Pokémon Diamant & Perle: Doppelpack für die Switch jetzt günstig wie nie bei MediaMarkt

4 Crowdfunding MMORPGs, die so richtig gefloppt sind

Der beste WoW-Bösewicht kehrt in Hearthstone zurück, nur um gleich wieder zu sterben

4 Minuten Gameplay zum Drachenreiten, dem neuen Feature in WoW Dragonflight

FIFA 23: Gameplay-Trailer zeigt neue Features – Was macht es anders als FIFA 22?

Neuer Trailer zum MMORPG Tower of Fantasy zeigt dramatische Szenen zur Story eines Charakters

Genderlock in MMORPGs – Warum gibt es das?

WoW: Dragonflight überarbeitet Berufe, die in dem neuen Addon wichtiger werden sollen. Alles, was sich an diesen ändert, erklären wir euch im kurzen Video.