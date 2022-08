PlayStation Summer Sale: Die besten Angebote für PS4 und PS5 bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt gibt es jetzt im Zuge des PlayStation Summer Sale 2022 viele Top-Titel wie Horizon Forbidden West für PS4 und PS5 im Angebot.

Der PlayStation Summer Sale 2022 läuft noch bis zum 2. September. Bei MediaMarkt sind dabei jede Menge Highlights für PS4 und PS5 im Angebot. Von Horizon Forbidden West bis Gran Turismo 7 ist für jeden Spielertyp etwas dabei.

Horizon Forbidden West für nur 24,99€

Horizon Forbidden West ist eines der absoluten Highlights des Jahres für Sonys Konsolen. Sowohl auf PS4 als auch auf PS5 macht das neue Abenteuer mit Heldin Aloy eine richtig gute Figur. Im Nachfolger von Horizon Zero Dawn verschlägt es uns erneut in die ferne Zukunft, in der die Menschen wieder wie in der Steinzeit leben und beeindruckende Roboter-Dinos durch die Welt streifen.

Bei MediaMarkt bekommt ihr die PS4-Version aktuell für nur 24,99€. Die PS5-Version ist zwar ebenfalls reduziert, aber hier zahlt ihr drauf. Die Variante für die ältere Konsole könnt ihr nämlich ganz einfach und vor allem kostenlos upgraden. Sichert euch jetzt einen der Top-Titel 2022 besonders günstig!

Gran Turismo 7 im Angebot

Clever sparen könnt ihr außerdem beim Rennspiel-Kracher Gran Turismo 7. Das Upgrade für die PS5 ist hier zwar nicht kostenlos, trotzdem kommt ihr mit der PS4-Version etwas günstiger weg. Diese kostet aktuell bei MediaMarkt nämlich nur 24,99€. Für das Upgrade zahlt ihr dann nochmal 10 Euro. In der Summe zahlt ihr also 34,99€ und damit ganze 10 Euro weniger, als wenn ihr die ebenfalls angebotene PS5-Version bestellt.

Weitere Angebote für PS4 und PS5

Darüber hinaus sind natürlich jede Menge weitere Spiele für PS4 und PS5 im Angebot. Wir geben euch hier einen kleinen Überblick über die Highlights:

Die besten Angebote und Deals findet ihr immer in unserer Übersicht. Hier stellen euch unsere Autoren die interessantesten Aktionen und Schnäppchen für Gamer und Hardware-Fans vor.