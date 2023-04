Bei den Android Wochen bekommt ihr Top-Handys, Smartwatches, Wireless Earbuds und viele weitere hochwertige Android-Geräte.

Wenn ihr schon seit längerem auf der Suche nach einem neuen Android-Smartphone wart, haben wir gute Nachrichten für euch: Die Suche ist jetzt vorbei! Denn bei MediaMarkt bekommt ihr sowohl das Samsung als auch das Google-Flaggschiff für jeweils unter 600€.

Das Handy Duell: Google Pixel 7 vs. Samsung Galaxy S22

Auf den ersten Blick gewinnt das Pixel 7 direkt in der Kategorie “Kosten”: Zum Aktionspreis von 555€ ist es bei MediaMarkt aktuell günstiger als der 599€ teure Samsung-Konkurrent. Bei der Kamera ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Nutz ihr verstärkt die Zoom-Funktion, hat das S22 die Nase vorn, bei Videos weiß das Pixel 7 mit besserem Bild und schnellerer Framerate zu punkten.

Was die Hardware angeht, gewinnt das Galaxy mit hauchdünnem Vorsprung – das sorgt allerdings auch dafür, dass das Google Handy eine längere Akkulaufzeit hat. Beim Display kann man von einem Gleichstand sprechen. Aber egal für welches Handy ihr euch entscheidet – dank MediaMarkt bekommt ihr es deutlich günstiger!

Von Wearables bis Earbuds: Die besten Android Angebote

Jetzt habt ihr zwar ein neues Smartphone, so richtig genial wird’s aber erst mit dem richtigen Zubehör! Und auch da hat MediaMarkt bei den Android Wochen ordentlich was in petto. Unter anderem sind die Pixel Earbuds, die Samsung Galaxy Watch5 Pro Smartwatch und Speicherkarten von SanDisk im Angebot:

