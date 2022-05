Top-Angebot: Mit Playstation VR erlebt ihr virtuelle Welten aktuell schon für unter 200 Euro

Bei MediaMarkt bekommt ihr den perfekten Einstieg in die virtuelle Welt aktuell für unter 200€. Schnappt euch das Playstation VR Starter-Kit.

Wenn ihr schon immer ausprobieren wolltet, welche Möglichkeiten Virtual Reality bietet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen. Bei MediaMarkt könnt ihr euch nämlich im Rahmen der Days of Play das Starter-Kit von Playstation VR unter 200 Euro sichern.

Playstation VR: Virtuelle Realität für Einsteiger

Playstation VR ist das einzige VR-Headset für die Konsole. Ihr braucht also keinen Leistungsfähigen Gaming-PC, um in die virtuelle Welt eintauchen zu können. Eine PS5 oder alternativ eine PS4 Pro reicht vollkommen aus.

Das Starter-Kit ist der perfekte Einstieg, den es enthält alles, was ihr zum Start braucht:

Das VR-Headset

Die VR-Kamera

Einen Adapter für die PS5

Einen Gutschein für VR Worlds

Die Einrichtung geht flott und schon könnt ihr euch in die ersten Abenteuer stürzen. Mit VR Worlds liegen dem Paket schon 5 einzigartige Erfahrungen in der virtuellen Welt bei. Ihr könnt in Ocean Descent in die tiefen des Meeres abtauchen oder in The London Heist die englische Hauptstadt unsicher machen.

Bei MediaMarkt bekomm ihr das Starter-Kit aktuell schon für besonders günstige 199,99€!

VR: Eine unbeschreibliche Erfahrung

Wer noch nie ein VR-Headset getragen hat, kann sich nicht vorstellen, wie immersiv virtuelle Welten tatsächlich sein können. Ihr erlebt Spiele auf eine völlig neue Art und Weise, viel direkter und umfangreicher als zuvor.

Mittlerweile gibt es auch eine ganze Reihe eindrucksvoller Spiele, mit denen ihr die volle Power von Playstation VR erleben könnt. Astro Bot: Rescue Mission zeigt etwa, wie der Plattformer der Zukunft aussehen könnte und das mit dem actionreichen Beat Saber macht Sport mehr Spaß als je zuvor.

Mit No Mans Sky steht euch sogar eine komplette virtuelle Galaxis zur freien Verfügung. VR ist nicht mehr nur die Technologie der Zukunft, schon jetzt könnt ihr eintauchen und euch verzaubern lassen – aktuell für gerade einmal 199,99€!

