ihr die Filme bei Prime Video schauen: Leiht ihr euch einen Film bei Amazon aus, steht er euch anschließend für 30 Tage zur Verfügung. Danach wird er wieder aus eurer Videobibliothek entfernt. Sobald ihr einen Film allerdings anfangt zu schauen, bleiben euch nur noch 48 Stunden, um diesen zu Ende zu sehen.



Die Prime Video App könnt ihr über euren Smart-TV, über die Konsolen, ein Smartphone, ein Tablet und über den Browser nutzen.

Über 100 Filme bei Prime Video leihen

Blockbuster-Filme im Angebot: Amazon bietet euch bei den 97 Cent-Filmen nicht nur aktuelle Filme wie Birds of Prey zum Leihen an, sondern auch Klassiker wie The Shining und Der Herr der Ringe. Insgesamt gibt es eine Auswahl an sehr guten Filmen, die einen tollen Filmabend garantieren.

Für 1,94 Euro pro Filme bekommt ihr dagegen alle Teile von Harry Potter und Phantastische Tierwesen. Zudem könnt ihr euch Ready Player One, Interstellar und Matrix ausleihen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.