Mit Ambilight, HDMI 2.1 und 120Hz: Den Philips The One 4K-TV gibt’s bei Amazon jetzt zum Tiefstpreis

Schnappt euch jetzt bei Amazon den Philips The One 4K-TV mit 65 Zoll, Ambilight, HDMI 2.1 und 120Hz. Der Fernseher war noch nie so günstig!

Der 4K-TV läuft eigentlich unter der Nummer PUS8808, Philips nutzt aber selbstbewusst den Titel “The One”. Quasi der eine Fernseher, auf den sich alle einigen können, der alles mitbringt, was es aktuell braucht und der trotzdem nicht heillos überteuert ist. Bei Amazon ist das Modell mit 65 Zoll jetzt im Angebot.

Amazon: 4K-TV mit Ambilight im Angebot

Das steckt drin: Tatsächlich kommt Philips bei der Ausstattung des Fernsehers den eigenen Ansprüchen ziemlich nah. Mit 4K-Auflösung, 120Hz, HDMI 2.1, erstklassigem Ambilight, HDR10+, Dolby Vision und Android TV 12 fehlt es dem Modell im Grunde an nichts. Die Bildqualität kann auch ohne OLED oder Mini-LED absolut überzeugen.

Das ist Ambilight: Ambilight ist das Argument für einen 4K-TV von Philips. Insgesamt 49 LEDs sind auf der Rückseite verbaut. Diese ändern die Farbe je nachdem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Der Effekt ist gerade bei bildgewaltigen Filmen wirklich spektakulär. Ambilight kann aber auch als Partylicht genutzt werden, wenn ihr Musik über einen Streaming-Dienst abspielt.

Starkes Angebot: Bei Amazon kostet der Philips The One mit 65 Zoll aktuell nur 1111€. Die Lieferung erfolgt gratis.

Die UVP des Fernsehers ist mit 1499€ angegeben. Amazon bietet hier sowohl den aktuellen Best- als auch den historischen Tiefstpreis. Bisher war der 4K-TV nie unter 1199€ zu haben. Zurzeit zahlt ihr bei anderen Anbietern mit Versand 1298,90€. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Philips The One zum Tiefstpreis!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 65″/​165cm Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholungsfrequenz 120 Hz Bildverhältnis 16:9 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 2x HDMI

