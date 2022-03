Ein MMO zu Pokémon ist für viele Fans ein Traum – So spielt sich „PokéMMO“

Was denkt ihr? Kann PokeMMO die Lücke füllen, die Nintendo und die Pokémon-Company seit Jahren in den Herzen der Pokémon-Fans hinterlässt?

In PokeMMO könnt ihr jeden NPC-Trainer erneut herausfordern. Ein besiegter Trainer eilt nicht auf euch zu und zwingt euch zu einem Duell. Ihr erkennt an einem Symbol über dessen Kopf, dass er erneut zum Kampf bereit ist. Diese Änderung ermöglicht es, jeden Trainer einmal pro Tag zu besiegen.

Eine Besonderheit sind jedoch die NPC-Trainer, denen ihr auf den unterschiedlichen Routen begegnet. In den originalen Pokémon-Spielen könnt ihre gegen diese nur einmal antreten. Ausnahmen sind Editionen, in denen sich die NPC-Charaktere bei euch für ein Rematch melden.

So funktioniert PvP in PokeMMO: Ein beachtlicher Bestandteil von PokeMMO stellen PvP-Kämpfe dar. Ihr könnt beispielsweise andere Spieler zu Duellen herausfordern. Mögliche Duelle sind dabei nicht auf eure Freunde begrenzt.

Generell gilt jedoch, dass ihr in PokeMMO regionenübergreifend reisen, Pokémon fangen sowie mit ihnen kämpfen könnt. Es ist auch durchaus möglich, ein Team mit den Pokémon verschiedener Regionen aufzubauen. Ihr seid diesbezüglich weder auf das Tauschen von Pokémon angewiesen noch ist euer Pokédex an die Grenzen einer Region gebunden.

Wollt ihr in eure Start-Region zurückwechseln, bevor ihr den vierten Orden gewonnen habt, müsst ihr in eure Heimatstadt zurückkehren. Die Mutter eures Charakters bietet euch dort die Möglichkeit, zurückzureisen.

Nach dem vierten Arena-Orden erhaltet ihr die Möglichkeit mittels eines Schiffes in eine andere Region zu reisen. In jeder Region könnt ihr eines der drei regionsspezifischen Starter-Pokémon auswählen.

In welcher Region beginnt die Reise? Zunächst wählt ihr einen Startpunkt aus. In der von euch gewählten Region beginnt eurer Abenteuer. Der Anfang gleicht dabei dem des originalen Spieles.

Doch statt euren Freunden nur in ausgewählten Gebieten oder Arenen zu begegnen, begleiten sie euch überall hin. Egal wo ihr auf der Karte seid, ein anderer Spieler könnte neben euch stehen. Spielbar ist PokeMMO am PC und auf mobilen Geräten.

