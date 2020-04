Ihr bekommt im Angebot den Streaming Cloud-Service PlayStation Now mit 25 Prozent Rabatt. Sichert euch das Abo günstiger und streamt PS4-Spiele.

Bis zum 29. April gibt es von Sony ein interessantes Angebot, mit dem ihr neues Spielefutter erhaltet. Ihr könnt den Streaming Cloud-Service PlayStation Now im Deal günstiger abonnieren. Dabei erhaltet ihr 25 Prozent auf das Jahresabo. Somit bekommt ihr PlayStation Now für 12 Monate für nur 44,99 Euro statt der üblichen 59,99 Euro.

Wie der Xbox Game Pass von Microsoft beinhaltet PlayStation Now eine Vielzahl an Spielen. Diese könnt ihr dabei wahlweise herunterladen oder streamen, sofern ihr eine PS4 für das Abo nutzt. Am PC könnt ihr die Spiele nur streamen.

Hier könnt ihr PlayStation Now im Angebot kaufen:

PlayStation Now: Spiele für PS4, PS3 und PS2 streamen

Riesige Spiele-Auswahl: Insgesamt stehen euch über 600 Spiele beim Cloud Gaming-Service von Sony zur Verfügung. Darunter Spiele der PS4, PS3 und PS2. Wie schon bei PS Plus bekommt ihr auch bei PlayStation Now jeden Monate neue Spiele hinzu. Im April 2020 wurde zum Beispiel das PS4-exklusive Spider-Man der Spiele-Bibliothek hinzugefügt.

Darüber hinaus erwarten euch Spiele wie:

PS4: Uncharted 4, GTA 5, God of War, Bloodborne, XCOM 2

Mit PlayStation Now könnt ihr PS4-Spiele auf dem PC spielen

So funktioniert PlayStation Now am PC: Damit ihr den Streaming-Service von Sony mit eurem Windows-Rechner nutzen könnt, müsst ihr euch zunächst die PS Now-App downloaden. Diese findet ihr auf der offiziellen Seite.

Solltet ihr bisher noch keinen Account für das PlayStation Network haben, müsst ihr euch zuvor eines erstellen. Auf dem PC könnt ihr mit PlayStation Now exklusive Spiele wie Uncharted 4 und God of War spielen.

Im nächsten Schritt braucht ihr dann einen PS4 Wireless-Controller (oder einen anderen kompatiblen Controller), den ihr per USB-Kabel oder via Bluetooth mit eurem PC verbindet.

In der PS Now-Cloud könnt ihr euren Spielstand speichern und dadurch zum Beispiel problemlos auf der PS4 weiterspielen und zwischen der Konsolen und dem PC wechseln.

Wenn ihr den Multiplayer von einigen PlayStation-Spielen nutzen möchtet, benötigt ihr außerdem ein aktives PS Plus-Abonnement auf eurem PSN-Account.

