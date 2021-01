Premium-Laptop für Spieler: Razer Blade 15 zum Bestpreis bei Cyberport

Normalerweise starten Razers kompakte Gaming-Maschinen erst um die 2.000 Euro, doch Cyberport.de bietet ein Modell aktuell so günstig wie noch nie an.

Das bietet das Modell: Razers Blade-Notebooks gelten bekanntlich als „Gaming-Ultrabooks“ mit hochwertiger Verarbeitung und setzen auf eine gute Hardware-Abstimmung in kompakter Bauweise, für die man auch mal etwas mehr zahlen muss als bei der Konkurrenz.

Cyberport.de bietet derzeit zum neuen Bestpreis das 2020er-Basismodell in 15 Zoll mit aktueller Sechskern-CPU von Intel und Nvidias GeForce RTX 2060 in der leicht abgespeckten Max-Q-Variante (zu Gunsten von Leistungsaufnahme und Abwärme) nebst 512 GB SSD und 16 GB RAM, die auch aktuelle Spiele in Full HD-Auflösung bei hohen Grafikeinstellungen schultern.

Razer Blade 15 Base Model 2020 (RZ09-03286G22-R3G1) zum neuen Bestpreis von 1.399 Euro statt 1.999 Euro bei Cyberport.de

Die Eckdaten in der Übersicht:

Display 15.6″, 1920×1080, 141dpi, 144Hz, non-glare, IPS, 100% sRGB CPU Intel Core i7-10750H, 6C/12T, 2.60-5.00GHz, 12MB+1.5MB Cache, 45W TDP, Codename „Comet Lake-H“ (Comet Lake, 14nm++) RAM 16GB DDR4-2933 (2x 8GB Module, 2 Slots, max. 64GB) SSD 512GB M.2 PCIe (2280) HDD N/​A Grafik NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q – 6GB GDDR6 – Mobile, 30SM/1920SP, Codename „TU106“ (Turing, 12nm) Betriebssystem Windows 10 Home 64bit Eingabe Tastatur mit DE-Layout (Einzeltasten RGB beleuchtet, Anti-Ghosting/​N-Key-Rollover, Rubber-Dome), Touchpad (Glas) Anschlüsse 1x HDMI 2.0b, 1x USB-C 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x Thunderbolt 3, 1x Gb LAN, 1x Klinke Wireless WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax (2×2, Intel AX201), Bluetooth 5.1 Webcam 1.0 Megapixel Cardreader – Optisches Laufwerk – Akku 1x Akku fest verbaut (Li-Ionen, 5209mAh, 65Wh) Gewicht 2.10kg Abmessungen (BxTxH) 355x235x19.9mm Farbe schwarz Herstellergarantie ein Jahr (Bring-In)

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Während es für das Basismodell mit RTX 2060 im Netz kaum Nutzerrezensionen gibt, hat Testberichte.de 143 Meinungen mit einer durchschnittlichen Wertung von 1,6 („Gut“) für das Basismodell mit der etwas stärkeren RTX 2070 Max-Q gelistet (das mit derzeit mindestens 1966,80 Euro für etwas GPU-Mehrleistung ungleich teurer ist).

Gelobt werden dabei vor allem das Gesamtpaket, Performance und Wertigkeit, während ab und an der hohe Preis und die Abwärme bzw. Laustärke unter Last moniert werden.

Im Test: Die Webseite hardware-mag.de hatte ebenfalls das bei der GPU etwas stärkere, aber ansonsten ausstattungsgleiche 2020er-Basismodell auf dem Prüfstand und mit einem „Performance-Award“ ausgezeichnet, wobei die folgenden Punkte herausgestellt wurden:

Pro Sehr hohe Performance in allen Bereichen

Hochwertige Verarbeitung

Sehr schnelle SSD

Flottes 144-Hz-Display

Große Shift-Taste rechts

Gute Schnittstellen-Auswahl

Software-Umfang / Leistungs-Profile Contra Laut bei Volllast

Akkulaufzeit bei Last

Kleine Pfeiltasten

Kein SD-Kartenleser (nur Profi-Modell)

Laden über USB-C nicht möglich (nur Profi-Modell)

Auf YouTube findet sich auch ein Videotest auf dem Kanal „Obli“:

Ersparnis: Cyberport.de bietet das Razer Blade 15 aktuell für nur 1.399 Euro statt zur UVP von 1.999 Euro an und damit zum neuen Bestpreis laut Preisvergleich bei Geizhals.de.

Auch Amazon.de hat mit dem Angebotspreis gleichgezogen, kann aber aktuell nicht liefern. Andere Händler listen das hiesige Modell erst ab 1.829 Euro.

Hier geht’s zum Angebot:

