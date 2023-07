Prime Day 2023: MediaMarkt kontert mit starken Angeboten vom Smart-TV bis zum Pixel 7

MediaMarkt kontert den Prime Day 2023 von Amazon schon eine Woche früher mit eigenen neuen Angeboten und kostenlosem Versand.

Der Prime Day 2023 von Amazon steht vor der Tür und lockt mit vielen Schnäppchen und exklusiven Deals, aber nur für Prime-Abonnenten. Ihr braucht aber kein Abo, um zu sparen: MediaMarkt hat eine eigene Aktion mit tollen Angeboten und Rabatten für alle Kunden mit einer myMediaMarkt-Mitgliedschaft. Und das schon eine Woche früher als Amazon! Die Mitgliedschaft ist hierbei allerdings kostenlos.

Wir zeigen euch ein paar der besten Angebote, die ihr bei MediaMarkt findet.

Google Pixel 7 & Pixel 7a

Lust auf ein Smartphone, das viel zu bieten hat? Dann schaut euch mal das Google Pixel 7 mit 128GB Speicher an. Das Pixel 7 hat ein 6,3 Zoll OLED Display mit 90 Hz, das euch gestochen scharfe und flüssige Bilder liefert. Dank des neuesten Mobilfunkstandards 5G lässt es sich überall schnell zocken und streamen. Die Dual-Kamera auf der Rückseite bietet euch tolle Möglichkeiten, um eure Fotos und Videos zu verbessern, wie den Movie-Modus, den magischen Radierer oder die Real Tone Funktion. Der smarte Akku hält länger als einen Tag und unterstützt Schnellladegeräte. Und das Beste: Ihr könnt das Pixel 7 jetzt für nur 549€ statt 609€ kaufen.

Das Google Pixel 7a ist ebenfalls zum reduzierten Preis von 479€ statt 499€ erhältlich. Das Display ist mit 6,1 Zoll nur minimal kleiner, Akku und Kamera sind ebenfalls in abgespeckter Form verbaut. Der Hauptprozessor hingegen ist identisch zu dem des großen Bruders.

MSI KATANA GF66 Gaming-Notebook

Wenn ihr ein Gaming-Notebook sucht, das euch mit viel Power und einem schnellen Display begeistert, solltet ihr euch das MSI Katana GF66 ansehen. Das Katana GF66 hat einen 15,6 Zoll Bildschirm mit 144 Hz Bildwiederholrate und Full-HD-Auflösung, der euch flüssige und scharfe Bilder liefert. Unter der Haube stecken ein Intel Core i7-12700H Prozessor und eine Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Grafikkarte, die euch genug Leistung für alle aktuellen Spiele bieten. Dazu kommen 16 GB RAM und eine 512 GB SSD, die für schnelle Ladezeiten sorgen. Im Rahmen der Aktion bekommt ihr das Notebook für nur noch 1.299€ statt 1.899€.

PEAQ PMO G270 Gaming-Monitor

Für ein großartiges Gaming-Erlebnis braucht ihr nicht nur einen guten PC, sondern auch einen guten Monitor. Der PEAQ PMO G270 bietet euch viel, ohne viel zu kosten. Mit einem 27 Zoll Curved Screen, WQHD-Auflösung und 165 Hz Bildwiederholrate, liefert er euch flüssige und scharfe Bilder. Durch AMD FreeSync Premium werden störende Ruckler und Tearing vermieden. Der Monitor ist höhenverstellbar, drehbar und neigbar, damit ihr ihn optimal an eure Sitzposition anpassen könnt. Jetzt bekommt ihr euer neues PC-Upgrade für nur 266€ statt 299€.

WD My Passport 5TB externe Festplatte

Die WD My Passport mit 5TB Speicher ist eine kompakte und schlanke Festplatte, die ihr einfach per USB 3.0 an euren PC, eure Xbox oder PlayStation anschließen könnt. Sie bietet euch eine riesige Menge Speicherplatz für eure Fotos, Videos, Musik und mehr. Außerdem könnt ihr mit der herunterladbaren Software automatische Backups erstellen und eure Daten mit einem Passwort schützen. Statt 139,99€ zahlt ihr jetzt nur noch 101€.

Neben den hier vorgestellten Angeboten findet ihr bei MediaMarkt noch weitere spannende Technik-Deals. Von Smart-TVs über SSDs und Notebooks zu Smartphones und Kameras ist für jeden etwas dabei.

In unserer Deal-Übersicht findet ihr darüber hinaus noch viele weitere Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Schaut gerne mal vorbei!