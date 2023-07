Letzte Chance: Diese 2TB SSD ist ein Prime Day Bestseller und bei dem Preis ist das auch kein Wunder

Diese 2TB SSD von Samsung verkauft sich am Prime Day wie warme Semmeln. Schnappt sie euch jetzt noch schnell zum günstigen Angebotspreis!

Die Samsung 970 EVO Plus mit 2TB gehört zu den Bestsellern am diesjährigen Prime Day. Neben der guten Geschwindigkeit der SSD liegt das sicher auch am Preis, der noch nie so günstig war wie jetzt.

2TB SSD von Samsung im Angebot

Das kann das Modell: Mit bis zu 3500MB/​s lesend und 3300MB/s schreibend liegt die Samsung 970 EVO Plus zwar etwas unter den absoluten High-End-Modellen, für den Alltag und zum Zocken reicht das aber allemal. Gerade im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten merkt ihr einen Unterschied wie Tag und Nacht.

Gerade aktuelle Spiele profitieren sehr von diesen hohen Geschwindigkeiten und kommen häufig auch mit riesigen Downloadgrößen. Microsofts neues SciFi-Epos Starfield setzt sogar eine SSD voraus, um die vielen Planeten im Spiel laden zu können.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet die 2TB SSD jetzt nur noch 93€. Der Versand ist kostenlos.

Die UVP des Modells liegt bei 164,90€. Bisher war die SSD nie unter 96,98€ zu haben. Generell gehören Preise unterhalb der 100€-Marke zur absoluten Seltenheit. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 3500MB/​s Schreiben 3300MB/s SLC-Cached

Die SSD gibt es übrigens auch mit 1TB Speicher. Diese Version kostet aktuell 42,90€, was ebenfalls ein absoluter Hammerpreis ist:

