Pokémon GO: Neuer Fund zeigt wichtiges Feature, das Trainer sich seit 6 Jahren wünschen

In Pokémon GO fangen Trainer nicht nur gern wilde Pokémon, sondern beweisen ihr Können auch in Raids. Und diese sollen wohl endlich ein neues Feature bekommen, dass sich Trainer bereits seit 6 Jahren wünschen. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es dabei geht.

Was sind Raids? In den Arenen von Pokémon GO finden über den Tag verteilt sogenannte Raid-Kämpfe statt. Bei diesen übernimmt ein bestimmtes Pokémon, der Raid-Boss, die Arena und es kann gegen dieses gekämpft werden. Im Anschluss bekommt man dann die Gelegenheit, es zu fangen.

Insbesondere Raids der Stufe 5 sind für Trainer interessant, da es aus diesen Raids legendäre Monster gibt. Dafür braucht man bei diesen in der Regel die Unterstützung von anderen Spielern. Anders ist das bei 1er und 3er Raids.

Diese schafft man auch allein, allerdings muss man für den Start zuvor einige Zeit in der Lobby warten, bis es endlich losgeht. Hier wurde nach Ansicht vieler Trainer in der Vergangenheit eine Chance verpasst, hier Anpassungen vorzunehmen und die Vorbereitungszeit selbst verkürzen zu können.

Ein neues Feature soll das wohl aber bald endlich ändern. Welches das ist, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Fund zeigt Hinweise auf Start-Button für Raids

Was wurde gefunden? Die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, hat bei ihrer letzten Suche im Quellcode Hinweise auf ein neues Feature entdeckt, auf das Trainer schon ewig warten. So schreiben sie auf Twitter, dass ein Button namens “Raid Ready” also auf Deutsch etwa “Raid bereit” in den Daten hinzugefügt wurde.

Was hat es damit auf sich? Demnach soll die Zeit in der Lobby bald durch die Trainer selbst verkürzt werden können. Auf ihrer Homepage zeigen sie zudem eine ausführliche Erklärung zu ihren Funden mit den Texten aus dem Quellcode. Daraus geht hervor, dass Trainer wohl zukünftig die Möglichkeit haben werden, einen “Bereit”-Button zu aktivieren. Dann können sie jedoch keine weiteren Spieler einladen.

Haben alle Trainer in der Raid-Lobby diesen Button betätigt, kann der Raid im Prinzip losgehen. Der Timer soll demnach dann die letzten Sekunden nach unten zählen. Das ist somit die letzte Gelegenheit für Spieler den Raid noch vor dem Start zu verlassen.

Nachfolgend seht ihr einen Auszug der Texte Im Quellcode (via pokeminers.com):

+RESOURCE ID: error_invite_when_ready

+TEXT: You can’t send invitations when you’ve indicated that you’re ready.

+



+RESOURCE ID: error_need_more_player_to_ready

+TEXT: You need to wait for another Trainer before starting the raid.



+RESOURCE ID: ready_raid_button

+TEXT: READY!

+



+RESOURCE ID: ready_raid_everyone_ready

+TEXT: Everyone’s ready!

+



RCE ID: ready_raid_ftue_desc

+TEXT: When all Trainers are ready, the lobby timer will count down. You can still quit before the raid begins.

+

Trainer freuen sich auf neues Feature

So reagieren die Spieler: In der Community von Pokémon GO kommt das gefundene neue Feature richtig gut an. Bereits seit 6 Jahren fordern Trainer eine solche Funktion, um die Wartezeiten in Raids zu verkürzen. Wie wichtig das sein kann, zeigte ein Raid-Tag im letzten Jahr. Doch bisher geschah nichts. Deshalb ist die Hoffnung groß, dass es diese Funktion nun endlich ins Spiel schafft (via reddit.com).

yabucek: Vom Wortlaut her hört es sich so an, als gäbe es immer noch einen Timer, und das Bereitmachen startet ihn nur? Ich hoffe, sie verkürzen ihn auf 10 Sekunden, wenn das der Fall ist.

Aber ja, so hätte es schon immer sein sollen. Sogar das Warten in der Lobby, um Randos zum Beitritt zu bewegen, wird mit einer Bereitschaftstaste besser sein.

swanny246: Die Technologie dafür ist endlich erfunden worden!

ScottaHemi: Ich werde es feiern, wenn ich es sehe, denn das letzte Quality-of-life-Update wurde furchtbar schnell wieder aufgehoben…

Allerdings gibt es auch Bedenken, dass Niantic hier doch noch zurückrudern könnte. Das liegt daran, dass es in den vergangenen Tagen durch ein Update zu einer Erweiterung des Spawn-Radius gekommen ist, die Trainer sehr begrüßt haben. Nachdem Content Creator zunächst bekannt gaben, dass Niantic diese Änderung im Spiel behält, ruderten die Entwickler zurück.

Sie teilten mit, dass es sich doch um einen Bug handelte und dieser wieder aus dem Spiel entfernt werde. Manche Trainer glauben deshalb nun, dass dies zukünftig auch bei anderen Quality-of-life-Änderungen der Fall sein könnte.

Trainer äußern Kritik am neuen Raid-Feature

Solo-Raids: Darüber hinaus äußern Spieler auch Kritik an dem bisherigen Stand des neuen Features. Dabei scheint man laut Quellcode mindestens zu zweit in der Raid-Lobby zu sein, damit man den Button aktivieren kann und sich die Zeit verkürzt. Denn in den Daten der PokeMiners gibt es einen Abschnitt, in dem der Hinweis steht, dass es nicht genügend Spieler sind und man auf weitere Trainer warten soll.

Das würde das Feature besonders für kleinere Raids, die man allein machen möchte, uninteressant machen. So fragen Trainer, wie Dry_Faithlessness457, in den Kommentaren auf Reddit: Kann man ‘Bereit für Raid’ nicht für Raids aktivieren, die man allein bestreitet?

Aktivierung des Buttons von allen: Andere Spieler vermuten hingegen, dass es hierbei nur um das reine Aktivieren des Buttons geht. Aber auch das könnte ein Problem für einige Trainer werden, wenn andere Spieler diesen dann nicht betätigen und die Zeit wieder wie gewohnt nach unten zählt.

So schreibt der Reddit-User Fr00stee in den Reddit-Kommentaren: Ich wette, es ist etwas Dummes, wie z.B. dass der Raid erst gestartet wird, wenn die gesamte Lobby auf die Schaltfläche ‘Bereit’ klickt.

Wie das neue Feature tatsächlich funktionieren wird und ob es den Weg ins Spiel überhaupt findet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Auch wenn sich die PokeMiners in der Vergangenheit stets als zuverlässige Quelle erwiesen haben, sind es dennoch keine offiziellen Informationen, weshalb Niantic diese Daten jederzeit ändern oder verwerfen kann.

Sollte es neue Informationen zu einem Start-Button in Pokémon GO geben, erfahrt ihr es aber hier auf MeinMMO.

Wie gefällt euch die Aussicht auf das neue Feature? Hofft ihr auch, dass es bald ins Spiel kommt? Oder seid ihr in Raids weniger aktiv? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

