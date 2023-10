50% Rabatt am Prime Day: Schnappt euch jetzt diesen 4K-Smart-TV mit Ambilight und OLED bei Amazon zum Tiefstpreis

Nutzt jetzt den Prime Day und holt euch einen neuen 4K-Smart-TV. Dieses Modell von Philips bietet OLED und Ambilight und ist richtig günstig.

Es handelt sich um den Philips OLED 807 mit 48 Zoll. Der Fernseher bietet das volle Ausstattungspaket und ist am Prime Day um sagenhafte 50% reduziert. Statt 1699€ zahlt ihr so bis morgen nur 854,05€. Der Versand ist außerdem komplett kostenlos!

Günstig wie noch nie: Der Prime Day beschert uns hier einen neuen Tiefstpreis für das Modell. Bisher war der TV nie für unter 899€ zu haben. (Quelle: geizhals.de)

4K-Smart-TV mit OLED und Ambilight im Angebot

Hervorragende Bildqualität: Die unübertroffene OLED-Technologie liefert weiterhin die beste TV-Bildqualität. Mit beinahe unendlichen Kontrasten und tiefem Schwarz kann keine andere Technologie mithalten. Davon profitieren Filme, Serien, Sportveranstaltungen und natürlich auch Spiele.

Erstklassige Ausstattung: Der Philips OLED 807 bietet im Jahr 2023 alles, was man von einem Fernseher erwartet. Der 4K-Smart-TV gewährt Zugang zu nahezu allen Streaming-Diensten und TV-Apps dank Android TV. HDR ist selbstverständlich integriert, und mit 120Hz und HDMI 2.1 könnt ihr eure Lieblingsspiele auf der PS5 oder der Xbox Series X/S in beeindruckendem 4K und mit bis zu 120 FPS genießen.

Ambilight: Das herausragende Merkmal der Philips-Fernseher ist die Ambilight-Technologie. Dabei handelt es sich um kleine LEDs, die auf der Rückseite des Geräts platziert sind und in verschiedenen Farben leuchten können. Dadurch scheint das Bild des Fernsehers über den eigentlichen Bildschirm hinauszustrahlen. Alternativ könnt ihr Ambilight auch als Stimmungslicht nutzen, wenn der Fernseher gerade ausgeschaltet ist.

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

Diagonale 48″/​122cm Auflösung 3840×2160 Panel OLED HDR Dolby Vision, HDR, HDR10,

HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG Bildwiederholfrequenz 100/​120Hz nativ Video-Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0

